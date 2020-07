Paris, le 27 juillet 2020 - Atos , leader international de la transformation digitale, annonce avoir signé un accord en vue d’acquérir EcoAct , une société de conseil en stratégie de réduction des émissions de carbone, reconnue au niveau international. Cette acquisition soutiendra l'ambition d’Atos en matière de décarbonation et enrichira son portefeuille de solutions, services et stratégies numériques de réduction des émissions carbone afin d'accompagner ses clients à chaque étape de leur cheminement vers la neutralité carbone.

EcoAct est un leader mondial dans l'élaboration de stratégies innovantes de réduction carbone, qui fournit des services à plus de 400 clients par l'intermédiaire de quatre bureaux internationaux. Son offre complète "A to Zero", basée sur une approche en cinq modules, soutient les organisations à chaque étape de leur cheminement vers des opérations à faible émission de carbone et vers une résilience commerciale à long terme. Son portefeuille unique, combiné aux offres numériques d'Atos, conférera à Atos une position de leader sur le marché en pleine croissance de la décarbonation.

Plus de 150 experts d'EcoAct rejoindront le vaste réseau de spécialistes d'Atos à travers le monde. Ils bénéficieront des capacités de commercialisation d’Atos et de son offre de décarbonation digitale, renforceront la position d'Atos dans le marché en pleine croissance du conseil en opérations « Net Zero », tout en accroissant sa capacité à servir de point d’entrée unique pour de telles solutions à l'échelle mondiale.

« L'acquisition d'EcoAct est une étape majeure dans notre ambition en matière de décarbonation. En combinant la position de leader d'EcoAct dans le domaine du conseil en stratégie climatique et du développement de projets de compensation avec notre portefeuille de solutions et de services de décarbonation ainsi que nos capacités de mise sur le marché, nous allons transformer le parcours de nos clients vers le Net Zero », déclare Elie Girard, Directeur Général d'Atos.

Basé à Paris, en France, EcoAct a été fondé en 2005 et compte désormais plus de 150 employés et experts du climat dans le monde entier. Dirigée par Thierry Fornas, Président, et Gerald Maradan, Directeur Général, qui rejoindront la direction des activités de décarbonation d'Atos, la société s’appuie sur une stratégie et une intelligence commerciale solides. Cette combinaison permet aux entreprises de se rapprocher du Net Zero, et aide les dirigeants ambitieux à relever les défis climatiques auxquels ils sont confrontés afin d'apporter un changement transformationnel de valeur.

« L'acquisition d'EcoAct par Atos est l’opportunité d’allier une expertise numérique et technologique avec une connaissance approfondie du changement climatique, offrant ainsi aux organisations la possibilité d'accélérer leur voyage vers le Net Zero. La nature complémentaire d'EcoAct et d'Atos crée une approche novatrice de la décarbonation. Grâce à une vision commune, EcoAct et Atos offriront ensemble à leurs clients un partenariat qui leur permettra de mettre en œuvre rapidement des stratégies de décarbonation complètes et d'atteindre leurs ambitions en matière d'émissions Net Zero », déclarent les deux co-fondateurs d'EcoAct, Thierry Fornas, Président, et Gerald Maradan, Directeur Général.

Avec leur expertise conjuguée, EcoAct et Atos projettent d'apporter leurs connaissances technologiques et commerciales pour créer un centre mondial d'excellence en matière de décarbonation, doté de capacités de mise en œuvre complètes qui aideront les entreprises à réaliser leurs ambitions en matière de climat.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu au second semestre et est soumise à l'approbation finale des organes de gouvernance d'Atos et d'EcoAct.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

A propos d’EcoAct

EcoAct est une société́ internationale de conseil et de développement de projets qui accompagne entreprises, organisations, institutions et territoires afin de leur offrir la gamme de solutions la plus performante et la plus complète permettant de relever efficacement les défis du changement climatique. Fondée en France en 2006 par Thierry Fornas et Gérald Maradan, EcoAct a su se développer à l’international et possède à présent des bureaux dans 7 pays et 3 continents à travers le monde (Paris, Londres, New-York, Barcelone, Ankara, Embu au Kenya et Darfour). Elle a été élue meilleure société de conseil sur le marché́ carbone volontaire pendant quatre années consécutives (2015 à 2018), ainsi que porteuse du meilleur projet de compensation carbone volontaire en 2019 par Environmental Finance.

