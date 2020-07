COAST Autonomous seleciona Leddar Pixell Cocoon LiDAR da LeddarTech para a implantação do seu veículo de entrega autônoma (autonomous delivery vehicle - ADV) no Kinney County Railport (KCRP) perto de Brackettville, Texas.

QUEBEC CITY e PASADENA, Califórnia, July 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder do setor em soluções de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista, parabeniza a COAST Autonomous pela primeira implantação do Leddar™ Pixell em um autonomous delivery vehicle (veículo de entrega autônoma - ADV) no Kinney County Railport (KCRP) perto de Brackettville, Texas. O KCRP é uma das muitas ferrovias operadas pela Harbor Rail Services Company da Califórnia. A COAST Autonomous selecionou o Cocoon LiDAR Leddar Pixell com sua cobertura de veículo de 360 graus da Leddar Tech como fornecedor para este projeto.



A COAST Autonomous, fundada por veteranos da indústria automobilística, escolheu a tecnologia da LeddarTech devido à sua capacidade de oferecer maior segurança para os veículos da COAST Autonomous. A robustez e confiabilidade da tecnologia Flash LiDAR de estado sólido da LeddarTech atendem às exigentes condições de mobilidade atuais e a tornam a tecnologia preferida para evitar colisões, especialmente em um ambiente industrial onde o tráfego de pedestres e veículos é menos controlado do que em um ambiente urbano.

Os ADVs elétricos da COAST Autonomous operam sem emissões de CO 2 e permitem que a Harbor Rail opere e transporte equipamentos e suprimentos 24 horas por dia no seu ambiente industrial de forma segura e eficiente. Estes veículos elétricos são equipados com tecnologia que permite a condução autônoma com a tecnologia Flash LiDAR de estado sólido fornecida pela LeddarTech. A COAST Autonomous desenvolveu veículos automotores que integram várias tecnologias de detecção, incluindo LiDAR e câmera. A Leddar Pixell da LeddarTech fornece cobertura total sem zonas cegas dentro de todo o perímetro do veículo, também conhecida como “cacoon” (casulo). Isso protege todos os trabalhadores em um local industrial, a pé ou em outro veículo, que podem se aproximar do ADV em situações de parada e partida.

“Tivemos uma grande oportunidade de implantar veículos na KCRP. Uma ferrovia é o ambiente perfeito para mostrar como os veículos autônomos funcionam, particularmente em um ambiente industrial, pois mantém a força de trabalho mais segura e melhora a eficiência, permitindo que o pessoal possa se concentrar nas tarefas mais especializadas”, disse Pierre Lefevre, Diretor de Tecnologia da COAST Autonomous. “A segurança é nossa prioridade, e é por isso que usamos a Leddar Pixell. Com mais de uma década de experiência na criação de sensores LiDAR, a LeddarTech é o parceiro perfeito que tem mostrado consistentemente que poderia exceder nossas expectativas.”

“Estamos honrados com o fato das nossas soluções LiDAR de estado sólido terem sido selecionados e pela confiança que a COAST Autonomous depositou na nossa empresa que que pudéssemos fazer parte do veículo de entrega autônomo “Bigfoot”, disse Adrian Pierce, Vice-Presidente de Vendas Globais e Desenvolvimento de Negócios da LeddarTech. “A COAST tem um histórico incrível, e estamos empolgados de vê-los lançar um serviço de entrega em uma ferrovia. O primeiro elemento dos estatutos da COAST é a segurança, e a implantação do Cocoon LiDAR da LeddarTech é um exemplo disso e do compromisso da COAST com os seus clientes.” O St. Pierce disse ainda que: "tornar as aplicações de mobilidade mais seguras é o núcleo do nosso DNA. Nossa tecnologia oferece o equilíbrio certo entre o desempenho e o custo-benefício e está pronta para ser implantada hoje mesmo.”

Sobre a COAST Autonomous

A COAST Autonomous é uma empresa de tecnologia autodirigida que fornece soluções de mobilidade para o transporte de pessoas e mercadorias com velocidades adequadas em ambientes urbanos, campus e industriais. A COAST foi criada para criar uma comunidade por meio da conexão das pessoas com soluções de mobilidade que colocam os pedestres em primeiro lugar e devolvem as cidades às pessoas. No entanto, a tecnologia COAST também é ideal para locais privados. A COAST desenvolveu um sistema proprietário de Veículos Autônomos (VA) de 6 níveis que inclui mapeamento e localização, robótica e inteligência artificial (AI), gerenciamento de frotas e supervisão. A COAST fornece uma variedade de VAs com soluções Mobility-as-a-Service (Mobilidade como Serviço - MaaS) para cidades, parques temáticos, campus, aeroportos, pátios ferroviários e outros locais privados. A COAST também fornece soluções de software como serviço (SaaS) para fabricantes de veículos que procuram oferecer frotas autônomas para seus clientes. Os engenheiros da COAST trabalham junto ao fabricante para converter seus veículos em "by-wire", instalar sensores de percepção e software de VA, seguido de um rigoroso programa de testes. Localizada na Califórnia, Flórida, França, Reino Unido e Filipinas, a equipe da COAST é conhecida por sua experiência e expertise em todos os aspectos da implementação e operação de frotas VA, priorizando a segurança e a experiência do usuário. Para saber como a COAST Autonomous pode ajudá-lo a alimentar o transporte autônomo no seu ambiente, visite www.coastautonomous.com .

Contato:

Aimie Nghiem, Diretora de Desenvolvimento de Programas, COAST Autonomous

Tel: + 1-626-838-2469 anghiem@coastautonomous.com

Sobre a LeddarTech®

A LeddarTech é líder em soluções de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade, com a sua plataforma de sensor-fusão e percepção LeddarVision™.

A LeddarTech oferece uma solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalável e versátil para integradores de sistemas automotivos Tier 1-2 para que eles possam desenvolver LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™.

A LeddarTech tem 14 gerações de LiDARs em estado sólido com base na plataforma LeddarEngine™ operando 24/7 em ambientes adversos. Esta plataforma é implantada ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes e aplicativos robotaxi.

A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 80 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube .

Contato:

Daniel Aitken,

Vice-Presidente de Marketing e Comunicações Globais, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal. 232

daniel.aitken@leddartech.com

Foto deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cce3d3eb-b49c-4c38-a271-3175e4e2fdd9/pt

Vídeo deste comunicado disponível em:

https://coastautonomous.com/videos/kcrp-autonomous-delivery-vehicle