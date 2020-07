July 27, 2020 04:00 ET

July 27, 2020 04:00 ET

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.7.2020 KLO 11.00



KASVUYHTIÖ ROBIT OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 2020 JULKAISTAAN 6.8.2020 KLO 11.00

Robit Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2020 torstaina 6.8.2020 klo 11.00.



Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään samana päivänä klo 14.00–15.00, Scandic Simonkentän Mansku-kokoustilassa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Katsauksen esittelevät Robit Oyj:n toimitusjohtaja Tommi Lehtonen ja talousjohtaja Arto Halonen. Ennakkoilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen maanantaihin 3.8.2020 mennessä osoitteeseen investors@robitgroup.com .



Esitystä voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.enchant.fi/robit/h1-2020 .

Esitysmateriaali ja videotallenne ovat saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla.

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen

Lisätietoja:

Robit Oyj

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com