Lannion, le 27/07/2020 – 19h00

chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 (erratum1)

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, limite à -10,6% le repli de son activité au 1er semestre 2020, avec un chiffre d’affaires consolidé de 46,2 M€. Sur la période, marquée par l’épidémie de COVID-19, Lumibird a continué de prendre des commandes, de développer de nouveaux projets et produits et a finalisé le 30 juin l’acquisition des activités laser et ultrasons de l’australien Ellex. En intégrant cette acquisition depuis le 1er janvier, le chiffre d’affaires pro forma au 30 juin s’élève à 65 M€.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2020 2019 Variation publiée Variation organique 1 pro forma 2020 2 Premier trimestre 21,9 24,2 -9,4% -17,2% Deuxième trimestre 24,3 27,5 -11,7% -17,1% Premier semestre 46,2 51,7 -10,6% -17,4% 65,0 dont Laser 30,4 34,0 -10,7% -18,0% 30,4 Médical 15,8 17,7 -10,5% -16,2% 34,6

1 variation organique : à taux de change et périmètre constants

2 en intégrant Ellex au 1er janvier 2020

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Lumibird s’établit à 46,2 M€ au 1er semestre 2020, en retrait de 10,6%. A périmètre et taux de change constants, prenant en compte les acquisitions d’Optotek Medical et Halo Photonics, le recul est de -17,4%. En intégrant au 1er janvier les activités laser et ultrasons d’Ellex, le chiffre d’affaires pro-forma du 1er semestre est de 65 M€.

Après un premier trimestre marqué par un creux dans les calendriers d’exécution des contrats Défense/Spatial, Lumibird a pu limiter au 2e trimestre l’impact de la crise COVID-19, avec une baisse de chiffre d’affaires contenue (-11,7%) dans un contexte de capacités de production et livraison réduites.

Ainsi, sur le pôle Laser, les activités Défense/Spatial (-27,2% à 8,6 M€) restent soumises à des calendriers d’exécution moins actifs qu’il y a un an, comme attendu, sur les contrats historiques, et des contrats nouveaux qui sont encore en phase de démarrage. L’activité Industriel et Scientifique (-8,0% à 12,3 M€) a légèrement accru son recul au 2e trimestre du fait de la fermeture d’un certain nombre de laboratoires de recherche et d’universités. L’activité Lidar, en revanche, est en hausse (+7,2% à 9,4 M€) grâce à l’entrée au périmètre de Halo Photonics et à des livraisons de gros contrats à des intégrateurs US.

Le pôle Medical (-10,5% à 15,8 M€) a été impacté par la crise au second trimestre du fait de l’annulation des grands congrès d’ophtalmologie européens qui constituaient historiquement des temps forts de l’activité commerciale. La politique commerciale a été adaptée au contexte de vente à distance avec pour effet un étalement des commandes dans le temps. Le fort impact de la crise en Amérique Latine a par ailleurs considérablement freiné l’activité dans cette zone. Toutefois, grâce à une présence mondiale et une offre innovante et attractive, le pôle Medical termine le 1er semestre avec un bon carnet de commandes et une dynamique renforcée par l’acquisition des activités laser et ultrasons d’Ellex, finalisée au 30 juin.

Le nouvel ensemble, Lumibird Medical, est un leader mondial des technologies laser et ultrasons pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires, avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 80 M€ (CA pro forma 2019). Les marques commerciales Quantel, Ellex et Optotek, très complémentaires car adressant chacune un segment de marché différent, sont conservées. Cette offre complète est commercialisée dans le monde entier à la fois par des distributeurs chez qui Lumibird a un poids de plus en plus important, et en direct, notamment aux Etats-Unis, au Japon, en France et en Pologne. L’activation des synergies produits et commerciales sur les dispositifs de traitement et de diagnostic sur les quatre principales maladies oculaires (glaucome, cataracte, DMLA, rétine) doit permettre à Lumibird Medical de continuer à surperformer un marché porté par le vieillissement de la population. Par ailleurs, plusieurs leviers de croissance sont en place comme par exemple les nouveaux produits de diagnostic et traitement de la sécheresse oculaire, commercialisés depuis l’an dernier, ainsi que les développements en cours sur des produits consommables ou des dispositifs destinés à des applications hors ophtalmologie.

Le groupe est aujourd’hui considérablement renforcé sur son pôle Medical, qui reste un de ses trois grands marchés stratégiques, aux côtés des marchés Lidar et Défense/Spatial.

En matière de résultats, les efforts de réduction des charges réalisés devraient compenser la baisse du chiffre d’affaires sur le semestre.

Prochaine information : publication des résultats S1 2020, le 22/09/2020, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des dispositifs haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 110 M€ de chiffre d’affaires en 2019 est présent dans 110 pays.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



