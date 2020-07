July 24, 2020 12:00 ET

July 24, 2020 12:00 ET

Einsprache gegen Verfügung der Übernahmekommission | Führende Stimmrechtsberater unterstützen die Anträge

des Verwaltungsrats

Die Eidgenössische Übernahmekommission hat am 24. Juli 2020 die MCH Group darüber informiert, dass die LLB Swiss Investment AG am 23. Juli 2020 Einsprache gegen die Verfügung 765/01 der Übernahmekommission vom 13. Juli 2020 in Sachen MCH Group AG erhoben hat. Die MCH Group AG wird innerhalb der eingeräumten mehrtägigen Frist zu Handen der Übernahmekommission Stellung nehmen.

Die MCH Group hält fest, dass die auf den 3. August 2020 angesetzte ausserordentliche Generalversammlung wie geplant durchgeführt wird. Führende Stimmrechtsberater stellen sich hinter die Anträge des Verwaltungsrats und empfehlen, diesen zuzustimmen.



MCH Group AG

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

www.mch-group.com