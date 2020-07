July 28, 2020 01:45 ET

Dovre Group Oyj Puolivuosikatsaus 28.7.2020 klo 8.45

DOVRE GROUPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: Liikevaihto kasvoi 13 % ja kannattavuus parani tammi–kesäkuussa 2020

Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Tammi–kesäkuu 2020

Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 43,2 milj. euroon (38,2 milj. euroa) Projektihenkilöstö: liikevaihto 35,5 (35,2) milj. euroa – kasvua 0,8 % Konsultointi: liikevaihto 7,7 (3,0) milj. euroa – kasvua 155,9 %

Liiketulos nousi 1,2 milj. euroon (0,6 milj. euroa) – kasvua 109,7 %

Tulos ennen veroja oli 1,2 (0,4) milj. euroa, joka sisältää 0,1 (-0,1) milj. euroa rahoituseriä.

Kauden tulos parani 1,1 (0,2) milj. euroon – kasvua 407,1%.

Osakekohtainen tulos 0,011 (0,002) euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta nousi 2,5 (-1,4) milj. euroon.

Näkymät vuodelle 2020 ennallaan (annettu 28.4.2020):

Pandemian, öljyn hinnan ja valuuttakurssimuutosten vaikutukset Dovren liiketoimintaan ja liiketoimintaympäristöön riippuvat kriisin kestosta ja laajuudesta. Tämän hetkisen tilanteen perusteella Dovren liikevaihdon odotetaan jäävän hieman vuodesta 2019 ja liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019 ilman kertaluonteisia eriä ja valuuttakurssivaikutusta.

Yhtiön terveen taseen ja hyvällä pohjalla olevan liiketoiminnan vuoksi pidämme Dovren pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia ja näkymiä edelleen hyvinä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Milj.euroa 1–6

2020 1–6

2019 Muutos% 1–12 2019 Liikevaihto 43,2 38,2 13,0 83,1 Liiketulos 1,2 0,6 109,7 2,7 % liikevaihdosta 2,7 1,4 3,3 Tulos ennen veroja 1,2 0,4 185,5 2,6 % liikevaihdosta 2,8 1,1 3,2 Tulos 1,1 0,2 407,1 2,1 % liikevaihdosta 2,6 0,6 2,5 Liiketoiminnan nettorahavirta 2,5 -1,4 279,8 1,3 Nettovelat -1,6 4,1 139,0 0,0 Nettovelkaantumisaste, % -6,7 18,4 136,4 0,2 Tulos / osake, euroa Laimentamaton 0,011 0,002 395,6 0,021 Laimennettu 0,011 0,002 395,6 0,021

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Dovren liikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa 13 % vertailukaudesta, ja molemmat liiketoiminta-alueemme myötävaikuttivat kasvuun. Jakso oli kuitenkin kaksijakoinen: ensimmäinen vuosineljännes oli odotustemme mukaan hyvä, mutta toisella vuosineljänneksellä koronaviruspandemian vaikutukset alkoivat näkyä hidastuvana liiketoiminnan kysyntänä. Seurasimme tarkkaan markkinoiden kehitystä ja sopeutimme toimintaamme vastaavasti. Näiden toimenpiteiden ansiosta suhteellinen kannattavuutemme parani edelleen ensimmäisellä puoliskolla, ja liikevoittomme kaksinkertaistui vertailukaudesta 1,2 miljoonaan euroon. Kasvu oli kannattavaa sekä Projektihenkilöstötoiminnassa että Konsultointitoiminnassa. Singaporen toimintamme on kehittynyt erittäin vahvasti koronaviruksen aiheuttamista haasteista huolimatta.

Tech4Hire-yritysosto vuonna 2019 ja Norjassa sijaitsevan liiketoiminnan uudelleenorganisointi tammikuussa 2020 ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Näemme selkeitä vahvuuksia nykyisessä toimintamallissamme ja aiomme kehittää palveluitamme edelleen vuoden H2 2020 aikana.

Vaikka koronapandemia on rauhoittunut Norjassa, Suomessa sekä monissa muissa osissa Eurooppaa ja Aasiaa, on tilanne edelleen maailmanlaajuisesti kriittinen etenkin Americas-markkina-alueellamme. Öljyn hinta on viime aikoina kehittynyt positiivisesti, ja kesäkuussa Norjan hallitus päätti öljy-yhtiöitä koskevista veromuutoksista uusien investointien edistämiseksi. Seuraamme edelleen tarkkaan markkinoiden kehitystä. Tällä hetkellä näyttää siltä, ​​että pandemian kielteiset vaikutukset vaikuttavat liiketoimintaamme ainakin vielä vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Tämä tiedote on lyhennelmä Dovre Group Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2020. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme www.dovregroup.com -> Investors.

Espoossa, 28. heinäkuuta 2020

DOVRE GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen, toimitusjohtaja

(arve.jensen@dovregroup.com)

Mari Paski, talousjohtaja

(mari.paski@dovregroup.com)

puh. 020 436 2000

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020

Kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2020 tiistaina 27.10.2020

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 670 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivut: www.dovregroup.com.

