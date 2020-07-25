华盛顿, July 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，美国交通部部长赵小兰和 非传统和新兴交通技术委员会（NETT） 公布了明确关于美国超级高铁监管框架的 指导文件 。



“这一指导文件弥合了创新者与监管者之间的差距，在不妨碍创新的前提下，在发展期间优先考虑安全问题，促进了行业和政府之间的相互了解，”赵小兰部长在现场直播活动中表示。

超级高铁监管指导文件是全球第一份，这进一步证明美国有意成为行业领袖。

“超级高铁提供了引领世界21世纪交通的独特机会，”Virgin Group创始人Richard Branson爵士表示，“打破现状的惯性并拥抱这些机会需要卓越远见。今天的声明将有助于为美国发挥领导作用奠定基础。”

Virgin Hyperloop于2019年3月创立，在这一年半的时间里， 它一直与NETT委员会 密切合作，推进技术并确保他们能够 安全快速地部署超级高铁 。

这一历史性公告不仅为超级高铁在美国的监管和部署指明了道路，而且也确立了超级高铁项目可获得联邦资金的资格。

“我们已经确定这些超级高铁项目和磁悬浮项目一样有资格获得资助，”负责交通政策的副助理部长Finch Fulton在现场直播活动中表示。“这包括联邦铁路局综合铁路基础设施和安全改进（CRISI）项目、部长办公室BUILD和INFRA资助以及诸如此类的项目。这也意味着他们将有资格申请交通部的一些贷款和借款计划。”

“赵部长和NETT委员会正在以前所未有的速度推进工作，以确保美国处于超级高铁发展的最前沿，”Virgin Hyperloop首席执行官Jay Walder表示。“很明显，USDOT与我们有共同的愿景，即基础设施发展不仅是国家重建的一种方式，而且会随着我们走出这场危机的过程中不断发展。”

作为一种全新的交通工具，超级高铁将为涉及建筑、航天、铁路、汽车、航空、电动车辆和自动控制的跨行业制造和发展工作岗位解锁指数级增长的机会。上个月，Virgin Hyperloop宣布与世界最大的一家航空制造商 Spirit AeroSystems 合作。Spirit AeroSystems工程师、制造厂、建筑商、供应链和认证专家以及技术人员将利用相关的航空行业专业知识来生产超级高铁转向架——这是行业邻接机会的一个典型示例。

关于Virgin Hyperloop

Virgin Hyperloop是世界上唯一成功完成超级高铁技术规模化测试的公司，推出了100多年来的首个全新大众交通模式。该公司在近真空条件下实现了使用电力推进和电磁悬浮的全尺寸超级高铁车辆的成功运行，让一种比现有模式更快速、更安全、更便宜和更具可持续的全新运输方式成为现实。公司目前正在与世界各地的政府、合作伙伴和投资者合作，使超级高铁能够在几年而不是几十年内成为现实。点击 此处 了解Virgin Hyperloop的技术、愿景以及当前项目。

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