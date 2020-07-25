華盛頓, July 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美國運輸部 (USDOT) 部長趙小蘭與 非傳統和新興的運輸技術 (NETT) 理事會 今天公佈 指導文件 ，確定美國超迴路列車監管框架。



部長趙小蘭在實時串流活動中說：「此指導可縮減創新者與監管者之間的鴻溝，在不阻礙創新的情況下在開發過程中將安全放在首位，並可增進業界與政府的互相了解。」

超迴路列車的監管指導文件是全球首次推出的同類文件，進一步證明美國旨在成為業界領導者。

維珍集團創始人理查·布蘭森爵士說：「超迴路列車將可提供一個真正獨特的機會領導 21 世紀的運輸世界。擺脫現狀慣性需要高識遠見，並盡全力把握先機。今天的公告將為美國取得領導地位奠定基礎。」

維珍集團旗下的 Virgin Hyperloop 於 2019 年 3 月成立，過去一年半以來一直 與 NETT 理事會緊密合作 ，致力持續改良技術，並確保他們能夠安全快速地 部署超迴路列車 。

這份具有歷史意義的公告不單是在美國落實超迴路列車監管和部署的途徑，還將確立超迴路列車獲得聯邦資助項目的資格。

運輸政策副部長助理 Finch Fulton在實時串流活動中說：「我們已經確定這些超迴路列車項目與任何磁懸浮項目一樣符合資格獲得撥款。這包括聯邦鐵路管理局綜合鐵路基礎設施和安全改進 (CRISI) 計劃、秘書辦公室的 BUILD 及 INFRA 撥款，以及類似計劃。這也表示他們將符合資格接受運輸部的某些貸款和借貸計劃。」

Virgin Hyperloop 行政總裁 Jay Walder說：「趙部長和 NETT 理事會正在以前所未有的速度展開工作，以確保美國處於超迴路列車發展的最前線。很明顯，美國運輸部與我們分享基礎設施建設的願景，以作為美國重建，甚至是在我們擺脫危機後不斷演變的方式。」

作為一種全新的運輸類別，超迴路列車將帶來指數級增長的跨行業製造和開發工作機會（包括建築、航天、鐵路、汽車、航空、電動汽車和自主控制）。上個月，Virgin Hyperloop 宣布與全球最大的航空航天製造商之一的 Spirit AeroSystems 建立合作關係 。Spirit AeroSystems 的工程師、生產商、製造商，供應鏈、認證專家以及技術人員將利用其航空航天業的相關專業知識來生產超迴路列車，成為業界相鄰機會互通的明顯例子。

關於 Virgin Hyperloop

Virgin Hyperloop 是世界上唯一一家大規模成功測試其超迴路列車技術的公司，在 100 多年中推出了第一個新的大眾運輸模式。該公司在近真空條件下成功運行了使用電力推進和電磁懸浮的全尺寸超迴路列車，實現了比現有模式更快、更安全、更便宜和更可持續的全新運輸形式。該公司目前正在與世界各地的政府、合作夥伴和投資者合作，使超迴路列車在數年來就能實現，而不需要多等幾十年。如欲了解更多有關 Virgin Hyperloop 的技術、目標及未來的計劃，請 按此 。

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