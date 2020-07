STMicroelectronics annonce la réaffectation des actions rachetées dans le cadre de son programme de rachat d’actions

Genève, Suisse, le 28 juillet 2020 – STMicroelectronics (NYSE: STM) (la “Société” ou “STMicroelectronics”), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a annoncé le 5 novembre 2018, le lancement d’un programme de rachat d’actions pour un montant maximal de 750 millions de dollars, sur une période de 3 ans (sous réserve de l’approbation de l’assemblée des actionnaires et d’autres autorisations éventuelles) (le “Programme”). La Société annonce aujourd’hui qu’une partie des actions rachetées dans le cadre du Programme (les “Actions Auto Détenues pour Livraison”) seront utilisées pour la remise d’actions dans le cadre du remboursement anticipé des Obligations Convertibles à Coupon Zéro d’un montant de 750 millions de dollars US restant en circulation à ce jour et arrivant à échéance en 2022 (ISIN: XS1638064953, les “Obligations Convertibles 2022”) conformément aux dispositions relatives au Règlement Net d’Actions stipulées à l’article (6)(a)(ii) des Modalités des Obligations Convertibles 2022.

Les Actions Auto Détenues pour Livraison avaient initialement été rachetées afin de couvrir les obligations de la Société relatives aux plans d'attribution d'actions aux salariés de la Société et les Actions Auto Détenues pour Livraison seront réallouer pour régler les Obligations Convertible 2022. Le Programme sera réalisé conformément aux autorisations du Conseil de Surveillance et aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 relatif aux abus de marché et du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 de la Commission. La Société communiquera les détails des achats d'actions effectués dans le cadre du Programme, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et les opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

Informations privilégiées

Ce communiqué de presse porte sur la publication d’informations qualifiées, ou qui auraient pu être qualifiées d’informations privilégiées au sens de l’article 7(1) du Règlement européen relatif aux abus de marché.

