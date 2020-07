POUR PUBLICATION IMMEDIATE

« Sécurité Briquet »

Clôture de la procédure initiée par la Commission européenne contre les Pays-Bas (2012)

et des plaintes en manquement déposées par BIC contre la France et l’Allemagne (2018)

Clichy, France - 24 juillet 2020 - Le Groupe BIC prend acte de la décision de la Commission Européenne de clore la procédure en manquement qu’elle avait initiée en 2012 contre les Pays-Bas, ainsi que les plaintes déposées par le groupe BIC en 2018 contre la France et l’Allemagne pour défaut de surveillance de la sécurité du marché des briquets.

BIC regrette cette décision qui prive d’effet utile la Directive Relative à la Sécurité Générale des Produits (DSGP). Ces procédures visaient en effet à remédier au fait que deux tiers des modèles de briquets en Europe, dont une très large part importés, ne sont pas conformes aux normes de sécurité en vigueur provoquant ainsi des dizaines de milliers d’accidents graves chaque année dans l’UE. Cette situation illustre le problème, largement reconnu par la Commission elle-même à l’occasion de ses projets de réforme et par d’anciens Commissaires1, de l’inefficacité de la surveillance de la sécurité des produits disponibles sur le marché européen, telle que conçue par la DSGP.

La réforme de la DSGP est l’occasion de mettre en place un outil pleinement efficace de protection des européens, en définissant, notamment, de manière précise les obligations d’action des Etats en matière de surveillance des produits, afin que ne circulent dans le Marché unique que des produits respectant les normes de sécurité reconnues comme normes européennes de référence. Fort de son expérience des procédures en manquement relatives aux briquets, le Groupe BIC tient à la disposition de toutes les parties-prenantes les documents non confidentiels utilisés dans le cadre des procédures en manquement et sera force de proposition dans le cadre de cette réforme.

Normes de sécurité en vigueur :

La norme internationale de sécurité ISO 9994, créée en 1989, est la norme de sécurité de base. Elle définit les exigences de sécurité de base de tout briquet notamment la hauteur maximale de flamme, la résistance aux chutes, aux températures élevées, la résistance à la pression interne et à la combustion continue, …

La norme EN 13869, dite norme « sécurité-enfants » qui, en Europe, englobe la norme ISO 9994, impose que tous les briquets de poche vendus en Europe disposent d’une sécurité-enfants efficace durant toute la vie du briquet. Un briquet “sécurité-enfants” est un briquet dont l’allumage a été rendu délibérément plus difficile pour un enfant de moins de 51 mois.

