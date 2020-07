DÜSSELDORF, 24 Juli 2020 - trivago N.V. (NASDAQ: TRVG) gab heute bekannt, dass die METRO Markets GmbH, eine Tochtergesellschaft der METRO AG (FWB: B4B) mit Sitz in Düsseldorf, die Trivago Tochtergesellschaft in Palma, Spanien, erwerben wird.

METRO Markets betreibt einen B2B-Online-Marktplatz mit einer Vielzahl von Non-Food-Produkten insbesondere für das Hotel-, Catering- und Restaurant (HoReCa)-Gewerbe. Im Rahmen der Transaktion erwirbt METRO Markets 100% der Anteile an der trivago Spain SLU und übernimmt das Entwicklungszentrum in Palma mit rund 60 Mitarbeitern.

"Zu Beginn des Jahres haben wir beschlossen, unsere Bürostruktur zu straffen und unsere Teams in unserer Düsseldorfer Zentrale zu konzentrieren. Wir freuen uns sehr, eine Einigung mit einem innovativen, gleichgesinnten Unternehmen erzielt zu haben, die es unseren Mitarbeitern in Palma ermöglicht, weiterhin gemeinsam als Team zu arbeiten und in unseren Büros in Palma zu bleiben", sagte Axel Hefer, CEO von trivago.

"Die Übernahme des Entwicklungszentrums in Palma ist eine einzigartige Gelegenheit für uns, unsere internationale Präsenz zu erweitern, indem wir ein erfahrenes Team mit einer ähnlichen Technologie-Kultur wie der unseren für unser Unternehmen gewinnen", fügte Philipp Blome, CEO von METRO Markets, hinzu.

Die Transaktion wird zum 1. Oktober wirksam. Beide Parteien werden in der Übergangszeit eng zusammenarbeiten, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.

Über trivago

trivago ist eine führende globale Unterkunftssuchplattform, die darauf spezialisiert ist die Art und Weise, wie Reisende Hotels und alternative Unterkünfte suchen und vergleichen, neu zu gestalten. Die 2005 in Düsseldorf, Deutschland, gegründete Plattform ermöglicht es Reisenden, die passende Unterkunft zu finden. Trivago bietet seinen Nutzern dabei Zugang zu einem umfangreichen Angebot an Unterkunftsinformationen und Wahlmöglichkeiten aus hunderten Websites. trivago ermöglicht es seinen Inserenten ihr Geschäft auszubauen, indem es ihnen über seine Websites und Apps Zugang zu einem großen Kreis an Reisewilligen bietet. Bis zum 31. März 2020 hat trivago 54 lokalisierte Plattformen eingerichtet, die mit über 4,5 Millionen Hotels und alternativen Unterkünften in über 190 Ländern verbunden sind.

Über METRO Markets

Die METRO Markets GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der METRO AG, einem international führenden Spezialisten für Großhandel und Lebensmittel. METRO Markets ist verantwortlich für die Entwicklung und den Betrieb eines B2B-Online-Marktplatzes speziell für HoReCa-Kunden (Hotel, Restaurant, Catering). Mit dem Start des Marktplatzes im Sommer 2019 hat der Großhandelsspezialist METRO sein digitales Angebot für selbständige Gastronomen weiter ausgebaut. Über diesen zusätzlichen Vertriebskanal bietet METRO nicht nur Non-Food-Produkte aus dem eigenen Sortiment an, sondern ermöglicht auch dritten Händlern, ihr Produkt-Sortiment zu verkaufen. Der METRO Marktplatz ist in Deutschland über die länderspezifische Domain www.metro.de/marktplatz abrufbar. Informationen zu METRO Markets als Arbeitgeber finden Sie unter www.metro-markets.de.

Disclaimer fur zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige trivago betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "glauben", "erwarten", "planen", "wollen", "werden", "antizipieren", "beabsichtigen", "anstreben", "einschätzen", und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Diese Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs der trivago N.V. liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Leistungen der trivago N.V. wesentlich abweichen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben zu Ergebnissen, Erfolgen oder Leistungen. Weitere Informationen, zu den Faktoren, die unsere zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen könnten, finden sich in unserem bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Jahresbericht, wobei diese Risikofaktoren ebenfalls jeweils Änderungen unterliegen können. Soweit rechtlich zulässig, übernehmen wir keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemittelung zu aktualisieren oder zu korrigieren.

