Des indicateurs financiers très impactés par la crise liée à l'épidémie de CoVid-19

Résultats semestriels 20201 du Groupe ADP

Trafic du Groupe ADP 2 : baisse de 57,5 % 3 (hors trafic d'Istanbul Atatürk et hors trafic des aéroports de GMR en 2019), à 48,2 millions de passagers

baisse de 57,5 % (hors trafic d'Istanbul Atatürk et hors trafic des aéroports de GMR en 2019), à 48,2 millions de passagers Trafic de Paris Aéroport (Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly) : - 62,2 % à 19,8 millions de passagers

(Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly) : - 62,2 % à 19,8 millions de passagers Chiffre d'affaires consolidé en baisse de 46,5 % à 1 168 millions d'euros, en lien avec la crise liée au CoVid-19, avec un impact important notamment sur les activités aéronautiques et commerciales à Paris, mais également sur le chiffre d'affaires de TAV Airports et d'AIG à l'international

en baisse de 46,5 % à 1 168 millions d'euros, en lien avec la crise liée au CoVid-19, avec un impact important notamment sur les activités aéronautiques et commerciales à Paris, mais également sur le chiffre d'affaires de TAV Airports et d'AIG à l'international EBITDA 4 à 39 millions d'euros, en baisse de 725 millions d'euros (- 94,9 %), notamment suite à la forte baisse du chiffre d'affaires ainsi que la dépréciation de créances clients pour 63 millions d'euros, malgré le plan d'économie engagé dans l'ensemble du groupe (baisse de 385 millions d'euros des charges courantes du groupe sur le 1 er semestre 2020)

à 39 millions d'euros, en baisse de 725 millions d'euros (- 94,9 %), notamment suite à la forte baisse du chiffre d'affaires ainsi que la dépréciation de créances clients pour 63 millions d'euros, malgré le plan d'économie engagé dans l'ensemble du groupe (baisse de 385 millions d'euros des charges courantes du groupe sur le 1 semestre 2020) Dépréciations sur des actifs en France et à l'international pour un montant de 201 millions d'euros (en RNPG), dont 191 millions d'euros d'impact sur le résultat opérationnel courant (avant impôts)

pour un montant de 201 millions d'euros (en RNPG), dont 191 millions d'euros d'impact sur le résultat opérationnel courant (avant impôts) Résultat opérationnel courant à - 566 millions d'euros, en baisse de 1 019 millions d'euros

à - 566 millions d'euros, en baisse de 1 019 millions d'euros Résultat Net Part du Groupe à - 543 millions d'euros, en baisse de 793 millions d'euros

(en millions d'euros - sauf indications contraires) S1 2020(a) (b) S1 2019(a) 2020/2019 Chiffre d'affaires 1 168 2 185 - 1 017 M€ - 46,5 % EBITDA 39 764 - 725 M€ - 94,9 % Résultat opérationnel courant (b) - 566 453 - 1 019 M€ N/A Résultat net part du Groupe - 543 250 - 793 M€ N/A CA/PAX Paris (€) 19,8 18,8 - + 4,9 %

Ces données prennent en compte la consolidation par intégration globale des comptes de Société de Distribution Aéroportuaire et de Relay@ADP depuis avril 2019 Au 30 juin 2020, le Groupe ADP comptabilise les résultats du Groupe GMR Airports par mise en équivalence à la suite de l'acquisition d'une première participation de 24,99 % de GMR Airports en mars 2020. Les résultats du Groupe GMR Airports seront comptabilisés par mise en équivalence à hauteur de 49 % à partir de juillet 2020, après l'acquisition par le Groupe ADP d'une seconde participation portant le total de détention à 49 % du capital social de GMR Airports (voir les communiqués de presse des 20 février, 26 février et 7 juillet 2020)

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris – Groupe ADP, a déclaré :

"Au cours du 1er semestre, le trafic du groupe a baissé de 57,5 %, avec un total de 48,2 millions de passagers, et celui de Paris Aéroport de 62,2 %, avec 19,8 millions de passagers. Les mois d'avril et mai ont connu un trafic quasiment nul et la reprise du trafic a été lente aux mois de juin et de juillet. L'ensemble des activités du groupe a été fortement affecté dès le mois de mars : la baisse du chiffre d'affaires consolidé est de 46,5 % sur le 1er semestre, à 1 168 millions d'euros. L'EBITDA reste positif à 39 millions d'euros grâce aux premiers effets d'un plan d'optimisation engagé sur l'ensemble du groupe. Le résultat net part du Groupe s'établit à - 543 millions d'euros, du fait notamment d'importantes dépréciations à l'international et dans le secteur des commerces et services, impactés par la crise. Dans ce contexte, la priorité du groupe a été d'assurer la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients. A ce titre, il a joué un rôle essentiel dans la gestion de la crise sanitaire. Le Groupe ADP a réussi à stabiliser sa situation financière. Par ailleurs, il a conclu la prise de participation dans le groupe aéroportuaire indien GMR Airports, dans des conditions révisées à la baisse pour tenir compte de l'impact de la pandémie, ouvrant la voie d'un nouveau partenariat industriel qui sera un relais de croissance pour le futur. C'est la première fois depuis 50 ans que le trafic aérien connaît un à-coup aussi brutal et il est avéré que le rétablissement sera très progressif : un retour au niveau de trafic de 2019 à Paris est anticipé entre 2024 et 2027. Cette crise comporte des effets économiques structurels sur le transport aérien avec une menace sanitaire persistante. Dans ce nouvel environnement opérationnel et financier, le Groupe ADP va revoir ses orientations stratégiques afin de redonner à l'entreprise la capacité de renouer avec une croissance rentable et durable."



Point sur la situation liée à l'épidémie de CoVid-19

Au cours du 1er semestre 2020, le transport aérien a été brutalement mis à l'arrêt durant plusieurs mois du fait des mesures de confinement et de fermetures des frontières décidées par la plupart des pays du monde afin de limiter la propagation de l'épidémie de CoVid-19. Le trafic passagers du Groupe ADP a ainsi été en baisse de 57,5 %5.

Le trafic de Paris Aéroports est en baisse de 62,2 % au 1er semestre 2020 par rapport au 1er semestre 2019, avec 19,8 millions de passagers accueillis, contre 52,3 millions de passagers au 1er semestre 2019. Les mouvements d'avions à Paris Aéroports sont en baisse de 55,9 % par rapport au 1er semestre 2019. Entre les 1er et 20 juillet 2020, la baisse estimée du trafic passagers et du nombre de mouvements avions sur les plates-formes parisiennes reste de - 79,0 % et de - 70,7 % par rapport à la période comprise entre les 1er et le 20 juillet 20196.

A Paris-Charles de Gaulle, le trafic passagers s'élève à 14 millions de passagers au 1er semestre 2020, en baisse de 61,3 % (avec des baisses du trafic commercial de - 98,0 % en avril 2020, - 96,8 % en mai 2020, - 90,9 % en juin 2020 par rapport à la même période en 2019). À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E porte K, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers.

A Paris-Orly, le trafic passagers a diminué de 64,2 % au 1er semestre 2020 par rapport au 1er semestre 2019 (avec des baisses du trafic commercial de - 100 % en avril et mai 2020, 98,3 % en juin 2020 par rapport à la même période en 2019). A noter que le trafic commercial à Paris-Orly a été suspendu temporairement le 1er avril 2020 et a repris depuis le 26 juin 2020 à partir d'Orly 3 et depuis le 13 juillet à partir d'Orly 4.

S'agissant des plates-formes à l'international du Groupe ADP, de nombreux aéroports ont été fermés au trafic passagers et de nombreux vols domestiques et/ou internationaux ont été suspendus entre mars et juin 2020 (se référer à la page 14 pour plus de détails).

u La situation à Paris

L'exonération de la redevance de stationnement, mise en place le 16 mars 2020 pour les avions immobilisés sur les plates-formes parisiennes du fait de la crise liée au CoVid-19, est reconduite à partir du 1er juillet 2020 sur la base de conditions différentes. Cela a représenté pour le 1er semestre 2020 un montant d'environ 6,7 millions d'euros. S'agissant des mesures d'exonération des loyers, elles s'élèvent à environ 16,2 millions d'euros pour le 1er semestre 2020.

A Paris, les investissements prévus pour 2020 devraient baisser d'environ 400 M€. Les grands projets (liaison BD et jonction des satellites du terminal 1 à Paris-Charles de Gaulle, zone départ internationale à Paris-Orly) sont toutefois poursuivis compte tenu des surcoûts qu'aurait engendré une suspension des travaux. S'agissant des investissements pour 2021 et 2022, ils sont évalués entre 500 M€ et 600 M€ par an, correspondant à une baisse significative.

L’autorisation environnementale relative au projet de réaménagement de l’aéroport Paris CDG devait faire l’objet d’une enquête publique en novembre 2020. Le Groupe ADP a décidé de conduire une adaptation du projet pour tirer les conséquences sanitaires et en termes de prévisions de trafic de la crise actuelle, préparer l’arrivée de l’avion à hydrogène et répondre aux recommandations de l’autorité environnementale. Ce travail aura pour objectif de créer les conditions d’une enquête publique sur le projet ainsi réadapté en profondeur.

Les activités commerciales ont été considérablement réduites de la mi-mars à la mi-mai par la mise en place des mesures sanitaires, la période de confinement et la restriction des commerces autorisés. Cela a conduit à adapter l'activité en n'opérant que sur un nombre réduit de terminaux. Avec la levée du confinement et la reprise du trafic, un nombre restreint de boutiques ont pu rouvrir à partir du 20 mai, l'objectif étant que la réouverture des boutiques suive la reprise du trafic. Ainsi une dépréciation d'un actif incorporel d'un montant - 51 millions d'euros a été constatée sur la société Société de Distribution Aéroportuaire.

u L'adaptation des orientations stratégiques du Groupe ADP

En réponse à l'épidémie et aux bouleversements durables qu'elle va entraîner, le Groupe ADP doit s'adapter pour passer d'un modèle d'accompagnement de la croissance à un modèle de gestion d'une situation dans laquelle les activités et les investissements seront réduits. Ainsi, le contrat de régulation économique 2016-2020 pour les plateformes parisiennes a été résilié avec l'accord de l'Etat. Le processus d'élaboration d'un nouveau contrat de régulation a été suspendu.

Dans ce nouvel environnement opérationnel et financier, les orientations stratégiques du Groupe ADP doivent être revues pour redonner à l'entreprise une possibilité de renouer avec une croissance rentable et durable.

u La situation à l'international

Dans le contexte de la crise liée au CoVid-19, des dépréciations exceptionnelles de certains actifs à l'international intégrés globalement ou mis en équivalence ont été constatées avec un impact global de 177 millions d'euros en résultat net part du Groupe.

Les contrats de financement liés aux concessions opérées par AIG, TAV Esenboga, TAV Macedonia, TAV Milas Bodrum, TAV Ege, TAV Tunisia et HAVAS comportent des clauses de remboursement anticipé en cas de non-respect de certains ratios financiers. Ces contrats représentent 15,3 % du montant total des emprunts du groupe au 30 juin 2020.

Dans certaines sociétés de gestion aéroportuaire dont le Groupe ADP est actionnaire ces clauses pourraient entraîner des mises en défaut assorties de droits et de procédures de recours prédéfinis. Ainsi, en cas de manquement durable, les prêteurs peuvent imposer des conditions de défaut qui peuvent entraîner un recours limité ou nul pour les actionnaires. À ce jour, de telles clauses sont respectées par les sociétés de gestion aéroportuaire, à l'exception de TAV Tunisia et AIG (Cf. note 9.4.1 des annexes aux comptes consolidés). Dans ces deux projets, un dialogue est maintenu avec les prêteurs et les deux parties s'efforcent de trouver une solution consensuelle.

u Structure financière solide et liquidité renforcée

Le Groupe ADP disposait d'une trésorerie s'élevant à 2,8 milliards d'euros le 30 juin 2020, dont 675 millions d'euros au niveau de TAV Airports. Aéroports de Paris a perçu le 2 avril 2020 le produit de l'émission d'un l'emprunt obligataire pour un montant de 2,5 milliards d'euros7.

Par ailleurs, Aéroports de Paris a perçu le 2 juillet 2020 le produit de l'émission d'un emprunt obligataire pour un montant de 1,5 milliard d'euros8. Enfin, le 7 juillet 2020, le Groupe ADP a finalisé la seconde tranche de l'opération GMR Airports avec un paiement de 532 millions d'euros.

Compte tenu de sa trésorerie disponible, le groupe n'anticipe pas de difficultés de trésorerie à court terme. Par ailleurs, compte tenu de sa notation de crédit long terme (A perspective négative par l'agence Standard and Poor's depuis le 25 mars 2020) et la confiance dans la solidité de son modèle financier, le Groupe ADP n'anticipe pas de difficulté particulière de financement à moyen ou à long terme.

u Tendances pour le groupe

L'impact de la baisse de l'activité sur les résultats annuels 2020 du groupe ne peut être précisément évalué à ce stade compte tenu de l'incertitude sur les modalités et le calendrier de retour à la normale du trafic dans les différentes zones géographiques. Les décisions des autorités européennes ou étrangères, relatives notamment à la fermeture et à la réouverture de certains faisceaux de trafic, ont eu ou auront une incidence forte sur la situation des plates-formes aéroportuaires du groupe.

L'impact global sur l'année 2020 dépendra à la fois de la durée de l'épisode viral et de ses conséquences sur l'économie en général et sur le transport aérien en particulier. Il dépendra également de la vitesse à laquelle l'activité reprendra après cet épisode.

Le Groupe ADP a examiné une analyse de sensibilité fondée sur une baisse du trafic de Paris Aéroport et des autres plates-formes gérées par Airport International Group et TAV Airports comprise entre - 55 % et - 65 % environ entre les mois d'avril et décembre 20209. Dans ces conditions, l'impact sur le chiffre d'affaires consolidé du groupe serait d'environ 2 à 2,5 milliards d'euros. Les hypothèses de cette analyse de sensibilité peuvent s'avérer différentes et sont, en tout état de cause, sujettes à des risques et des aléas.

Le Groupe ADP rappelle par ailleurs qu'il a engagé un important plan d'optimisation opérationnel et financier avec un objectif de réduction des charges courantes du groupe pour l'année 2020 d'environ 550 M€ au total. La fermeture des infrastructures parisiennes devrait contribuer à une économie de 200 M€.

Il n'est pas possible à ce stade de décliner de manière suffisamment robuste cette analyse de sensibilité sur l'EBITDA du groupe.

A ce jour, l'hypothèse de trafic à Paris Aéroport serait d'environ - 63 % pour l'année 2020 par rapport à 2019. La reprise du trafic sera lente : le trafic de Paris Aéroport pourrait revenir au niveau atteint en 2019 entre 2024 et 2027. S'agissant des aéroports à l'international, le trafic pourrait revenir au niveau atteint en 2019 entre 2021 et 2023.

Concernant l'endettement financier, le Groupe ADP projette un ratio dette nette / EBITDA de l'ordre de 6x à 7x d'ici fin 2022.

Présentation des résultats semestriels 2020 du Groupe ADP

Comptes consolidés du 1er semestre 2020

(en millions d'euros) S1 2020(1) (2) S1 2019(1) 2020/2019 Chiffre d'affaires 1 168 2 185 - 46,5 % EBITDA 39 764 - 94,9 % EBITDA / Chiffre d'affaires 3,3 % 34,9 % - 31,6 pts Résultat opérationnel courant(2) - 566 453 - 1 019 M€ Résultat opérationnel courant / Chiffre d'affaires - 48,5 % 20,7 % - 69,2 pts Résultat opérationnel - 611 450 - 1 061 M€ Résultat financier - 210 - 90 - 120 M€ Résultat net part du Groupe - 543 250 - 793 M€

Ces données prennent en compte la consolidation par intégration globale des comptes de Société de Distribution Aéroportuaire et de Relay@ADP depuis avril 2019 Au 30 juin 2020, le Groupe ADP comptabilise les résultats du Groupe GMR Airports par mise en équivalence à la suite de l'acquisition d'une première participation de 24,99 % de GMR Airports en mars 2020. Les résultats du Groupe GMR Airports seront comptabilisés par mise en équivalence à hauteur de 49 % à partir de juillet 2020, après l'acquisition par le Groupe ADP d'une seconde participation portant le total de détention à 49 % du capital social de GMR Airports (voir les communiqués de presse des 20 février, 26 février et 7 juillet 2020)



Chiffre d'affaires

(en millions d'euros) S1 2020(1) S1 2019(1) 2020/2019 Chiffre d'affaires 1 168 2 185 - 46,5 % Activités aéronautiques 482 944 - 48,9 % Commerces et services 371 647 - 42,7 % dont Société de Distribution Aéroportuaire 136 197 - 30,9 % dont Relay@ADP 13 26 - 50,1 % Immobilier 149 146 1,3 % International et développements aéroportuaires 225 493 - 54,4 % dont TAV Airports 141 337 - 58,2 % dont AIG 47 116 - 59,4 % Autres activités 66 78 - 7,5 % Eliminations inter-segments - 125 - 123 1,6 %

(1) Ces données prennent en compte la consolidation par intégration globale des comptes de Société de Distribution Aéroportuaire et de Relay@ADP depuis avril 2019

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ADP s'établit à 1 168 millions d'euros sur le 1er semestre 2020, en baisse de 1 017 millions d'euros, du fait de la baisse du trafic résultant de la crise liée au CoVid-19 et plus particulièrement de :

la diminution de 57,6 % du produit des redevances aéronautiques à Paris Aéroport (- 323 millions d'euros);

la baisse de 50,0 % du chiffre d'affaires des activités commerciales à Paris Aéroport (-192 millions d'euros) ;

la baisse de 58,2 % du chiffre d'affaires de TAV Airports (- 196 millions d'euros), résultant également de l'impact de la fermeture de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en avril 2019 sur les filiales de TAV Airports ;

la baisse du chiffre d'affaires d'AIG pour 69 millions d'euros.

Le montant des éliminations inter-segments s'élève à - 125 millions d'euros sur le 1er semestre 2020, contre - 123 millions d'euros au 1er semestre 2019.

EBITDA

(en millions d'euros) S1 2020(1) S1 2019(1) 2020/2019 Chiffre d'affaires 1 168 2 185 - 1 017 M€ Charges courantes (1 082) (1 467) - 385 M€ Achats consommés (137) (209) - 72 M€ Services externes (354) (550) - 196 M€ Charges de personnel (374) (470) - 96 M€ Impôts et taxes (198) (202) - 4 M€ Autres charges d'exploitation (19) (35) - 16 M€ Autres charges et produits (47) 46 - 93 M€ EBITDA 39 764 - 725 M€ EBITDA / Chiffre d'affaires 3,3 % 34,9 % - 31,6 pts

(1) Ces données prennent en compte la consolidation par intégration globale des comptes de Société de Distribution Aéroportuaire et de Relay@ADP depuis avril 2019

Le montant des charges courantes du groupe s'établit à 1 082 millions d'euros au 1er semestre 2020 en baisse de 385 millions d'euros sous l'impulsion du plan d'économie engagé dans l'ensemble du Groupe ADP (dont - 218 millions d'euros chez ADP SA, - 77 millions d'euros chez TAV Airports, - 39 millions d'euros chez AIG).

Les charges courantes du groupe se répartissent ainsi :

Les achats consommés sont en baisse de 72 millions d'euros et s'établissent à 137 millions d'euros, à la suite notamment des économies réalisées par les fermetures d'infrastructures entre mars et juin 2020 et compte tenu du ralentissement au 1 er semestre 2020 des travaux engagés sur le projet de la Société du Grand Paris (- 19 millions d'euros) ;

sont en baisse de 72 millions d'euros et s'établissent à 137 millions d'euros, à la suite notamment des économies réalisées par les fermetures d'infrastructures entre mars et juin 2020 et compte tenu du ralentissement au 1 semestre 2020 des travaux engagés sur le projet de la Société du Grand Paris (- 19 millions d'euros) ; Les charges liées aux services externes s'élèvent à 354 millions d'euros. Ces charges diminuent de 196 millions d'euros du fait notamment d'un recours moins important aux prestataires externes en lien avec la baisse du trafic.

s'élèvent à 354 millions d'euros. Ces charges diminuent de 196 millions d'euros du fait notamment d'un recours moins important aux prestataires externes en lien avec la baisse du trafic. Les charges de personnel sont en baisse de 96 millions d'euros et s'établissent à 374 millions d'euros, du fait notamment du déploiement de l'activité partielle à Paris (- 67 millions d'euros) comme de dispositions ayant la même finalité à l'international.

En France, dans les principales sociétés du groupe, l'activité partielle a été mise en œuvre à partir de la mi-mars et porte sur une fourchette allant de 60 % à 80 % des effectifs équivalent taux plein. Dans les filiales étrangères, l'accompagnement de la décroissance d'activité a été adapté en prenant en compte les dispositifs réglementaires ainsi que les mesures gouvernementales locales. Ainsi, en Turquie, les mesures d'accompagnement comprennent notamment la mise en œuvre d'un dispositif d'activité partielle à compter du 1er avril 2020, la prise de congés sans solde ainsi que des réductions d'éléments de rémunération ;

u Le montant des impôts et taxes est en baisse de 4 millions d'euros et s'établit à 198 millions d'euros. Cette baisse s'explique essentiellement par la baisse de l'activité à Paris par rapport au 1er semestre 2019 (impact sur la CET pour -15 millions d'euros et les prestations de sûreté pour - 9 millions d'euros).

Cette baisse est toutefois limitée par la révision, au 2nd semestre 2019, des bases de calcul des taxes foncières 2018 et 2019. Cette révision ayant été comptabilisée lors du 2nd semestre 2019, cela entraîne 13 millions d'euros de variation entre le calcul de la taxe foncière au 1er semestre 2020 et le montant comptabilisé sur le 1er semestre 2019 ;

u Les autres charges d’exploitation sont en baisse de 16 millions d'euros et s'élèvent à 19 millions d'euros.

Les autres charges et produits représentent une charge nette de 47 millions d'euros, du fait notamment de :

u la comptabilisation de dépréciations de créances pour 63 millions d'euros.

L'augmentation des dépréciations de créances au 1er semestre 2020 est principalement due au risque de défaut des clients des secteurs aéronautiques, immobiliers, commerciaux et internationaux dont l'activité a été soudainement interrompue du fait de la crise liée au CoVid-19 intervenue au cours de la période. Tout au long de l'exercice, le groupe réévaluera le risque de défaut des clients et des reprises de provision pourront être éventuellement comptabilisées lors des prochaines clôtures comptables ;

la baisse des produits relatifs au projet CDG Express (- 15 millions d'euros) du fait de la crise liée au CoVid-19 conduisant à un ralentissement du rythme des études et des travaux, étant précisé qu'il s'agit de refacturations ;

un effet base défavorable de 7 millions du fait de la vente de terrains en 2019.

Sur le 1er semestre de l'année 2020, l'EBITDA consolidé du groupe s'élève à 39 millions d'euros. Le taux de marge brute10 associé est de 3,3 %, en baisse de 31,6 points.

Résultat net part du Groupe

(en millions d'euros) S1 2020(1) (2) S1 2019(1) 2020/2019 EBITDA 39 764 - 725 M€ Dotations aux amortissements et dépréciation d'actifs corporels et incorporels (514) (359) - 155 M€ Quote-part de résultat des entreprises mises en équivalence(2) (91) 48 - 139 M€ Résultat opérationnel courant (566) 453 - 1 019 M€ Autres charges et produits opérationnels (45) (3) - 42 M€ Résultat opérationnel (611) 450 - 1 061 M€ Résultat financier (210) (90) - 120 M€ Résultat avant impôt (821) 360 - 1 181 M€ Impôts sur les résultats 92 (128) + 220 M€ Résultat net des activités poursuivies (729) 232 - 962 M€ Résultat net des activités non poursuivies (3) 26 - 29 M€ Résultat net (732) 258 - 991 M€ Résultat net part des intérêts minoritaires (189) 8 - 198 M€ Résultat net part du Groupe (543) 250 - 793 M€

Ces données prennent en compte la consolidation par intégration globale des comptes de Société de Distribution Aéroportuaire et de Relay@ADP depuis avril 2019 Au 30 juin 2020, le Groupe ADP comptabilise les résultats du Groupe GMR Airports par mise en équivalence à la suite de l'acquisition d'une première participation de 24,99 % de GMR Airports en mars 2020. Les résultats du Groupe GMR Airports seront comptabilisés par mise en équivalence à hauteur de 49 % à partir de juillet 2020, après l''acquisition par le Groupe ADP d'une seconde participation portant le total de détention à 49 % du capital social de GMR Airports (voir les communiqués de presse des 20 février, 26 février et 7 juillet 2020)

Le résultat opérationnel courant s'établit à - 566millions d'euros, en baisse de 1 019 millions d'euros, du fait notamment de :

la baisse de l'EBITDA pour 725 millions d'euros ;

la dépréciation d'actifs incorporels de Société de Distribution Aéroportuaire (- 51 millions d'euros), et d'un actif du groupe à l'international (- 132 millions d'euros) ;

un effet de base défavorable de - 43 millions d'euros en raison de la comptabilisation au 1 er semestre 2019 de la réévaluation à la juste valeur de la quote part de participation antérieurement détenue à la date de prise de contrôle de Société de Distribution Aéroportuaire et Relay@ADP 11 ;

semestre 2019 de la réévaluation à la juste valeur de la quote part de participation antérieurement détenue à la date de prise de contrôle de Société de Distribution Aéroportuaire et Relay@ADP ; l'impact des résultats des entreprises mises en équivalence, dont TAV Airports pour - 44 millions d'euros, et ADP International et GMR Airports12 pour - 27 millions d'euros.

Ces éléments sont partiellement compensés par l'impact de la baisse du trafic sur les amortissements des droits d'opérer les aéroports en concession (AOR)13 de TAV Airports et d'AIG pour 61 millions d'euros, du fait d'un mode d'amortissement calculé en fonction du trafic.

Le résultat opérationnel s'élève à - 611 millions d'euros, en lien avec la baisse du résultat opérationnel courant et la dépréciation de l'écart de valeur d'acquisition (goodwill) d'un actif à l'international (AIG) dans les comptes du groupe.

Le résultat financier s'établit à - 210 millions d'euros, en baisse de 120 millions du fait notamment de la hausse du coût de l'endettement financier brut (- 32 millions d'euros) lié à l'émission d'emprunts obligataires (voir ci-dessous) et à des dépréciations sur participations à l'international pour 79 millions d'euros.

L'endettement financier net du Groupe ADP s'établit à 6 576 millions d'euros au 30 juin 2020, contre à 5 254 millions d'euros au 31 décembre 2019. La dette nette hors TAV Airports et hors AIG s'élève à 5 419 millions d'euros.

De surcroît, Aéroports de Paris a perçu le 2 juillet 2020 le produit de l'émission d'un emprunt obligataire pour un montant de 1,5 milliard d'euros14.

Les impôts sur les bénéfices représentent un produit d'impôt s'élevant à 92 millions d'euros au 1er semestre 2020 (contre une charge de 128 millions d'euros au 1er semestre 2019), en lien notamment avec la reconnaissance d’impôts différés actifs sur la perte comptabilisée par ADP SA sur le semestre.

Le résultat net des activités non poursuivies s'élève à - 3 millions d'euros au 1er semestre 2020, contre 26 M€ au 1er semestre 2019, et correspondait en 2019 exclusivement à l'activité de TAV Istanbul du 1er janvier 2019 jusqu'au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d'Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul. La norme IFRS 5 "Actifs non courants et détenus en vue de la vente et activités abandonnées" s'applique aux activités de TAV Istanbul à compter de cette date.

Le résultat net s'élève à - 732 millions d'euros sur le 1er semestre 2020.

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le résultat net part du Groupe s'inscrit en baisse de 793 millions d'euros, à – 543 millions d'euros.





Analyse par segment

Activités aéronautiques – Plates-formes franciliennes

(en millions d'euros) S1 2020 S1 2019 2020/2019 Chiffre d'affaires 482 944 - 48,9 % Redevances aéronautiques 237 560 - 57,6 % Redevances passagers 134 348 - 61,4 % Redevances atterrissage 62 127 - 51,3 % Redevances stationnement 41 85 - 51,4 % Redevances spécialisées 54 124 - 56,2 % Revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire 174 243 - 28,3 % Autres produits 17 17 0 % EBITDA - 55 264 - 319 M€ Résultat opérationnel courant - 222 111 - 333 M€ EBITDA / Chiffre d'affaires - 11,4 % 28,0 % - 39,3 pts Résultat opérationnel courant / Chiffre d'affaires - 46,0 % 11,7 % - 57,7 pts

Sur le 1er semestre de l'année 2020, le chiffre d'affaires du segment Activités aéronautiques, qui se rapporte aux seules activités parisiennes, est en baisse de 48,9 %, à 482 millions d'euros. Il ne varie pas dans la même proportion que le trafic de passagers sur la période (- 62,2 %), du fait notamment de la rigidité des revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaires.

Le produit des redevances aéronautiques (redevances par passager, d'atterrissage et de stationnement) est en baisse de 57,6 %, à 237 millions d'euros, sous l'effet de la baisse du trafic de passagers par rapport au 1er semestre 2019.

L'exonération de la redevance de stationnement, mise en place le 16 mars 2020 pour les avions immobilisés sur les plateformes parisiennes du fait de la crise liée au CoVid-19, est reconduite à partir du 1er juillet 2020 sur la base de conditions différentes.

Le produit des redevances spécialisées est en baisse à 54 millions d'euros sous l'effet de la baisse du trafic de passagers.

Les revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaires sont en baisse à 174 millions d'euros, en lien avec la baisse du trafic de passagers.

Les autres produits sont constitués notamment de refacturations à la Direction des Services de la Navigation Aérienne, de locations liées à l'exploitation des aérogares et d'autres prestations de travaux réalisées pour des tiers. Ils s'élèvent à 17 millions sur le premier semestre 2020.

L'EBITDA est en baisse de 319 millions à - 55 millions d'euros du fait de la baisse du chiffre d'affaires et de la comptabilisation de dépréciations de créances pour 21 millions d'euros (voir commentaire sur l'EBITDA du groupe relatif au poste "autres charges et produits").

Comme indiqué supra, l'augmentation des dépréciations de créances au 1er semestre 2020 est principalement due au risque de défaut des clients dont l'activité a été soudainement interrompue par la crise liée au CoVid-19 intervenue au cours de la période. Tout au long de l'exercice, le groupe réévaluera le risque de défaut des clients et des reprises de provision pourront être éventuellement comptabilisées lors des prochaines clôtures comptables.

Le résultat opérationnel courant s'affiche en baisse de 333 millions d'euros, à - 222 millions d'euros au 1er semestre 2020, du fait essentiellement de la baisse de l'EBITDA sur le semestre.

Commerces et services – Plates-formes franciliennes

(en millions d'euros) S1 2020(1) S1 2019(1) 2020/2019 Chiffre d'affaires 371 647 - 42,7 % Activités commerciales 191 383 - 50,0 % Société de Distribution Aéroportuaire 136 197 - 30,9 % Relay@ADP 13 26 - 50,1 % Autres Boutiques et Bars et Restaurants 18 116 - 84,9 % Publicité 13 24 - 44,6 % Autres produits 11 21 - 46,1 % Parcs et accès 44 84 - 47,8 % Prestations industrielles 57 71 - 19,0 % Recettes locatives 59 71 - 16,7 % Autres produits 19 38 - 50,6 % EBITDA 42 255 - 213 M€ Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence - 2 40 - 42 M€ Résultat opérationnel courant - 103 222 - 325 M€ EBITDA / Chiffre d'affaires 11,5 % 39,4 % - 27,9 pts Résultat opérationnel courant / Chiffre d'affaires - 28,4 % 34,3 % - 62,7 pts

(1) Ces données prennent en compte la consolidation par intégration globale des comptes de Société de Distribution Aéroportuaire et de Relay@ADP depuis avril 2019

Sur le 1er semestre de l'année 2020, le chiffre d'affaires du segment Commerces et services, qui se rapporte aux seules activités parisiennes, baisse de 42,7 %, à 371 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires des activités commerciales15 se compose des revenus perçus sur les boutiques côté pistes et côté ville, les bars et restaurants, les activités banques et change et les loueurs de voitures ainsi que le chiffre d'affaires lié à la publicité.

Sur le 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires des activités commerciales s'élève à 191 millions d'euros.

Pour rappel, ce chiffre tient compte de l'intégration globale à compter d'avril 2019 de Société de Distribution Aéroportuaire, dont le chiffre d'affaires s'élève à 136 millions d'euros, et de Relay@ADP, dont le chiffre d'affaires s'élève à 13 millions d'euros.

Les activités commerciales ont été considérablement réduites de la mi-mars à la mi-mai par la mise en place des mesures sanitaires, la période de confinement et la restriction des commerces autorisés.

Avec la dégradation de trafic conséquente à la crise liée au CoVid-19, l'adaptation de l'activité a conduit à opérer sur un nombre restreint de terminaux (2A, 2EK, 2F) avec un trafic essentiellement Schengen.

Avec la levée du confinement et la reprise du trafic, un nombre restreint de boutiques a pu rouvrir à partir du 20 mai sur le terminal 2E Hall K et du 29 mai sur le terminaux 2E et 2F. Plus récemment, la réouverture d'Orly le 26 juin et la reprise progressive des vols en période estivale permettent la réouverture des commerces d'Orly 3 et d'Orly 4.

Le CA/Pax16 des boutiques en zone réservée reste cependant en progression de + 4,9 % sur le 1er semestre 2020 pour atteindre 19,8 €.

En réponse à la crise liée au CoVid-19, les opérateurs et filiales commerciales ont eu recours au chômage partiel. Pour rappel, dès le 6 avril 2020, 99 % des effectifs de Société de Distribution Aéroportuaire étaient en congés de tout type (congés payés, RTT, récupération…) ou en chômage partiel.

Le groupe estime que la crise liée au CoVid-19 aura trois types d'impact sur le CA des activités commerciales au cours des années à venir :

un impact à moyen-long terme conséquent sur la volumétrie de trafic ;

un impact à court-moyen terme important sur le mix trafic, qui pourrait dégrader le CA/pax ;

un impact à court terme lié aux retards d'ouverture sur certains projets (terminal 1 notamment).

En conséquence de la baisse moyen-long terme des prévisions de chiffre d'affaires, le groupe construit un plan d'actions conjointement avec les JVs commerciales et les opérateurs du groupe pour réadapter les structures opérationnelles à la nouvelle situation. A cette fin, deux types d'actions sont envisagés :

des actions à court terme touchant tous les opérateurs et visant, sur la période 2020-2022, à optimiser les coûts opérationnels et réduire l'endettement des JVs du groupe. Une attention particulière est ainsi portée à la cinématique de réouverture des infrastructures en lien avec le trafic. Ces actions court terme passent également par un ré arbitrage du plan de CAPEX ;

des actions structurelles visant à améliorer la productivité des commerces en s'appuyant sur la structuration sous forme de JVs.

Le chiffre d'affaires des parkings est en baisse (- 47,8 %), à 44 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires des prestations industrielles (fourniture d’électricité et d’eau) est en baisse de 19,0 %, à 57 millions d'euros.

Le produit des recettes locatives (locations de locaux en aérogares) est en baisse de 16,7 % à 59 millions d'euros.

Les recettes des autres produits (essentiellement constitués de prestations internes) diminuent de 19 millions d'euros, à 19 millions d'euros, en raison notamment d'une baisse de 14 millions d'euros sur les travaux du projet Société du Grand Paris.

L’EBITDA du segment est en baisse de 83,6 %, à 42 millions d'euros, à la suite notamment de la baisse du chiffre d'affaires et de la comptabilisation de dépréciations de créances clients pour 6 millions d'euros.

La quote-part de résultats des sociétés mises en équivalence s'élève à - 2 millions d'euros du fait d'un effet base 2019 défavorable en raison de la réévaluation à la juste valeur en 2019 de la quote-part de la participation antérieurement détenue à la date de prise de contrôle de Société de Distribution Aéroportuaire et Relay@ADP pour 43 millions d'euros.

Le résultat opérationnel courant s'affiche en baisse de 325 millions d'euros, à - 103 millions d'euros, du fait notamment d'une dépréciation sur Société de Distribution Aéroportuaire pour 51 millions d'euros.





Immobilier – Plates-formes franciliennes

(en millions d'euros) S1 2020 S1 2019 2020/2019 Chiffre d'affaires 149 146 + 1,3 % Chiffre d'affaires externe 126 123 + 2,3 % Terrains 60 58 + 2,9 % Bâtiments 36 34 + 5,1 % Autres 30 31 - 1,8 % Chiffre d'affaires interne 24 23 + 1,8 % Autres charges et produits - 22 5 - 28 M€ EBITDA 62 84 - 25,2 % Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 0 1 - 1 M€ Résultat opérationnel courant 37 61 - 38,8 % EBITDA / Chiffre d'affaires 41,9 % 57,2 % - 15,3 pts Résultat opérationnel courant / Chiffre d'affaires 25,0 % 41,8 % - 16,8 pts

Sur le 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires du segment Immobilier, qui se rapporte aux seules activités parisiennes, est en hausse de 1,3 %, à 149 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires externe17 est en hausse de + 2,3 %, à 126 millions d'euros.

L'EBITDA du segment s'établit en baisse de 25,2 %, à 62 millions d'euros, du fait de la comptabilisation de dépréciations de créances pour 23 millions d'euros (voir commentaire sur l'EBITDA du groupe relatif au poste "autres charges et produits").

Le résultat opérationnel courant est en baisse de 24 millions d'euros, à 37 millions d'euros.

International et développements aéroportuaires

(en millions d'euros) S1 2020(1) (2) S1 2019(1) 2020/2019 Chiffre d'affaires 225 493 - 54,4 % ADP International 81 152 - 46,4 % dont AIG 47 116 - 59,4 % dont ADP Ingénierie 25 28 - 11,0 % TAV Airports 141 337 - 58,2 % Société de Distribution Aéroportuaire Croatie 2 4 - 45,6 % EBITDA - 16 138 - 154 M€ Quote-part de résultat des MEE - 89 7 - 95 M€ Résultat opérationnel courant - 277 43 - 320 M€ EBITDA / Chiffre d'affaires - 7,2 % 26,5 % - 33,7 pts Résultat opérationnel courant / Chiffre d'affaires - 123,2 % 8,3 % - 131,5 pts

Ces données prennent en compte l'intégration globale des résultats de MZLZ-TRGOVINA D.o.o (Société de Distribution Aéroportuaire Croatie) à partir d'avril 2019 Au 30 juin 2020, le Groupe ADP comptabilise les résultats du Groupe GMR Airports par mise en équivalence à la suite de l'acquisition d'une première participation de 24,99 % de GMR Airports en mars 2020. Les résultats du Groupe GMR Airports seront comptabilisés par mise en équivalence à hauteur de 49 % à partir de juillet 2020, après l'acquisition par le Groupe ADP d'une seconde participation portant le total de détention à 49 % du capital social de GMR Airports (voir les communiqués de presse des 20 février, 26 février et 7 juillet 2020)

Sur le 1er semestre de l'année 2020, le chiffre d’affaires du segment International et développements aéroportuaires s'élève à 225 millions d'euros, en baisse de 54,4 % par rapport au 1er semestre 2019 du fait principalement de :

la baisse du chiffre d'affaires d'AIG pour 69 millions d'euros, à 47 millions d'euros, s'expliquant principalement par la baisse des redevances passagers pour 40 millions d'euros liée à la baisse du trafic enregistrée à Amman (- 62,4 %) et de celle du chiffre d'affaires des boutiques en zone réservée (- 11 millions d'euros);



la baisse du chiffre d'affaires de TAV Airports pour 196 millions d'euros, à 141 millions d'euros, s'expliquant principalement par : la baisse du chiffre d'affaires de BTA (société spécialisée dans les bars et restaurants) pour - 46 millions d'euros et de TAV OS (société spécialisée dans la gestion des salons en aéroport) d'euros pour - 27 millions, du fait de l'impact de la crise liée au CoVid-19 sur la fréquentation des aéroports dans lesquels ces deux sociétés opèrent mais aussi de la fermeture de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en avril 2019 ; la baisse du chiffre d'affaires de Havas (société spécialisée dans l'assistance en escale) pour - 35 millions d'euros, en raison notamment de la baisse du nombre de vols (- 53 % par rapport au 1 er semestre 2019) ; la baisse du chiffre d'affaires de TAV Géorgie (société gestionnaire des aéroports de Tbilissi et Batumi) pour – 32 millions d'euros à la suite notamment de la baisse du trafic enregistré (- 74,6 % par rapport au 1 er semestre 2019) mais aussi des restrictions aériennes imposées depuis juillet 2019 par la Russie vers et depuis la Géorgie.





Le chiffre d'affaires d'ADP Ingénierie est en baisse de 3 millions d'euros et s'élève à 25 millions d'euros.

L'EBITDA de TAV Airports baisse de 125 millions d'euros, à - 10 millions d'euros en lien avec la baisse du chiffre d'affaires (- 196 millions d'euros), et la comptabilisation de dépréciations de créances pour 7 millions d'euros (voir commentaire sur l'EBITDA du groupe relatif au poste "autres charges et produits").

L'EBITDA du segment international et développements aéroportuaires est en baisse de 154 millions d'euros, à - 16 millions d'euros, du fait principalement de la baisse du chiffre d'affaires du segment (- 54,4 %) malgré les actions menées pour réduire les charges courantes notamment chez TAV Airports (- 35 % par rapport au 1er semestre 2019) et AIG ( - 49,5 % par rapport au 1er semestre 2019).

Le résultat opérationnel courant du segment s'élève à - 277 millions d'euros, contre un résultat à 43 millions d'euros au 1er semestre 2019, du fait de :

la dépréciation d'un actif à l'international (- 132 millions d'euros).

la baisse du résultat des sociétés mises en équivalence, qui s'établit à - 89 millions d'euros au 1er semestre 2020 (- 95 millions d'euros). Cette forte baisse par rapport au 1er semestre 2019 s'explique du fait principalement : des résultats des sociétés mises en équivalence par TAV Airports pour - 44 millions d'euros ; des résultats d'ADP international et de GMR Airports à compter de mars 2020, pour - 27 millions d'euros.



Autres activités

(en millions d'euros) S1 2020 S1 2019 2020/2019 Produits 66 78 - 7,5 % Hub One 64 70 - 8,7 % EBITDA 7 23 - 16 M€ Résultat opérationnel courant 0 16 - 16 M€ EBITDA / Chiffre d'affaires 11,0 % 31,9 % - 21,0 pts Résultat opérationnel courant / Chiffre d'affaires - 0,4 % 22,4 % - 22,8 pts

Sur le 1er semestre de l'année 2020, le produit du segment Autres activités est en baisse de 7,5 %, à 66 millions d'euros, principalement en raison de la non-reconduction de certaines études réalisées en 2019 au titre de CDG Express (il s'agit de refacturations).

Hub One voit son chiffre d'affaires baisser de 8,7 %, à 64 millions d'euros.

L'EBITDA du segment s'élève à 7 millions d'euros, en baisse de 16 millions d'euros notamment en lien avec un rythme de travaux plus important en 2019 qu'en 2020 pour le projet CDG Express.

Le résultat opérationnel courant du segment est nul, en baisse de 16 millions d'euros.

Faits marquants de l'année 2020 intervenus depuis la publication du chiffre d'affaires des 3 premiers mois de l'année 2020, le 23 avril 2020

Evolution du trafic sur le 1er semestre 2020

u Trafic Groupe :

Information sur les suspensions de vols commerciaux et les fermetures d'infrastructures Statut au 30 juin 2020 Trafic Groupe @100% (mPax) Participations du Groupe ADP(1) Trafic pondéré

(mPax) (2) Variation

2020/ 2019 (3) Paris Aéroport (CDG+ORY) Paris-CDG : Maintien des vols commerciaux domestiques et internationaux (marqué par toutefois par des restrictions de voyages)

Paris-Orly : Fermeture de l'aéroport et suspension des vols commerciaux entre le 01/04/2020 et le 26/06/2020 - Paris-CDG :

Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux

- Paris-Orly : Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux



19,8 @ 100 % 19,8 - 62,2 % Zagreb Fermeture des frontières aux ressortissants non européens depuis le 19/03/2020 Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux



0,5 @ 20,8 % 0,1 - 64,3 % Jeddah-Hajj Suspension du trafic commercial international et domestique depuis le 25/03/2020 Fermé aux vols commerciaux 1,4 @ 5 % 0,1 - 63,9 % Amman Suspension des vols commerciaux entre le 17/03/2020 et le 06/06/2020 Ouvert aux vols commerciaux domestiques 1,6 @ 51 % 1,6 (@100%) - 62,4 % Maurice Suspension du trafic international commercial depuis le 19/03/2020 Fermé aux vols commerciaux 0,9 @ 10 % 0,1 - 52,3 % Conakry Fermeture totale depuis le 22/03/2020 Fermé aux vols commerciaux 0,1 @ 29 % 0,0 - 47,4 % Santiago du Chili Suspension des vols internationaux depuis le 17/03/2020 Ouvert aux vols commerciaux domestiques 6,4 @ 45 % 2,9 - 49,2 % Madagascar Suspension du trafic commercial le 20/03/2020 Reprise du trafic domestique le 01/06/2020 0,2 @ 35 % 0,1 - 59,6 % New Delhi

- GMR Airports(4) Suspension du trafic international depuis le 22/03/2020

Suspension du trafic domestique entre le 25/03/2020 et le 25/05/2020 Ouvert aux vols commerciaux domestiques uniquement 4,8 @ 16 % 1,2 (@25%) N/A Hyderabad

- GMR Airports(4) Suspension du trafic international depuis le 22/03/2020

Suspension du trafic domestique entre le 25/03/2020 et le 25/05/2020 Ouvert aux vols commerciaux domestiques uniquement 1,3 @ 15,7 % 0,3 (@25%) N/A Cebu

- GMR Airports(4) Maintien des vols commerciaux domestiques et internationaux (marqué par toutefois par des restrictions de voyages) Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux



0,4 @ 10 % 0,0 (@10 %) N/A Antalya

– TAV Airports Suspension des vols internationaux 27/03/2020 Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux



2,5 @ 23,1 % 2,5 (@100%) - 81,4 % Ankara Esenboga

- TAV Airports Suspension des vols internationaux le 27/03/2020 Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux



2,7 @ 46,1 % 2,7 (@100%) - 60,9 % Izmir

- TAV Airports Suspension des vols internationaux le 27/03/2020 Ouvert aux vols commerciaux domestiques et internationaux



2,4 @ 46,1 % 2,4 (@100%) - 58,1 % Autres plates-formes - TAV Airports(5) N/A N/A 3,8 @ 46,1 % 3,8 (@100%) - 68,6 % TOTAL GROUPE (excl. Atatürk) N/A N/A 48,2 37,4 - 66,7 % TOTAL GROUPE (incl. Atatürk) N/A N/A 48,2 37,4 - 70,9 %

(1) Directe ou indirecte

(2) Le trafic total est calculé selon la méthode suivante : le trafic des aéroports qui font l’objet d’une intégration globale est comptabilisé à 100 %, le trafic des autres aéroports est comptabilisé au prorata du pourcentage de détention par le Groupe ADP. Le trafic de tous les aéroports de TAV Airports est pris en compte à 100 % conformément aux pratiques de communication financière de TAV Airports

(3) Variation du trafic pondéré 2020 par rapport au trafic pondéré 2019

(4) Au 30 juin 2020, le Groupe ADP comptabilise les résultats du Groupe GMR Airports par mise en équivalence à la suite de l'acquisition d'une participation de GMR Airports depuis mars 2020 à hauteur de 24,99 %. A partir de juillet 2020, les résultats du Groupe GMR Airports seront comptabilisés par mise en équivalence à hauteur de 49 % après la réalisation par le Groupe ADP de la deuxième partie de sa prise de participation de 49 % dans GMR Airports (sur les prises de participation dans la société GMR Airports voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020). Pour rappel, GMR Airports détient 64 % de l'aéroport New Delhi, 63 % de l'aéroport d'Hyberabad, et 40% de l'aéroport de Cebu

(5) Turquie (Milas-Bodrum & Gazipaşa), Croatie (Zagreb), Arabie Saoudite (Médine), Tunisie (Monastir & Enfidha), Géorgie (Tbilissi & Batumi), et Macédoine (Skopje & Ohrid)

u Trafic à Paris Aéroport

Sur le 1er semestre de l'année 2020, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 62,2 % avec un total de 19,8 millions de passagers.

La répartition géographique se décompose comme suit :

Le trafic international (hors Europe) est en recul (- 59,1 %) du fait d'une décroissance de l'ensemble des faisceaux: Asie-Pacifique (- 66,3 %), Amérique du Nord (- 65,0 %), le Moyen-Orient (- 57,5 %), Afrique (- 56,8 %), Amérique Latine (- 53,5 %) et les DROM-COM (- 46,5 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 65,8 % ;

Le trafic France est en décroissance de 60,3 % ;

Répartition géographique Paris Aéroport Variation S1 2020/ S1 2019 Part dans trafic total France - 60,3 % 16,2 % Europe - 65,8 % 39,7 % Autre international - 59,1 % 44,1 % dont Afrique - 56,8 % 12,6 % Amérique du Nord - 65,0 % 9,4 % Amérique Latine - 53,5 % 4,0 % Moyen Orient - 57,5 % 5,9 % Asie-Pacifique - 66,3 % 5,8 % DROM-COM - 46,5 % 6,3 % Total Paris Aéroport - 62,2 % 100 %

Le nombre de passagers en correspondance est en baisse de 58,9 %. Le taux de correspondance s'est établi à 25,2 %, en augmentation de 2,3 points par rapport au 1er semestre de l'année 2019. Le taux de remplissage est en baisse de 9,2 points, à 76,2 %. Le nombre de mouvements d'avions (155 122) est en baisse de 55,9 %.

Signature d'un accord pour l'acquisition de l'aéroport international d'Almaty au Kazakhstan le 7 mai 2020

Le consortium formé par TAV Airports (dont le capital est détenu à 46,12 % par le Groupe ADP) et VPE Capital, a signé le 7 mai 2020 un accord portant sur le rachat d'une participation de 100 % de l'aéroport d'Almaty en pleine propriété, et des activités connexes de carburant et de services, pour une valeur de 415 M$.

La participation de TAV Airports dans le consortium ne sera pas inférieure à 75 % et le transfert des parts aura lieu après la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours des prochains mois, après réalisation des procédures légales nécessaires. L'aéroport sera consolidé en intégration globale dans les comptes du Groupe ADP.

Distribution du dividende au titre de l'exercice 2019

Les actionnaires d'Aéroports de Paris ont approuvé, lors de l'assemblée générale du 12 mai 2020, le versement d'un dividende total de 69 264 101,90 euros18 qui leur avait proposé le 31 mars 2020 par le conseil d’administration, à la demande de l'Etat et afin de préserver les marges de manœuvre de l'entreprise dans une crise dont la durée n'est pas connue. Ce montant correspond à l'acompte sur dividende de 0,70 euro versé pour chaque action ayant eu droit au dividende le 10 décembre 2019 (à comparer avec le projet de versement d'un dividende de 3,70 euros annoncé précédemment19).

Résiliation du Contrat de Régulation Économique (CRE) 2016-2020 et caducité du dossier public de consultation pour le projet de CRE 2021-2025 le 26 mai 2020

Dans le cadre de la pandémie CoVid-19 et des conséquences qu'elle a entrainées sur le secteur du transport aérien et sur les plates-formes parisiennes en particulier, le Groupe ADP a constaté l'impossibilité d'atteindre à la fin de l'année 2020 les objectifs financiers et d'investissements liés à la période 2016-202020.

Il s'agit de circonstances exceptionnelles et imprévisibles. Le Groupe ADP a souhaité en tirer les conséquences juridiques et, après autorisation de son conseil d'administration réuni le 26 mai 2020, a notifié le même jour au directeur général de l'Aviation civile une demande de résiliation du CRE 3 couvrant la période 2016-2020 qui a été acceptée le 19 juin 2020.

Ces circonstances rendent également obsolètes les hypothèses retenues dans la proposition du Groupe ADP pour la période 2021-2025 publiée le 2 avril 201921, aussi bien concernant l'équilibre financier visé que le projet de développement industriel proposé. Le Groupe ADP a ainsi constaté la caducité du document public de consultation du CRE 4 et a décidé de ne pas poursuivre la procédure d'élaboration du contrat initiée le 2 avril 2019.

En l'absence de contrat de régulation économique applicable aux tarifs de redevances aéroportuaires et aux investissements, il appartiendra au Groupe ADP de soumettre annuellement à la consultation des usagers et à l'homologation de l'Autorité de régulation des transports (ART) une proposition tarifaire tenant compte du coût des services rendus au titre des redevances aéroportuaires, et plus particulièrement d'un plan d'investissements annuel.

Le Groupe ADP sera en mesure de relancer une procédure d'élaboration d'un contrat de régulation économique lorsque les conditions de visibilité industrielle et financière seront réunies.

Evènements survenus depuis le 30 juin 2020

Emprunt obligataire de 1,5 milliards d'euros

Le 2 juillet 2020, Aéroports de Paris a perçu le produit de l'émission de l'emprunt obligataire qu'elle a lancé le 25 juin 2020 un emprunt obligataire pour un montant de 1,5 milliards d'euros en deux tranches :

une première tranche de 750 millions d'euros à échéance 2029 avec un taux annuel de 1,00 % et

une seconde tranche de 750 millions d'euros à échéance 2032 avec un taux annuel de 1,50 %.

Le Groupe ADP réalise le 7 juillet la deuxième partie de sa prise de participation de 49 % dans GMR Airports dans des conditions révisées

Il est rappelé que le Groupe ADP a signé le 20 février 2020 un accord portant sur le rachat, sous réserve des conditions réglementaires usuelles, d'une participation de 49 % dans GMR Airports (Cf. communiqué de presse publié le même jour22).

Il est également rappelé que cette opération devait se dérouler en deux phases : une première phase pour une participation de 24,99 %23 et une seconde phase, soumise à certaines conditions règlementaires, pour 24,01 %.

Depuis le 26 février 2020, le Groupe ADP détient 24,99 % de GMR Airports et a intégré à ce titre le Conseil d'administration de cette société et dispose depuis cette date de droits de gouvernance très étendus.

Afin de prendre en compte l'impact de la pandémie liée au CoVid-19 sur le secteur aérien et ses perspectives à moyen terme dans les aéroports du Groupe GMR Airports, le Groupe ADP et GMR ont signé, le 7 juillet 2020, un amendement au contrat de vente et au pacte d'actionnaires.

Aux termes de cet amendement, le montant payé au deuxième closing est réduit de Rs. 1 060 Crores (126 millions d'euros24) par rapport au montant prévu initialement de Rs. 5 532 Crores (658 millions d'euros4). L'amendement prévoit en effet que la deuxième tranche de l'investissement, pour 24,01 % de GMR Airports, est désormais structurée en deux parties :

o Un montant ferme, payé immédiatement au moment du second closing, pour un montant net de Rs. 4 472 Crores (532 millions d'euros4), incluant Rs. 1 000 Crores (119 millions d'euros4) d'augmentation de capital de GMR Airports ;

o Un complément de prix (earn-out), pour un montant total potentiel de Rs 1 060 Crores (126 millions d'euros4), conditionné à l'atteinte de certaines cibles de performance des activités de GMR Airports d'ici à 2024.

Les droits de gouvernance très étendus du Groupe ADP sont inchangés et le Groupe ADP et le Groupe GMR réaffirment leur volonté de former un partenariat industriel et stratégique majeur. La deuxième phase de cette opération, qui marque son complet achèvement, a été effectivement réalisée permettant au Groupe ADP de détenir désormais 49 % de GMR Airports.

Le Groupe ADP engage des négociations avec les organisations syndicales en vue de procéder aux adaptations du modèle économique et social nécessitées par la crise

Alors que le trafic aérien était jusqu'à présent en croissance quasiment ininterrompue depuis 50 ans, amenant une concurrence accrue entre les grandes plates-formes internationales (hubs), la crise liée à l'épidémie du CoVid-19 a conduit à un arrêt brutal du transport aérien. Il est aujourd'hui avéré que le rétablissement du trafic sera très progressif, avec un retour au niveau de celui de 2019 attendu entre 2024 et 2027.

Le Groupe ADP était structurellement organisé pour faire face à un développement important de ses activités tant en France qu'à l'international, à travers ses métiers, sa structure sociale, salariale et financière dynamique.

A la suite de la pandémie et des bouleversements durables qu'elle entraîne, le Groupe ADP doit s'adapter pour passer d'un modèle d'accompagnement de la croissance à un modèle de gestion d'une situation dans laquelle les activités et les investissements seront réduits. Ainsi, le contrat de régulation économique 2016-2020 pour les plates-formes parisiennes a été résilié avec l'accord de l'Etat. Le processus d'élaboration d'un nouveau contrat a été suspendu.

Dans ce nouvel environnement opérationnel et financier, les orientations stratégiques du Groupe ADP doivent être revues. Le Groupe ADP vise à redonner à l'entreprise une possibilité de renouer avec une croissance rentable et durable.

A l'occasion d'un comité social d'entreprise extraordinaire qui s'est tenu le 9 juillet, il a été proposé aux représentants des salariés d'engager des négociations en vue d'adapter le modèle économique et social de la maison-mère ADP SA, en utilisant trois outils prévus par le code du travail, nécessitant chacun un accord majoritaire :

un accord sur une activité partielle de longue durée (APLD), afin de faire face à une baisse d'activité sur les métiers concernés ;

un accord de performance collective (APC), afin de préserver l'emploi, de gagner en agilité et de moderniser la relation au travail ;

un dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) afin d'accompagner les choix de chaque salarié.

En proposant le recours à ces outils, le Groupe ADP fait le choix du dialogue social, de la responsabilité et de la solidarité. L'objectif est de mobiliser toutes les solutions offertes par la négociation sociale pour éviter les pertes de compétences et conserver la compétitivité de notre outil industriel.

Publication des résultats semestriels de TAV Airports

Sur le 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires publié de TAV Airports s'élève à 141,9 millions d'euros, en baisse de 58 % par rapport à la même période l'année dernière. L'EBITDA affiche une baisse de 107 millions d'euros à - 9,6 millions d'euros. Le résultat net est une perte de - 150,2 millions d'euros.

Prochains évènements

u Une réunion analystes aura lieu le mardi 28 juillet 2020 à 10 h (CET). Cette réunion peut être suive en direct aux liens suivants et sur le site du Groupe ADP (https://www.parisaeroport.fr/groupe/finances ) :

Lien vers le webcast en français

Lien vers le webcast en anglais

Ecoute en direct :





Pour les participants en français

Depuis la France : 01 76 77 28 19

Depuis l'international : +44 (0)330 336 9407

Code de confirmation : 4734741

Pour les participants en anglais

Depuis la France : 01 76 77 22 57

Depuis l'international : +44 (0)330 336 9411

Code de confirmation : 6012113





Une retransmission de la réunion sera disponible dans la journée sur le site du Groupe ADP (https://www.parisaeroport.fr/groupe/finances )

Prochaine publication de trafic :

Lundi 17 août 2020 : Trafic du mois de juillet 2020

Prochaine publication des résultats :

Vendredi 23 octobre 2020 : Chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année 2020

Déclarations prospectives

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

Des informations prospectives (y compris, le cas échéant, des prévisions et des objectifs) sont inclues dans cette présentation. Ces informations prospectives sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables à la date de diffusion du présent document mais qui peuvent cependant s'avérer inexactes et sont, en tout état de cause, sujettes à des risques. Il n'existe donc aucune certitude que les évènements prévus auront lieu ou que les résultats attendus seront effectivement obtenus. Des informations détaillées sur ces risques potentiels et incertitudes susceptibles d'entrainer des différences entre les résultats envisagés et ceux effectivement obtenus sont disponibles dans le document de référence déposé auprès de l'autorité française des marchés financiers le 23 mars 2020 sous le numéro D.20-0159, consultable en ligne sur le site internet de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org ou celui d’Aéroports de paris à l’adresse www.parisaeroports.fr.

Aéroports de Paris ne s’engage pas et n'a pas l'obligation de mettre à jour les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation.

Annexe 1 – Etats financiers

Compte de résultat consolidé du 1er semestre 2020

(en millions d'euros) 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Chiffre d'affaires 1 168 2 185 Autres produits opérationnels courants 14 39 Achats consommés (137) (209) Charges de personnel (374) (470) Autres charges opérationnelles courantes (571) (787) Dotations aux provisions et dépréciations de créances nettes de reprises (61) 6 EBITDA 39 764 Ratio EBITDA / Chiffre d'affaires 3,3 % 34,9 % Dotations aux amortissements et dépréciation d'actifs corporels et incorporels (514) (359) Quote-part de résultat des entreprises mises en équivalence (91) 48 Résultat opérationnel courant (566) 453 Autres produits et charges opérationnels (45) (3) Résultat opérationnel (611) 450 Produits financiers 48 88 Charges financières (258) (178) Résultat financier (210) (90) Résultat avant impôt (821) 360 Impôts sur les résultats 92 (128) Résultat net des activités poursuivies (729) 232 Résultat net des activités non poursuivies (3) 26 Résultat net (732) 258 Résultat net part du Groupe (543) 250 Résultat net part des intérêts minoritaires (189) 8 Résultat net par action part du Groupe Résultat de base par action (en euros) (5,49) 2,52 Résultat dilué par action (en euros) (5,49) 2,52 Résultat net des activités poursuivies par action part du Groupe Résultat de base par action (en euros) (5,47) 2,40 Résultat dilué par action (en euros) (5,47) 2,40

Bilan consolidé au 30 juin 2020

(en millions d'euros) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Immobilisations incorporelles 3 020 3 304 Immobilisations corporelles 7 968 7 930 Immeubles de placement 515 510 Participations dans les entreprises mises en équivalence 1 519 1 019 Autres actifs financiers non courants 412 682 Actifs d'impôt différé 37 37 Actifs non courants 13 471 13 482 Stocks 93 94 Actifs sur contrats 4 3 Clients et comptes rattachés 506 609 Autres créances et charges constatées d'avance 440 382 Autres actifs financiers courants 192 176 Actifs d'impôt exigible 82 65 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 772 1 982 Actifs courants 4 089 3 310 Total des actifs 17 560 16 793

(en millions d'euros) Au 30/06/2020 Au 31/12/2019 Capital 297 297 Primes liées au capital 543 543 Actions propres (3) - Résultats non distribués 3 786 4 341 Autres éléments de capitaux propres (264) (149) Capitaux propres - part du Groupe 4 359 5 032 Intérêts minoritaires 741 975 Total des capitaux propres 5 100 6 007 Emprunts et dettes financières à long terme 8 200 6 077 Provisions pour engagements sociaux - part à plus d'un an 522 511 Autres provisions non courantes 67 47 Passifs d'impôt différé 267 371 Autres passifs non courants 775 798 Passifs non courants 9 831 7 804 Passifs sur contrats - 2 Fournisseurs et comptes rattachés 530 679 Autres dettes et produits constatés d'avance 808 812 Emprunts et dettes financières à court terme 1 262 1 362 Provisions pour engagements sociaux - part à moins d'un an 7 14 Autres provisions courantes 7 5 Passifs d'impôt exigible 15 107 Passifs courants 2 629 2 982 Total des capitaux propres et passifs 17 560 16 793

Tableaux des flux de trésorerie consolidés du 1er semestre 2020

(en millions d'euros) 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Résultat opérationnel (611) 450 Charges (produits) sans effet sur la trésorerie 658 279 Produits financiers nets hors coût de l'endettement (28) (29) Capacité d'autofinancement opérationnelle avant impôt 19 700 Variation du besoin en fonds de roulement 24 39 Impôts sur le résultat payés (44) (170) Flux relatifs aux activités non poursuivies 113 85 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 112 654 Investissement corporels, incorporels et de placement* (344) (516) Variation des dettes et avances sur acquisitions d'immobilisations (80) (87) Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise) (690) (14) Variation des autres actifs financiers (68) (96) Produits provenant des cessions d'immobilisations corporelles 2 15 Dividendes reçus 4 106 Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement (1 176) (592) Subventions reçues au cours de la période 1 2 Acquisitions/cessions nettes d'actions propres (3) - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - (297) Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales (32) (73) Encaissements provenant des emprunts à long terme 2 531 815 Remboursement des emprunts à long terme (763) (425) Remboursements des dettes de location et charges financières associées (7) (4) Variation des autres passifs financiers 46 19 Intérêts payés (121) (116) Intérêts reçus 2 29 Flux relatifs aux activités non poursuivies 176 2 Flux de trésorerie provenant des activités de financement 1 830 (48) Incidences des variations de cours des devises (2) (1) Variation de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 764 13 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 1 972 2 055 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 2 736 2 068 Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 772 2 085 Dont Concours bancaires courants (36) (17)

* Données retraitées telles que décrites dans la note 13 des annexes aux comptes consolidés au 30 juin 2020









