캐나다 퀘벡시티/미국 캘리포니아주 패서디나, July 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 자율주행 차량 및 첨단 운전자 지원 시스템용 환경 센싱 솔루션을 생산하는 LeddarTech ®는 COAST Autonomous 가 미국 텍사스주 브래킷빌 인근에 위치한 키니 카운티 철도항(KCRP)에서 운영하는 자율주행 배달 차량(ADV)에 Leddar™ Pixell을 처음으로 도입했다고 밝혔다. KCRP는 캘리포니아의 Harbor Rail Services Company가 운영하는 철도항 중 하나이며, COAST Autonomous 는 이번 프로젝트에 공급하기 위한 솔루션으로 차량 주변을 360도 파악 가능한 LeddarTech의 Leddar Pixell Cocoon LiDAR을 선정했다.



자율주행 업계 베테랑들이 모여 설립한 COAST Autonomous는 생산 차량의 안전성을 강화하기 위해 LeddarTech의 기술을 선택했다. LeddarTech의 고체형 Flash LiDAR 기술이 가진 견고함과 신뢰성은 현재 모빌리티 환경이 요구하는 바에 부응한다. 또한 보행자와 차량이 도심 환경보다 통제하기 힘든 산업 환경에서 충돌을 방지할 수 있는 기술이기도 하다.

COAST Autonomous의 전기 ADV는 이산화탄소(CO 2 )를 배출하지 않으며 Harbor Rail이 산업 환경 속에서 24시간 장비와 비축품을 안전하고 효율적으로 운영, 이동시킬 수 있도록 한다. 이들 전기차는 LeddarTech가 공급하는 고체형 Flash LiDAR 기술이 탑재되었으며 자율주행이 가능하다. COAST Autonomous가 개발한 자율주행 차량은 LiDAR, 카메라 등 다양한 탐지 기술이 탑재되어 있다. cocoon으로도 불리는 LeddarTech의 Leddar Pixell은 반사상 시야에서 데드존 없이 넓은 시야각을 제공한다. 이를 통해 정지와 진행을 반복하는 ADV에 접근하는 산업 현장 근로자들이 도보나 다른 차량으로 이동할 때 안전을 확보할 수 있다.

피에르 르페브르(Pierre Lefevre) COAST Autonomous 최고기술책임자는 “그 동안 KCRP에서 우리 회사의 차량을 운영하는 좋은 기회를 마련할 수 있었다. 이 철도항은 자율주행 차량이 산업 현장에서 어떻게 작동하는지, 근로자들이 보다 숙련된 스킬을 필요로 하는 작업에 집중할 수 있도록 이들의 안전을 어떻게 확보할 수 있는지를 보여주는 최적의 환경”이라면서 “우리 회사는 안전을 가장 중요시하게 여기기 때문에 Leddar Pixell를 사용하고 있다. LeddarTech는 지난 10여년 간 LiDAR 센서 제작 경험을 축적한 기업으로 언제나 우리의 예상을 넘어서는 성과를 보여준 최적의 파트너사라 할 수 있다”고 말했다.

에이드리언 피어스(Adrian Pierce) LeddarTech 글로벌 영업 및 비즈니스 개발 담당 부사장은 “우리 회사의 Cocoon LiDAR 솔루션이 COAST Autonomous의 자율주행 배달 차량인 Bigfoot에 탑재되어 기쁘다”면서 “그 동안 훌륭한 실적을 쌓아 온 COAST가 철도항에서 배달 서비스를 시작하게 되어 기대가 크다. COAST가 도입한 LeddarTech의 Cocoon LiDAR는 안전을 가장 중시하는 COAST가 고객들의 안전을 확보할 수 있도록 적극 지원한다”고 밝혔다. 그러면서 “모빌리티 애플리케이션을 안전하게 만드는 것은 우리 회사 DNA의 핵심이다. 우리 기술은 성능과 비용 효율성이 모두 우수하며 즉시 도입될 수 있도록 준비되어 있다”고 덧붙였다.

COAST Autonomous 개요

COAST Autonomous는 도시 및 캠퍼스, 산업 환경에서 적절한 속도로 운행되는 자율주행 차량용 솔루션 제공에 중점을 둔 소프트웨어 기술 기업이다. COAST는 보행자를 우선하는 모빌리티 솔루션으로 사람과 사람을 연결해 공동체를 형성하고 도시를 다시 사람에게 되돌려주는 것을 사명으로 한다. 그러나 COAST의 기술은 민간 영역에도 적합하다. COAST는 6단계의 자율주행 차량(AV) 시스템을 자체 개발했으며 여기에는 매핑, 로컬라이제이션, 로보틱스, 인공지능(AI), 차량 관리 및 감독 시스템이 포함된다. COAST는 도시, 놀이공원, 캠퍼스, 공항, 철도항, 그 외 기타 민간 분야에 다양한 형태의 MaaS(서비스 형태의 모빌리티)용 AV를 공급한다. 또한 자율주행 차량을 고객들에게 제공하려는 차량 제조사들을 대상으로 SaaS(서비스 형태의 소프트웨어) 솔루션도 공급하고 있다. COAST 소속 엔지니어들은 제조사와 협력해 이들이 차량을 “by-wire” 형태로 전환할 수 있도록 지원하며 인지 센서와 AV 소프트웨어를 설치하고 강력한 테스팅 프로그램을 제공한다. 미국 캘리포니아와 플로리다, 프랑스, 영국, 필리핀에 지사를 둔 COAST 팀은 안전과 사용자 경험을 최우선화 한 자율 주행 차량의 도입 및 운영 전 방면에 걸쳐 많은 경험과 높은 전문 지식을 갖춘 것으로 잘 알려져 있다. www.coastautonomous.com 을 방문하면 특정 환경에서 자율 주행 교통 수단을 도입하려 할 때 COAST Autonomous의 어떤 기술이 도움이 될지 확인할 수 있다.

LeddarTech® 개요

LeddarTech는 자율주행 차량 및 첨단 운전자 지원 시스템용 환경 센싱 솔루션을 생산하는 기업이다. 2007년 창립한 LeddarTech는 고객들이 LeddarVision™ 센서 퓨전 및 인식 플랫폼을 통해 자동차 및 모빌리티 시장의 벨류체인 전반에 걸쳐 핵심적인 센싱 및 인지 관련 문제를 해결할 수 있도록 지원함으로써 종합적인 엔드투엔드 환경 센싱 기업으로 성장했다.

LeddarTech는 Tier 1, 2 자동차 시스템 통합사들을 대상으로 비용 효율적이고 확장성과 다기능성을 갖춘 LiDAR 개발 솔루션을 공급하고 있다. 이를 통해 이들이 LeddarEngine™에 기반한 자동차용 등급의 고체형 LiDAR을 개발할 수 있도록 지원한다.

LeddarTech는 극한 환경에서도 24시간 가동이 가능한 LeddarEngine™ 플랫폼에 기반을 둔 고체형 LiDAR 14종을 보유하고 있다. 이 플랫폼은 자율주행 셔틀, 트럭, 버스, 배달용 차량, 스마트 시티/팩토리, 로보택시 애플리케이션에 활발하게 도입되고 있다.

LeddarTech는 ADAS와 자율주행 역량을 향상시키는 80가지가 넘는 기술에 대한 특허(심사 통과 및 대기 포함)를 출원하며 첨단 자동차 및 모빌리티 원격 센싱 애플리케이션 분야 혁신을 선도하고 있다.

LeddarTech에 대한 추가 정보는 www.leddartech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook , YouTube 에서 확인 가능하다.

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision, 기타 관련 로고는 LeddarTech Inc.의 상표이거나 등록상표다. 기타 브랜드명, 제품명, 마크는 각 소유주의 개별 제품이나 서비스를 지칭하는 상표나 등록상표일 수 있다.

