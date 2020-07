Premier semestre 2020 :

Solide croissance organique malgré l’impact de la crise sanitaire

Progression du chiffre d’affaires de +11,7%

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre au 30 Juin 2020.

Activité

EN K€ S1 2020 (1) S1 2019 Variation Acteos France 5 056 4 719 +7,1% Acteos Allemagne 2 062 1 654 +24,7% Total Consolidé 7 118 6 373 +11,7% dont RFID/Auto ID/Mobility 3 322 2 325 +42,9% dont Software 3 796 4 048 -6,2%

Au titre du premier semestre 2020, Acteos affiche un chiffre d’affaires de 7,1 M€, en croissance de 11,7%. La France comme l’Allemagne contribuent à cette solide progression, totalement organique. Cette évolution constitue une bonne performance au regard du contexte exceptionnel de crise sanitaire qui a pesé sur la bonne marche des affaires. Sur la période, c’est l’activité Mobilité qui a permis de résister avec une progression de 42,9% portée par la poursuite des partenariats grands comptes. L’activité Software, en repli de 6,2%, a en revanche été sensiblement impactée avec le gel d’une majorité des projets en cours sur une période de près de trois mois. Depuis le mois de juin, la levée progressive des mesures de confinement se traduit par une relance graduelle de ces projets en fonction des spécificités d’activité des clients concernés. Malgré ces signes encourageants, la visibilité reste encore réduite sur l’horizon de retour à une situation normale.

France : bonne résistance malgré une activité Software fortement pénalisée au second trimestre

Après un début d’année bien orienté, le Groupe a dû faire face à un ralentissement brutal de sa dynamique avec la propagation du virus et la mise en œuvre des mesures de confinement sur tout le territoire. Face à cette situation inédite, le Groupe a réagi rapidement. Dès le 17 mars, des mesures de chômage partiel ont été engagées pour une partie des collaborateurs et le télétravail a été mis en place afin d’assurer la sécurité des équipes tout en maintenant une continuité de service auprès des clients. Dans ce contexte, même si certains secteurs clients ont maintenu un fort niveau d’activité (notamment la grande distribution), la majorité des projets en cours d’installation ont dû être interrompus, particulièrement au cours de la période de confinement. L’activité de prospection commerciale a également dû être arrêtée au cours du second trimestre. Cette situation s’est traduite par un retrait de plus de de 13% du chiffre d’affaires Software au premier semestre par rapport à la même période de 2019 (à 2,7 M€ contre 3,0 M€ au premier semestre 2019). Dans le même temps l’activité Mobilité affiche une croissance de plus de 45% (à 2,4 M€), portée par un niveau d’activité exceptionnel réalisé au premier trimestre. Au total la France parvient à afficher une croissance de 7,1% avec un chiffre d’affaires de plus de 5 M€.

Allemagne : croissance de 24,7% portée par l’excellente performance du premier trimestre

En Allemagne la situation a été relativement comparable à la France malgré un impact moins sensible de la crise sur l’activité. Après un excellent premier trimestre, l’activité du second trimestre a été marquée par un fort ralentissement. Pour autant, l’activité du semestre affiche une progression de 24,7% (à 2 M€) par rapport au premier semestre 2019.

Perspectives : vers un retour progressif à la normale

La crise sanitaire ne sera pas sans impact sur l’activité de l’année, en particulier en termes de conquête commerciale. Sur ce terrain, l’objectif est de recouvrer un courant d’affaires normal à compter du troisième trimestre.

Sur l’activité Software, fortement impactée par la crise sur la première partie de l’année, l’objectif est de renouer avec la croissance au second semestre. Malgré la reprise graduelle constatée depuis juin, le rattrapage des projets interrompus sera progressif et partiel sur l’exercice en cours malgré des efforts accrus en matière de productivité et d’optimisation des interactions clients. Sur l’activité Mobilité, la croissance devrait être au rendez-vous sur l’ensemble de l‘exercice.

En termes de résultats, l’évolution du mix produits au bénéfice de l’activité Mobilité devrait peser sur l’évolution de la marge brute. Face à cette situation, des mesures de réduction des charges d’exploitation ont été engagées.

Face à la crise, ACTEOS a bénéficié des différents dispositifs mis en œuvre par les pouvoirs publics, notamment en termes de chômage partiel, sur un périmètre toutefois limité. Un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 4 M€ a par ailleurs été obtenu permettant au Groupe d’être pleinement confiant sur sa capacité à traverser cette période exceptionnelle.

Prochains évènements :

Publication des résultats semestriels le 18/09/2019 (après bourse).

Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2019 le 25 Janvier 2021 (après bourse).

A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)

Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com





Contacts :

ACTEOS ACTIFIN

Joseph Felfeli Stephane Ruiz

Président Directeur Général Communication financière

Tél : +33 3 20 11 44 64 Tél : 06.85.82.41.86

Mail : j.felfeli@acteos.com Mail : sruiz@actifin.fr

Pièce jointe