Til Nasdaq OMX Copenhagen

27. juli 2020

Meddelelse nr. 09/2020

Ændring i forventningerne til årets resultat for 2020, som følge af ændret risikovurdering i forbindelse med COVID-19

Situationen med COVID-19, der har påvirket økonomien i Grønland siden marts, medførte en større usikkerhed omkring den økonomiske udvikling i Grønland. På den baggrund har banken, senest den 6. maj 2020, udtalt et større interval for det forventede resultat for året.

På baggrund af en reduceret markedsrisiko på bankens beholdning af værdipapirer, den forretningsmæssige udvikling hidtil i året og en gennemgang af bankens engagementer, kan det forventede resultat-estimat nu yderligere indsnævres.

De negative påvirkninger på kreditkvaliteten vurderes mindre på baggrund af bl.a. hjælpepakker til særligt turisme-branchen og at øvrige brancher kun i mindre omfang er berørt i Grønland. Samtidig er en række brancher i en positiv udvikling, ligesom det private boligmarked ikke er berørt.

Ændring i forventninger til årets resultat for 2020

På grundlag af vurderinger af primært kreditkvaliteten og i et scenarie med en fortsat negativ påvirkning af turisme-branchen året ud, forventes det, at GrønlandsBANKENs finansielle resultat for 2020 vil blive mindre påvirket i 2020 end hidtil forventet. GrønlandsBANKEN ændrer dermed sine forventninger til årets resultat før skat fra intervallet 80 – 120 mio. kr. til intervallet 100 – 120 mio. kr.

GrønlandsBANKENs rapport for 1. halvår 2020 offentliggøres den 19. august 2020.

Med venlig hilsen

GrønlandsBANKEN

Martin Kviesgaard

Bankdirektør

Direkte telefon: +299 34 78 02, email: mbk@banken.gl

Vedhæftet fil