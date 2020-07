Acquisition de 92% des titres de LCI Medical le 24 juillet 2020

Triplement de la taille du groupe Safe

Seconde convocation à l’Assemblée générale mixte le 4 août 2020

Eragny-sur-Oise, France, le 27 juillet 2020 à 8h30 CEST – Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société́ spécialisée dans la conception et commercialisation de technologies prêtes-à-l ’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui l’acquisition de 92% des titres de LCI Medical et la seconde convocation à une Assemblée Générale des actionnaires le 4 août 2020, statuant notamment sur la rémunération en actions de l’apport du solde des titres de LCI Medical.

« Safe Orthopaedics acquière aujourd’hui la société LCI Medical, menant à la création d’un groupe industriel intégré du secteur médical trois fois plus important que le groupe Safe Orthopaedics avant l’opération. Nous maitrisons désormais la conception, la production et la distribution mondiale des technologies Safe Orthopaedics. Notre objectif est d’offrir à tous nos clients des cycles courts d’innovation et des services logistiques et commerciaux inédits.» commente Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « Avant la fin 2020, des nouvelles technologies prêtes-à-l’emploi Safe Orthopaedics seront commercialisées et des partenariats avec d’autres fabriquant initiés. En 2021, le groupe disposera de nouveaux moyens industriels sur son site de production lyonnais démultipliant sa capacité à innover pour son compte et celui de clients LCI Medical. La confiance des clients manifestée lors de l’annonce et le développement d’activités permettent d’envisager la construction d’un groupe à forte croissance et rentabilité rapide ».

Seconde convocation à une Assemblée générale mixte le 4 août 2020

L’assemblée générale mixte de Safe Orthopaedics s’est tenue le vendredi 24 juillet 2020 à huis clos suite à la pandémie du COVID-19. Les actionnaires participant au vote détenaient ensemble 2 891 588 actions, soit 23,81 % du capital, et 23,96 % des droits de vote.

Le quorum nécessaire à la tenue d’une assemblée générale mixte sur première convocation n’est pas atteint. Par conséquent, à défaut de quorum requis pour statuer sur les résolutions, aucune des résolutions proposées telles que figurant dans l’avis de réunion publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 82 du 8 juillet 2020, n’a été mise au vote des actionnaires et l’assemblée générale est ajournée.

Les actionnaires sont ainsi conviés à une assemblée générale mixte sur seconde convocation qui se tiendra le 4 août 2020 à 8h30 et portera sur le même ordre du jour. L’avis de seconde convocation a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) n°89 du 24 juillet 2020.

Tous les documents relatifs à cette Assemblée générale sont disponibles sur le site Internet www.safeorthopaedics.com dans la rubrique Investisseurs / Documentation / Assemblée générale : https://www.safeorthopaedics.com/investisseurs/documentation/.

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société́ française de technologie médicale, pionnière dans le développement et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l’emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. La société met au point des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègre dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé́ en région parisienne (95610 Eragny sur Oise – France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, et emploie environ 50 collaborateurs pour un chiffre d’affaires total de 4.7M€ en 2019.



Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com





