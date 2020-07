DASSAULT AVIATION ET LE FONDS ACE AERO PARTENAIRES

(Saint-Cloud, 28 juillet 2020) – Dassault Aviation se félicite de la création du fonds d’investissement ACE Aéro Partenaires.

Cette initiative avait été annoncée en juin dernier par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance. Les quatre industriels Airbus, Safran, Thales et Dassault Aviation ont lancé un appel d’offres et ont sélectionné le fonds Tikehau et sa filiale ACE.

Le fonds ACE Aero Partenaires est un levier de première importance pour soutenir les PME et ETI de l’aéronautique civile gravement touchés par la crise économique issue de la pandémie COVID-19.

Dassault Aviation apportera 13 M€ à ACE Aéro Partenaires. Les contributions de l’Etat, des grands donneurs d’ordres industriels et de Tikehau Capital, gestionnaire du fonds, permettent de compter sur un montant initial de 630 M€, plus élevé que les 500 M€ prévus. L’objectif reste une levée de fonds totale d’un milliard d’euros.

« Ce succès témoigne du caractère stratégique de l’aéronautique civile en matière d’emplois, de technologies et de commerce extérieur. Un tel engagement, qui est appelé à s’accroître par l’apport d’autres investisseurs, va permettre d’aider efficacement l’exceptionnelle chaîne de fournisseurs de l’aéronautique française, qui est le socle de notre industrie, a déclaré Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation. Il s’agit de soutenir les entreprises les plus fragiles, de préserver les compétences, d’encourager la modernisation numérique et la transition environnementale. La solidarité et la cohésion de notre tissu industriel sont exemplaires depuis plus d’un siècle. Dassault Aviation est fier de s’inscrire dans cette tradition qui est l’une des bases du dynamisme de l’aéronautique dans notre pays ».

