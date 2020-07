波士顿, July 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 创新和知识产权管理解决方案领先供应商 Anaqua 今天宣布开设一个新的业务部门,以满足当今全球律师事务所的不同需求。作为这次发展的一环,Anaqua 正在向其管理阶层和律师事务所平台 AQX Law Firm和 PATTSY WAVE 进行额外投资。此进展突显出Anaqua对法律事务所市场的深耕及其在知识产权生态系统的重要地位,以及调整公司组织战略以满足该市场的需求。

负责领导该业务部门的是 Domenic Leo,他加入 Anaqua 担任律师事务所产品的副总裁兼总经理。Leo 将全面负责 Anaqua 的全球律师事务所产品和服务,并将负责监督新收购的知识产权管理软件和实践自动化企业 O P Solutions。

Anaqua执行长Bob Romeo说:「Domenic在智慧财产管理产业拥有超过30年的丰富经验,将提出更好的服务方式,以发扬光大Anaqua法律事务所产品的基因,并实现可协助法律事务所社群的 解决方案。我们以欣喜的心情欢迎Domenic加入团队。」

Leo 补充道:“Anaqua 密切关注市场,在提供领先的知识产权管理解决方案方面声名卓著。这就是 Anaqua 的文化,也是我加入 Anaqua 的原因之一。能够领导这样一个由 Anaqua 员工、O P Solutions 管理层和新聘请的行业专家组成的顶尖团队,我感到万分激动。我们将携手,共同推动我们全球律师事务所客户的成功。”

除了 Leo 和 Anaqua 现有的律师事务所专员之外,我们最近还聘请了 Jayne Durden 和 Joe Bichanich,以及 Mike Frechtman 和Ethan Waters,后两者都是随O P Solutions并购而成为Anaqua的一员。

Durden 加入了 Anaqua,成为知识产权从业者和知识产权管理服务提供商,她拥有丰富的经验。作为一名商标律师和初级律师,Durden 曾在澳大利亚和美国的多家大型律师事务所及精品律师事务所效力,包括 Ladas & Parry LLP、Allens 和 The Webb Law Firm。作为律师事务所战略副总裁,她将与 Anaqua 律师事务所客户社区紧密配合,将客户的需求放在首位,并与 Anaqua 产品团队联手,将这些需求进一步转化为能够使知识产权平台发展进化的要素。

Bichanich 是法学博士,加入 Anaqua 担任全球律师事务所客户总监,拥有 10 多年的法律和技术项目领导经验,上一个职务是 Michael Best & Friedrich LLP 的信息技术和实践支持总监。在 Anaqua,Bichanich 将负责制定和实施创意战略,以巩固和增强 Anaqua 客户的长期成功。他还将负责支持知识产权实践,着力于开发和应用 Anaqua 技术来改变其业务。

Romeo 表示“在董事会的支持下,我们在人员、 技术和产品方面进行了大量投资, 以便更好地满足律师事务所部门的知识产权管理需求。随着这个部门的成立,特别是这个团队的组建,我们也在增强我们对这个行业的了解,以及理解律师事务所客户需求并转化为有效的市场领先解决方案的能力。”



关于 Anaqua

Anaqua是一家一体化端到端创新和知识产权管理解决方案优质提供商、所服务的客户 包括半数以上的美国排名前25的专利申请人、半数以上的全球前25大品牌、以及越来越多 极富声望且最具前瞻性的律师事务所。公司的全球运营总部位于波士顿、在欧洲和亚洲设有 办事处。Anaqua的知识产权平台获全球近一百万知识产权高管、律师、律师助理、管理者 和创新者所采用。其解决方案套件将最佳实践工作流程与大数据分析和科技支持的服务相结合、创造了一个智能环境、旨在为知识产权战略提供信息、从而支持知识产权决策并简化运营。 要获知更多信息、请访问 anaqua.com 。



公司联系人:

Amanda Hollis

Anaqua 公关经理

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com

A PDF accompanying this announcement is available at: http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/be5c0ab1-6547-41d2-9f49-17d69430725e