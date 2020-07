Nanterre, le 27 juillet 2020

Mise à disposition du Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Faurecia annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2020.

Il peut être consulté sur le site internet de la Société :

http://www.faurecia.com/fr/finance/informations-reglementees-amf

Contacts

Presse

Eric FOHLEN-WEILL

Directeur de la communication corporate

Tél. : +33 (0)1 72 36 72 58

eric.fohlen-weill@faurecia.com









Analystes/Investisseurs

Marc MAILLET

Directeur des Relations investisseurs

Tél. : +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@faurecia.com



Anne-Sophie JUGEAN

Directrice adjointe des Relations investisseurs

Tél. : +33 (0)1 72 36 71 31

annesophie.jugean@faurecia.com

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 248 sites industriels, 37 centres de R&D et 115 500 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2019, le Groupe a réalisé 17,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie de l’indice CAC Next 20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

Pièce jointe