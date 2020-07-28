魁北克市和加州帕萨迪纳, July 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境传感解决方案的行业领先企业LeddarTech®祝贺 COAST Autonomous 首次在德克萨斯布拉基特维尔附近的金尼郡铁路港（KCRP）自动配送车辆（ADV）中部署Leddar™ Pixell。KCRP是加利福尼亚Harbor Rail Services Company经营的多个铁路车场之一。 COAST Autonomous 选择LeddarTech具有360度车辆覆盖的Leddar Pixell Cocoon LiDAR作为本项目的供应商。



由自动驾驶行业的资深人士创立的COAST Autonomous之所以选择LeddarTech的技术，是因为它能够为COAST Autonomous的车辆提供更高的安全性。LeddarTech的固态Flash LiDAR技术的稳健性和可靠性可满足当今苛刻的出行条件要求，使其成为首选的防撞技术，特别是在行人和交通控制不如城市环境的工业环境中。

COAST Autonomous电动ADV运行时CO 2 零排放，使港口铁路能够在其工业环境中24小时安全和高效地操作和运送设备和用品。这些电动车辆配备LeddarTech提供的固态Flash LiDAR技术，可实现自动驾驶。COAST Autonomous已开发出集成包括LiDAR和摄像机等多种探测技术的自动驾驶车辆。LeddarTech的Leddar Pixell技术提供全面覆盖，整个车辆周边视野无任何盲区，也被称为“安全茧”。它可保护工业厂区中步行或乘驾其他车辆的的所有工人，他们可能靠近经常启停的ADV。

“这是在KCRP部署车辆的绝佳机会。铁路车场是展示自动驾驶车辆运作方式的完美环境，特别是在工业环境中，可确保员工更安全并让他们专注于更高技能的任务来提高效率，”COAST Autonomous首席技术官Pierre Lefevre表示。“安全是我们的首要任务，因此我们选择使用Leddar Pixell。“LeddarTech拥有十多年制造LiDAR传感器的经验，是我们的完美合作伙伴，并且其表现一直超出我们的预期。”

“我们很荣幸COAST Autonomous选择并信任我们的Cocoon LiDAR解决方案，并运用到其“Bigfoot”自动驾驶送货车辆中，”LeddarTech全球销售与业务开发副总裁Adrian Pierce表示， “COAST拥有出色的业绩记录，很高兴看到他们在铁路车场推出配送服务。COAST章程的第一个要素是安全，部署LeddarTech的Cocoon LiDAR可支持该章程以及Coast对其客户作出的承诺。” Pierce先生总结道：“使出行应用更安全是我们的核心精髓。我们的技术实现了性能和成本效益的完美平衡，现在就可以部署了。”

关于COAST Autonomous

COAST Autonomous是一家提供出行解决方案的自动驾驶技术公司，能以适当的速度在城市、校园和工业环境中运送人员和货物。COAST的成立宗旨是提供把行人放在第一位并将城市交还给人民的出行解决方案，从而建立以人为本的社会。不过，COAST技术也非常适合私人场所。COAST开发了一种专有的6级自动驾驶车辆（AV）系统，其中包括地图和定位、机器人技术以及人工智能（AI）、车队管理和监督。COAST可以为城市、主题公园、校园、机场、铁路车场和其他私人场所提供各种各样的自动驾驶车辆（AV）来提供移动即服务（MaaS）解决方案。COAST也可以为想要为其客户提供自动驾驶车队的汽车制造商提供软件即服务（SaaS）解决方案。COAST工程师与制造商合作，将他们的车辆转换为“线控”，安装感知传感器和AV软件，然后执行严格的测试程序。COAST在加利福尼亚、佛罗里达、法国、英国和菲律宾设有办事处，其团队备受推崇的原因在于其全面丰富的实施和运行AV车队经验和专业知识，同时将安全和用户体验作为第一要务。如需了解COAST Autonomous可如何帮助您驱动您环境中的自动运输，请访问 www.coastautonomous.com 。

联系人：

Aimie Nghiem，COAST Autonomous计划开发总监

电话：+ 1-626-838-2469 anghiem@coastautonomous.com

关于LeddarTech®

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应解决方案的领先企业。LeddarTech成立于2007年，通过其LeddarVision™传感器融合和感知平台，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。

LeddarTech为1-2级汽车系统集成商提供一种具有成本效益、可扩展、多功能的LiDAR开发解决方案，使他们能够在LeddarEngine™的基础上开发汽车级固态LiDAR。

LeddarTech拥有基于在恶劣环境中全天候运行的LeddarEngine™平台的14代固态LiDAR。此平台被广泛部署在自动穿梭车、卡车、公交车、配送车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。

公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，其80多项专利技术（已授予或申请中）提升了ADAS及自动驾驶性能。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 关注。

联系人：

Daniel Aitken，

LeddarTech Inc.全球营销和传播副总裁

电话：+ 1-418-653-9000转232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision和相关徽标是LeddarTech Inc及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。

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此公告随附视频可在以下网页查看：

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