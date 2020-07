Lille, le 24 juillet 2020

Résultats au 30 juin 2020

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Une activité résiliente et des fondamentaux solides

Juin 2020 Juin 2019 Variation

Activité : Encours de collecte globale 31 326 M€ 29 659 M€ +5,6% Encours de crédits 25 296 M€ 23 831 M€ +6,1%

Résultats sociaux* :

Produit Net Bancaire 267,8 M€ 304,4 M€ -12% Résultat Brut d’Exploitation 100,4 M€ 126,8 M€ -20,9% Résultat Net 30,3 M€ 85,8 M€ -64,7%

Résultats consolidés IFRS :

Produit Net Bancaire 276,7 M€ 319,4 M€ -13,4% Résultat Brut d’Exploitation 84,2 M€ 120,1 M€ -29,9% Résultat Net Part du Groupe 26,8 M€ 82,8 M€ -67,7%

Structure financière : Bilan consolidé 34 726 M€ 31 138 M€ +11,5% Ratio CET1 Bâle 3 non phasé** 24,95% 22,44% +2,52 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois*** 127,8% 128,4% -0,6 pt Ratio Crédit Collecte 130,9% 133,3% -2,4 pts

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 24 juillet 2020, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 30 juin 2020.

* Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat

** Ratio CET1 au 31 mars 2020

*** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : calculé sur la base des moyennes sur 12 mois glissants des composantes du ratio LCR …/ …

Activité commerciale

Depuis le début de la pandémie de coronavirus qui touche notre territoire et son économie, le Crédit Agricole Nord de France se mobilise pour accompagner ses clients : plus de 500 M€ de Prêts Garantis par l’Etat (PGE) ont été distribués et la Caisse régionale a accordé plus de 12 500 pauses crédits pour un montant de 139 M€ d’échéances reportées dont 7 000 pour les entreprises, professionnels et agriculteurs représentant 115 M€.

En parallèle, 2,1 Mrds€ de nouveaux crédits ont été réalisés dont 1,3 Mrd€ concernant des crédits Habitat. Les encours de crédits s’établissent en conséquence à 25,3 Mrds€, en hausse de 6,1% sur un an.

L’épargne des clients s’élève à 31,3 Mrds€, la progression de 5,6% étant principalement liée à une épargne de précaution sur les comptes à vue et les livrets, et à une baisse de la consommation durant la période de confinement.

Le développement des activités d’assurance de biens et de personnes s’est nettement ralenti, la croissance du nombre de contrats restant cependant positive à +2,1% sur un an.

Plus de 23 000 nouveaux clients ont rejoint la Caisse régionale et, à fin juin 2020, près de 444 000 clients sont sociétaires de la Caisse régionale.

Résultat social

Face aux conséquences de la crise, des dispositifs inédits de soutien ont été mis en œuvre afin de soutenir l’économie : les pertes d’exploitation des professionnels ont été prises en charge et l’intégralité du résultat de l’année 2019 de Crédit Agricole SA a été affecté à un compte de réserves suite à la recommandation du 27 mars 2020 de la Banque Centrale Européenne (BCE), demandant aux banques de ne pas distribuer de dividendes à compter du 1er avril 2020 et au moins jusqu'au 1er octobre 2020.

En conséquence, le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s’établit à 267,8 M€, en baisse de 12% sur un an. Retraité de ces effets sur les dividendes, le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale est en hausse de 4,5% sur un an, sécurisé par les restructurations de passif réalisées depuis 2017, et soutenu par les commissions issues de l’activité d’assurances.

Les charges de fonctionnement, à 167,4 M€, restent maîtrisées, les dépenses liées à la crise sanitaire étant compensées par le report d’une partie de nos investissements compte tenu de la période de confinement.

En anticipation d’une prévisible montée des risques sous l’effet de la crise Covid 19, la banque a poursuivi sa stratégie de renforcement de la couverture du risque sur les encours sains : cela se traduit par une hausse du coût du risque à -38,5 M€, soit 30 bps sur encours.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés (-1,5 M€) et des impôts sur les sociétés (-30,1 M€), le résultat net social ressort à 30,3 M€ (30,3 M€ également pour la Caisse régionale seule, hors intégration des véhicules de titrisation de crédits Habitat), en baisse de 64,7% sur un an, impacté par l’absence de dividende de Crédit Agricole SA et la hausse du coût du risque. Le résultat de l’activité courante reste bien orienté.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 26,8 M€, en baisse de 67,7% sur un an, impacté par la baisse du résultat social de la Caisse régionale, par les dépréciations du portefeuille de titres détenus par Nord Capital Investissement et par le ralentissement de l’activité immobilière pendant la crise :

Pôle Bancassurance France : 29,3 M€ contre 76,2 M€ au 30 juin 2019,

: 29,3 M€ contre 76,2 M€ au 30 juin 2019, Pôle Capital Investissement : -4,6 M€ contre 2,1 M€ au 30 juin 2019,

: -4,6 M€ contre 2,1 M€ au 30 juin 2019, Pôle Presse : 1,5 M€ contre 1,4 M€ au 30 juin 2019,

: 1,5 M€ contre 1,4 M€ au 30 juin 2019, Pôle Foncière : 2,6 M€ contre 1,5 M€ au 30 juin 2019,

: 2,6 M€ contre 1,5 M€ au 30 juin 2019, Pôle Immobilier : -2 M€ contre à 1,6 M€ au 30 juin 2019.

: -2 M€ contre à 1,6 M€ au 30 juin 2019. CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 20,69€ au 30 juin 2020, en baisse de 27,3% depuis le 31 décembre 2019.

Le versement des dividendes (1,05 euro par CCI), qui ne pourra pas intervenir avant le 1er octobre 2020, reste soumis à l’accord préalable de la Banque Centrale Européenne.

Perspectives

Le Crédit Agricole Nord de France poursuit les mesures de soutien pour tous ses clients afin d’accompagner la relance de l’économie. En complément du dispositif des Prêts Garantis par l’Etat, la Caisse régionale Nord de France, aux côtés de deux autres banques régionales mutualistes, a décidé de créer le fonds Regain 340 qui interviendra auprès des Petites et Moyennes Entreprises (PME) des Hauts-de-France et de Seine-et-Marne, pour les aider à renforcer leurs fonds propres et les accompagner dans leur développement et leur besoin de financement ; doté de 51 M€ à son démarrage en septembre 2020, il atteindra à terme 200 M€.

Les conséquences de la crise sont aujourd’hui difficiles à appréhender au regard de l’évolution des mesures européennes et gouvernementales. Grâce à des fondamentaux solides, dont un ratio CET1 à 24,95% au 31 mars 2020, un niveau largement supérieur aux exigences réglementaires, la banque aborde avec confiance cette période de reprise, consciente de sa responsabilité de premier financeur de l’économie régionale.

Contact : Catherine Filonczuk, catherine.filonczuk@ca-norddefrance.fr

