Suosikkijuontaja Juuso Mäkilähde koeasui talon asuntomessuilla – oman hirsikodin rakentaminen alkaa jo syksyllä

”Rakennusprojekti jännittää ja hirvittää, mutta tiedän, että saamme meille täydellisen kodin.”

Radiotoimittaja ja juontaja Juuso Mäkilähde on tuntemattoman edessä. Hän rakennuttaa perheelleen ensimmäistä omaa taloa. Valinta on moderni hirsitalo, jossa yhdistyvät kaikki hyvän asumisen elementit: luonnonläheisyys, terveellisyys, ekologisuus sekä kaupunkimaisemaan istuva tyylikkyys. Perhe vietti lähiloman Tuusulan asuntomessualueella ja koeasui messuille rakentuvan Honka Huomen -talon: ”Vau-efekti tuli jo sisään astuessa.”

”Olin aina ajatellut, etteivät rahkeeni riittäisi rakennuttamiseen. Mutta kai se on vaan niin, että jos jotain unelmia tässä elämässä haluaa saavuttaa, niin sitten täytyy myöskin välillä hypätä sinne tuntemattomaan ja uskaltaa”, Juuso Mäkilähde kertoo. Perheen omakotitalon rakentaminen alkaa syksyllä.

Nelihenkinen perhe pääsi testaamaan tulevaisuuden asumistaan poikkeuksellisella tavalla heinäkuussa. He asuivat viikonlopun ajan Honkarakenteen Huomen-talossa ennen kuin se avautuu kävijöille asuntomessuilla. ”Moderniin hirsirakentamiseen tutustuminen on ollut silmiä avaava kokemus”, Mäkilähde sanoo. Hän jakaa tunnelmia viikonlopusta Instagram-tilillään.





Hyvinvointia ja älykkäitä ratkaisuja

Kahden pienen lapsen vanhempina Juuso Mäkilähteellä ja hänen puolisollaan ovat menossa kiireiset ruuhkavuodet. ”Siksi haluan tarjota koko perheelle rauhoittavan ja turvallisen kodin. Hirressä sykähdyttää se, että se on luonnonmateriaali, hengittävä, puhdas ja ekologinen”, Juuso Mäkilähde sanoo. Huomen-talossa pariskuntaa viehättivät lisäksi tilan tuntu ja urbaani, linjakas arkkitehtuuri.

Koeasuminen herätti huomaamaan myös mukavuutta ja ekologisuutta lisäävät älyratkaisut. Perheen kaksivuotiaskin löysi talosta ensimmäisenä kosketusnäppäimet, joilla ohjataan talon valaistusta ja lämpötiloja. ”Niitä piti sitten testata joka huoneessa”, nauraa Mäkilähde. ”Älykodin tavoitteena on yksinkertaisesti helpottaa ihmisen elämää. Se tuo mukavuutta ja turvallisuutta sekä lisää myös kodin ekologisuutta säästäen esimerkiksi sähköä.”





Podcast- ja Youtube-sarjat iloksi muille rakentamisen ensikertalaisille

Oma hirsikoti rakentuu pääkaupunkiseudulle. 160-neliöisen talon on suunnitellut Honkarakenteen arkkitehti Tuuli Petäjä-Sirén. Kokemuksensa Juuso Mäkilähde aikoo jakaa muidenkin ensi kertaa rakentavien iloksi julkaisemalla rakennusurakasta ensi syksynä podcast-sarjan. Taloprojektin edistyessä luvassa on myös sarja Youtubeen keväällä 2021. Sarjat tuotetaan yhteistyössä Honkarakenteen kanssa.

Perheen unelma on askeleen lähempänä toteutumistaan. Mukana on myös realismia: ”Sitähän ajattelee, että kun rakennutan itselleni kodin, pääsen sinne luonnon keskelle ja saan ympärilleni rauhaa. Totuus on tietenkin se, että me elämme ihanan hektisen kaoottista lapsiperhearkea, joten rauha on ehkä vähän liikaa pyydetty. Mutta ainakin sitä luontoa”, hän nauraa.

