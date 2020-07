COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 27 juillet 2020

Chiffre d’affaires Q1 2020/2021 : 18,9 M€

Belle résistance dans un contexte de crise inédite

Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au titre du 1er trimestre de l’exercice 2020/2021.

Chiffre d’affaires Q1 2020/2021 : 18,9 M€ (-6%)

Trimestre clos

le 30 juin Variation Non audité (K€) 2020 2019 SaaS 7 916 8 178 -3% Maintenance 4 467 4 778 -7% Licences 522 700 -25% Activités d'Edition 12 905 13 656 -5% Conseil & Services 6 008 6 395 -6% Chiffre d'Affaires 18 913 20 051 -6%



*Reclassement en revenu Conseil et Services de 240 K€ de prestations précédemment comptabilisées en revenu de Maintenance. Retraité de ce reclassement, le revenu de Maintenance est quasi stable (-1%) et le revenu de Conseil & Services est en décroissance de 10%.

Dès le début des confinements en Europe à la mi-mars, Generix Group a fait preuve de réactivité et d’adaptabilité en basculant en télétravail dans tous les pays où il est implanté. Dans cette organisation, toujours en vigueur, le Groupe a maintenu pour ses clients un niveau de service, de sécurité et d’efficacité opérationnelle aussi élevé qu'à l'ordinaire. Il a su innover en menant à bien de nombreux démarrages à distance, y compris à l’international, autant d'expériences sur lesquelles il pourra capitaliser à l'avenir. Dans un contexte de crise inédite qui plaçait la continuité des approvisionnements de produits de première nécessité au cœur des préoccupations, l’expertise et les solutions de Generix Group ont été essentielles et lui ont valu la confiance renouvelée de ses clients. C'est ainsi que Generix Group enregistre sur le trimestre un chiffre d’affaires de 18,9 M€, en retrait limité de 6%.

Les activités récurrentes (SaaS + Maintenance) restent globalement stables avec une légère contraction des consommations sur les contrats SaaS existants, compensée par la croissance embarquée des signatures de nouveaux contrats. Le rythme d’utilisation des solutions installées est resté soutenu, confirmant le positionnement des solutions du groupe au cœur du dispositif opérationnel des clients et la résilience du modèle.

Sur le trimestre, la France - forte de sa base installée - et l’Amérique du Nord - réservoir de croissance - ont été les principaux pays contributeurs au revenu Licences qui s’établit à 0,5 M€.

Enfin, les activités de service - par nature plus exposées dans ce contexte - affichent une décroissance limitée à 6% (-10% hors reclassement), compte tenu d’un niveau d’activité quasi normal sur les zones Amérique du Nord, Russie, Portugal et Benelux, en dépit des confinements dans chacun de ces pays.

Nouveaux contrats SaaS Q1 : 0,5 M€

Trimestre clos

le 30 Juin Var. Q1 2020 vs Q1 2019 Non audité (K€) 2020 2019 Signature de nouveaux contrat SaaS (ACV*) 533 682 -22%



*Nouvelles signatures exprimées en ACV (Annual Contract Value) mettant en évidence le revenu annuel complémentaire moyen qui sera généré après déploiement des contrats concernés.

Les clients ont continué à signer des nouveaux contrats SaaS, malgré un certain attentisme, pour un montant total de 0,5M€.

Le trimestre a également été marqué par la signature d’un nouveau contrat de maintenance (On Premise) auprès d’un client acteur majeur de la grande distribution française qui générera un futur revenu annuel de maintenance complémentaire de 0,6 M€.

L’engagement des équipes commerciales, qui ont continué à être mobilisées tout au long de cette période, est à saluer.

Perspectives

Le niveau de revenus et de signatures observé sur le trimestre écoulé permet à Generix Group de confirmer son anticipation d’une activité 2020/2021 proche de celle de 2019/2020, dans l’hypothèse d’une normalisation progressive de l'activité économique à partir de septembre 2020.

Afin de préparer et soutenir la reprise de la dynamique de croissance, Generix Group a fait le choix de ne pas altérer son dispositif opérationnel et d’accroitre son effort d’innovation.

Il a décidé d’investir en R&D dès les prochains mois pour développer de nouveaux composants d’offres répondant aux problématiques actuelles de ses clients, dont l’émergence de nouveaux usages autour de la robotisation, de l’automatisation, de la réalité augmentée et de l’IOT.

Sur ces bases, le Groupe anticipe un recul maîtrisé de sa marge d’Ebitda sur l’exercice en cours et un retour à des niveaux de croissance comparables à ceux des derniers exercices dès 2021/2022, dans l’hypothèse d’un contexte sanitaire stabilisé.

La crise a été un révélateur des enjeux cruciaux que recouvre la supply chain et des besoins des entreprises en termes de dématérialisation. Generix Group, expert de la gestion des flux critiques, physiques et dématérialisés, confirme son ambition de se positionner comme un acteur incontournable de ces marchés.

Avec un modèle résilient, une structure financière saine et un fort revenu récurrent, le Groupe, confiant en l’avenir, est d’ores et déjà prêt au rebond.

Information financière complémentaire non-IFRS

Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées Ebitda) présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés.

Prochain communiqué : le 26 octobre 2020 après clôture de bourse

Publication du chiffre d’affaires du deuxième trimestre de l’exercice 2020/2021

A propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 610 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

