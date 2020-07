波士頓, July 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 創新和智慧財產管理解決方案領導供應商Anaqua,今天宣布設立新事業單位,以因應現今全球法律事務所各有不同的需求。Anaqua 正為其管理階層和法律事務所平台 AQX Law Firm 和 PATTSY WAVE 注入投資,做為此成長的部分貢獻。此進展突顯出 Anaqua 對法律事務所市場的深耕及其在智慧財產生態系中佔有的重要地位,也是公司在組織上的重要策略,以滿足市場需求。

此事業單位的領導人是 Domenic Leo,他加入 Anaqua 成為法律事務所產品的副總裁和總經理。Leo 將承擔 Anaqua 全球法律事務所產品服務的責任,並監督剛併購的智慧財產管理軟體和實務自動化企業 O P Solutions。

Anaqua 執行長 Bob Romeo 說:「Domenic 在智慧財產管理產業擁有超過 30 年的豐富經驗,將提出更好的服務方式,以發揚光大 Anaqua 法律事務所產品的基因,並實現可幫助法律事務所社群的解決方案。我們以欣喜的心情歡迎 Domenic 加入團隊。」

Leo 也補充說:「Anaqua 聆聽市場的聲音,而且在智慧財產管理解決方案方面擁有絕佳的名聲。這是 Anaqua 的文化,也是我加入 Anaqua 的眾多理由之一。我很興奮能夠領導 Anaqua 這一支人才濟濟的團隊、 O P Solutions 管理人員,以及新聘雇的產業專家。我們將共同協助我們在全球的法律事務所客戶取得成功。」

加入 Leo 和 Anaqua 現有法律事務所專屬人員團隊的有新進的 Jayne Durden 和 Joe Bichanich,還有 Mike Frechtman 和 Ethan Waters,後兩者都是隨 O P Solutions 併購而成為 Anaqua 的一份子。

Durden 以在智慧財產執業和智慧財產管理服務提供方面豐富的經驗加入 Anaqua。Durden 先前在澳洲和美國的大型及精品法律事務所從事過商標法律代理人律師和事務律師,包括 Ladas & Parry LLP、Allens 和 The Webb Law Firm。她將以法律事務所策略副總裁的角色與 Anaqua 法律事務所客戶社群密切合作,將社群的需求帶至第一線,然後與 Anaqua 產品團隊共同將這些需求實現在智慧財產平台的增強功能中。

Bichanich(JD,職業法律文憑)加入 Anaqua 擔任全球法律事務所客戶協理,在法律與技術方案領導管理方面擁有超過 10 年以上的經驗,上一個職位是在 Michael Best & Friedrich LLP 擔任資訊科技與實務支援協理。Bichanich 在 Anaqua 將負責創意策略發展與執行,以提升 Anaqua 客戶的長期成功。他也會支援智慧財產實務,從對 Anaqua 技術的發展和應用來為企業轉型。

Romeo 說:「我們很高興有我們董事會的支持,所以我們才得以將龐大資金投注在人員、技術和產品上,以為法律事務所領域的智慧財產管理需求提供更好的服務。在此一新單位成立後,尤其是有了這一個團隊,我們會強化我們在這一領域的知識和能力,以便了解法律事務所客戶的需求,並將其轉為可領先市場的有效解決方案。」



關於 Anaqua

Anaqua是整合、端到端創新和知識產權管理解決方案的優質供應商、提供服務的對象包括美國排名前 25 位專利申請者的 50% 以上、全球排名前 25 位品牌的 50% 以上、以及越來越多最享負盛名的前瞻性律師事務所。公司的全球業務總部位於波士頓、在歐洲和亞洲設有辦事處。Anaqua 的知識產權平台在全球各地獲得接近 100 萬名知識產權 行政人員、律師、律師助理、經理和創新者使用。其解決方案套件將最佳實踐工作流程與大數據分析和技術支援服務結合、以制訂一個旨在為知識產權策略提供資訊、支援知識產權決策和簡化知識產權操作的智能環境。如需關更多應訊、請瀏覽 anaqua.com 。



公司聯絡人:

Amanda Hollis

Anaqua 公關經理

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com

A PDF accompanying this announcement is available at: http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/be5c0ab1-6547-41d2-9f49-17d69430725e