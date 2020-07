Paris, le 27 juillet 2020 : HiPay (code ISIN FR0012821916 – HIPAY), la fintech spécialisée dans les solutions de paiement Omnicanal, présente la mise à jour de son calendrier financier pour l’année 2020.





Evénements Date



Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2020 30 juillet 2020 (avant bourse)



Résultats du 1 er semestre 2020 17 septembre 2020 (avant bourse)



Chiffre d’affaires du 3 éme trimestre 2020 29 octobre 2020 (avant bourse)



Chiffre d’affaires de l’année 2020 25 février 2021 (avant bourse)



Résultats de l’année 2020 25 mars 2021 (avant bourse)



Présentation des résultats 2020 25 mars 2021 à 16h



Assemblée Générale 2021 27 mai 2021 à 10h





La société avait initialement prévu de publier l’ensemble de ses résultats semestriels 2020 dès le 30 juillet 2020. Compte-tenu des travaux complémentaires menés depuis le mois de mai tant par les équipes HiPay que ses commissaires aux comptes afin de finaliser l’audit 2019 des sociétés opérationnelles du groupe, et dans le respect des délais légaux de publication des résultats semestriels, il a été décidé de reporter au 17 septembre 2020 la publication des résultats semestriels.



Un communiqué financier sera bien émis le 30 juillet 2020 afin de publier le volume et le chiffre d’affaires du premier semestre 2020 et commenter l’actualité de la société.



Prochaine communication financière : 30 juillet 2020 – CA semestriel 2020



A propos de HiPay



HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, nous participons à la croissance de nos marchands en leur donnant une vision à 360° de leurs activités.



HiPay Group est coté sur Euronext Paris (code ISIN : FR0012821916 – HIPAY).



Plus d’informations sur hipay.com retrouvez-nous également sur Twitter et LinkedIn



Pièce jointe