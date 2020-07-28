魁北克市及加州帕薩迪納, July 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®，是自動駕駛汽車及先進駕駛員輔助系統環境感應解決方案的行業領導者，現祝賀 COAST Autonomous 在德州 Brackettville 附近的 Kinney County Railport（KCRP）為自動駕駛送貨車（ADV）首次部署 Leddar™ Pixell 。KCRP 是由加州港口鐵路服務公司營運的幾家鐵路車站之一。 COAST Autonomous 選擇了 LeddarTech 的 Leddar Pixell Cocoon LiDAR 及其 360 度汽車覆蓋範圍作為此項目的供應商。



由自動駕駛行業資深人士創立的 COAST Autonomous 選擇了 LeddarTech 的技術，因為它能夠為 COAST Autonomous 的車輛提供更高的安全性。LeddarTech 固態 Flash LiDAR 技術的堅固性及可靠性能夠滿足當今苛刻的移動性條件，使其成為防碰撞的首選技術，尤其是在行人與車輛交通限制少於城市的工業環境中。

The COAST Autonomous 電動自動送貨車 (ADV) 可以實現二氧化碳 2 零排放運行，並使 Harbor Rail 在工業環境中安全高效地全天候 24 小時操作及搬運設備和物資。這些電動汽車配備的技術可透過 LeddarTech 提供的固態 Flash LiDAR 技術實現自動駕駛。COAST Autonomous 開發自動駕駛車輛，集成多種檢測技術，包括 LiDAR 及相機。LeddarTech 的 Leddar Pixell 提供完整的覆蓋範圍，在車輛的整個周邊範圍內也沒有死角，亦稱為「cocoon」（即繭覆蓋)。這樣可以保護工地的所有工人，因為他們步行或乘坐其他車輛時，都有可能會在走走停停的情況下接近 ADV。

「這是在 KCRP 部署車輛的絕佳機會。鐵路機廠是展示自動駕駛汽車功能的理想環境，特別是在工業環境中，透過使自動駕駛汽車專注於技能更高的任務，從而保持勞動力的安全並提升效率。」COAST Autonomous 技術總監 Pierre Lefevre 說。「安全是我們的首要任務，這就是我們使用 Leddar Pixell 的原因。「憑著十多年製造 LiDAR 感應器的經驗，LeddarTech 是我們的完美合作夥伴，他們也一直證明可以超出我們的預期。」

LeddarTech 全球銷售及業務開發副總裁 Adrian Pierce 表示：「我們很榮幸 CoCoon Autonomous 選擇並信任我們的 Cocoon LiDAR 解決方案，成為其自動駕駛 Bigfoot 送貨車的一部分。「COAST 擁有令人讚嘆的業績記錄，我很高興看到他們在鐵路機廠推出送貨服務。COAST 憲章的首個要素是安全性，而 LeddarTech 的 Cocoon LiDAR 部署支持該憲章及 COAST 對客戶的承諾。」 Pierce 先生總結說：「使移動應用程式更安全是我們 DNA 的核心。我們的技術在性能和成本效益之間取得適當的平衡，也可以在今天進行部署。」

關於 COAST Autonomous

COAST Autonomous 是一家自動駕駛技術公司，提供移動解決方案，以適當的速度在城市、校園及工業環境中運送人員及貨物。COAST 的建立旨在透過將人們與行人解決方案聯繫起來建立社區，這些解決方案將行人放在首位，並把城市還給人們。但是，COAST 技術也非常適合私人場地。COAST 已開發專有的 6 級自動駕駛汽車（AV）系統，當中包括繪製地圖及地區化、機器人技術、人工智能（AI)、車隊管理及監督。COAST 可以提供各種自動駕駛汽車（AV），為城市、主題公園、校園、機場、鐵路車站及其他私人場地提供移動即服務（MaaS）解決方案。COAST 還可以為希望向其客戶提供無人駕駛車隊的車輛製造商提供軟件即服務（SaaS）解決方案。COAST 工程師與製造商合作，將其車輛轉換為「線控」，安裝感應器及自動駕駛軟件，然後執行嚴格的測試程序。COAST 團隊位於加州、佛羅里達州、法國、英國與菲律賓，其經驗及專業知識均得到認可，在部署及營運無人駕駛車隊的各方面都優先考慮安全性及用戶體驗。如欲了解有關 COAST Autonomous 如何幫助您在您的環境中為無人駕駛交通提供電力，請瀏覽 www.coastautonomous.com 。

聯絡人:

COAST Autonomy 計劃發展主管 Aimie Nghiem

電話：+ 1-626-838-2469 anghiem@coastautonomous.com

關於 LeddarTech®

LeddarTech 是自動駕駛汽車及先進駕駛員輔助系統的環境感應解決方案的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以透過其 LeddarVision™ 解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。

LeddarTech 為 1-2 級汽車系統集成器商提供了划算、可擴展的多功能 LiDAR 開發解決方案，使他們能夠根據 LeddarEngine™ 的基礎開發汽車級固態 LiDAR。

LeddarTech 擁有根據 LeddarEngine™ 平台的 14 代固態 LiDAR，它們在惡劣的環境中以 24/7 的速度運行。該平台已積極在無人駕駛穿梭工具、貨車、巴士、送貨車、智慧城市／工廠以及無人駕駛的士等部署應用程式。

我們公司負責尖端的流動遙測應用等多項創新， 其超過 80 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.leddartech.com ，以及 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 、以及 YouTube 。

聯絡人：

Daniel Aitken

，LeddarTech Inc. 全球營銷與傳播副總裁

電話：+ 1-418-653-9000 內線 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、 LeddarCore、 VAYADrive、VayaVision、以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標記是或可能是用於辨認其有關擁有人的產品或服務的商標或註冊商標。

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