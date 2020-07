WASHINGTON, 24 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elaine Chao, secrétaire du Département américain des transports (USDOT), en coordination avec le Conseil des technologies de transport non traditionnelles et émergentes (NETT) , ont dévoilé aujourd'hui le document d'orientation qui décrit un cadre réglementaire clair pour la technologie d'hyperloop aux États-Unis.



« Cette orientation comble l'écart entre l'innovateur et le régulateur, donne la priorité à la sécurité lors du développement sans entraver l'innovation, et favorise une prise de conscience mutuelle entre l'industrie et le gouvernement », a déclaré la secrétaire Elaine Chao lors de l'événement retransmis en direct.

Le document d'orientation réglementaire relatif à l'hyperloop, premier du genre au monde, démontre une nouvelle fois l'intention manifestée par les États-Unis d'être le leader de ce secteur.

« L'hyperloop offre une opportunité véritablement unique de diriger le monde des transports du XXIe siècle, a déclaréSir Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin. Il faut une vision forte pour sortir de l'inertie du statu quo et saisir ces opportunités. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à lancer les bases qui permettront aux États-Unis d'assurer ce leadership ».

Virgin Hyperloop a travaillé en étroite collaboration avec le NETT Council tout au long de l'année écoulée et depuis sa création en mars 2019, avec pour ambition de faire progresser sa technologie et d'assurer sa capacité à déployer l'hyperloop rapidement et en toute sécurité .

Cette annonce historique ouvre non seulement la voie à la réglementation et au déploiement de l'hyperloop aux États-Unis, mais établit également l'éligibilité de l'hyperloop vis-à-vis du financement de projets au niveau fédéral.

« Nous avons déterminé que ces projets d'hyperloop étaient tout aussi éligibles à une subvention que les projets de sustentation ou de lévitation magnétique », a déclaré Finch Fulton, sous-secrétaire adjoint à la politique de transport lors de l'événement retransmis en direct. « Ces initiatives incluent le programme d'améliorations consolidées de la sécurité et des infrastructures ferroviaires (CRISI) déployé par la Federal Railroad Administration, les subventions BUILD et INFRA du bureau du secrétaire et d'autres programmes de ce type. Cela signifie également que ces projets seraient éligibles à certains programmes de prêt et de crédit du Département », a-t-il ajouté.

« La secrétaire Mme Chao et le Conseil NETT travaillent à un rythme sans précédent pour s'assurer que les États-Unis soient à la pointe du développement de l'hyperloop », a déclaré Jay Walder, Président-directeur général de Virgin Hyperloop. « Il est évident que l'USDOT partage notre vision du développement des infrastructures non seulement en tant que moyen pour le pays de se reconstruire, mais aussi d'évoluer au fur et à mesure que nous émergerons de cette crise », a-t-il précisé.

Incarnant une toute nouvelle catégorie de transport, l'hyperloop générera des opportunités de croissance exponentielle des emplois dans la fabrication et le développement au niveau intersectoriel, que ce soit dans les industries de la construction, de l'aérospatiale, des chemins de fer, de l'automobile, de l'aviation, des véhicules électriques ou encore du contrôle autonome. Le mois dernier, Virgin Hyperloop a annoncé la conclusion d'un partenariat avec Spirit AeroSystems , l'un des plus grands constructeurs aéronautiques au monde. Les ingénieurs, fabricants, constructeurs, experts en chaîne d'approvisionnement et en certification et techniciens de Spirit AeroSystems s'appuieront sur l'expertise du secteur aérospatial pertinente pour fabriquer le bogie de l'hyperloop, qui est un excellent exemple des opportunités connexes créées dans ce secteur.

Virgin Hyperloop est l'une des seules entreprises au monde à avoir testé avec succès sa technologie hyperloop à grande échelle, inaugurant le premier mode de transport de masse inédit depuis plus de 100 ans. La société a exploité avec succès un véhicule hyperloop à grande échelle utilisant une propulsion électrique et une lévitation électromagnétique dans des conditions proches du vide, réalisant une forme fondamentalement nouvelle de transport qui est à la fois plus rapide, moins chère et plus durable que les modes existants. La société travaille aujourd'hui avec des gouvernements, des partenaires et des investisseurs dans le monde entier pour faire de l'hyperloop une réalité dans quelques années plutôt que dans plusieurs décennies. Apprenez-en plus sur la technologie, la vision et les projets en cours de Virgin Hyperloop ici .

