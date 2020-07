Les capacités accrues procurent aux clients un soutien inégalé et plus de raison de ramener leurs avions dans les centres de services de Bombardier

Le Centre de réponse à la clientèle (CRC) de Bombardier demeure le guichet unique pour tous les besoins de réparation des clients

MONTRÉAL, 27 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Aviation a annoncé l’élargissement de son offre mondiale de soutien à la clientèle par des capacités accrues de réparations structurelles pour sa flotte mondiale d’avions d’affaires.

L’offre de services de réparations structurelles de Bombardier est une initiative en collaboration avec The Mobile Repair Team, société spécialisée dans l’exécution de réparations structurelles d’avion dans le monde entier. Bombardier Aviation continuera de fournir des solutions de réparations de haute qualité à son guichet unique du Centre de réponse à la clientèle, au +1‑866‑538‑1247 (Amérique du Nord) et +1‑514‑855‑2999 (International).

« Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons et ce partenariat élargi avec The Mobile Repair Team nous permettra de fournir des réparations structurelles de très haute qualité dans le monde entier directement par l’intermédiaire de notre Centre de réponse à la clientèle, de même que l’expérience de service exceptionnelle que les distingués clients de Bombardier attendent », a déclaré Andy Nureddin, vice-président du Soutien à la clientèle de Bombardier Aviation.

Les équipes interfonctionnelles du CRC de Bombardier disposent d’outils et de technologies de pointe et sont soutenues par l’équipe d’ingénierie aéronautique de Bombardier, ainsi que par les solutions de réparations structurelles de haute qualité de The Mobile Repair Team qui permettent aux avions des clients de voler. Bombardier continue de témoigner de son engagement soutenu en fournissant à ses clients les services les plus complets de réparations sur place, mobiles et en priorité AOG (avion immobilisé au sol) de toute l’industrie.

