CAMBRIDGE, Mass. und GOSSELIES, Belgien, July 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Erforschung und Entwicklung einer neuen Generation von hoch differenzierten Immunonkologie-Therapeutika für Patienten leistet, gab heute den Preis der ersten öffentlich angebotenen Anteile bekannt. Es werden 10.586.316 Stammaktien für einen Preis von je 19,00 USD herausgegeben. Alle Aktien werden von iTeos angeboten. Es wird erwartet, dass die Aktien ab dem 24. Juli 2020 auf dem Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol „ITOS“ gehandelt werden. Die Bruttoerlöse des Börsengangs vor Abzug der von iTeos zu zahlenden Emissionsabschläge und Provisionen und anderen Ausgaben für die Wertpapierausgabe belaufen sich voraussichtlich auf ca. 201,1 Mio. USD. Das Angebot gilt voraussichtlich bis zum 28. Juli 2020, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. iTeos gewährt den Underwritern darüber hinaus eine 30-tägige Option auf den Kauf von bis zu 1.587.947 zusätzlichen Stammaktien zum voraussichtlichen IPO-Preis, abzüglich Emissionsabschläge und Provisionen.



J.P. Morgan, SVB Leerink und Piper Sandler & Co. fungieren gemeinsam als Konsortialführer für das Angebot. Wedbush PacGrow fungiert als Lead Manager für das Angebot.

Am 23. Juli 2020 trat die Registrierungserklärung in Bezug auf diese Wertpapiere in Kraft. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Exemplare davon können angefordert werden bei: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, telefonisch unter +1 (866) 803-9204 oder per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmchase.com; SVB Leerink LLC, Attention: Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, USA, telefonisch unter +1 (800) 808-7525, Durchw. 6218 oder per E-Mail unter syndicate@svbleerink.com; oder bei Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, USA, telefonisch unter +1 (800) 747-3924 oder per E-Mail unter prospectus@psc.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zum Kauf dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums ungesetzlich wären.

iTeos Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Erforschung und Entwicklung einer neuen Generation von hoch differenzierten Immunonkologie-Therapeutika für Patienten leistet.

