På bankens ekstraordinære generalforsamling d.d. blev forslagene ifølge dagsordenen endelig vedtaget.

Til behandling var forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital og som konsekvens heraf ændring af vedtægternes § 2.

Endvidere var til behandling forslag om ændring af vedtægternes § 1, stk. 4 (navneændring til Jyske Realkredit A/S), § 3, stk. 1 (navneændring til VP Securities A/S), § 3, stk. 2 (navneændring til VP Securities A/S), § 7, stk. 2 (navneændring til NASDAQ Copenhagen A/S), § 8, stk. 1 (tilføjelse af nyt punkt c og d i dagsordenen), § 15, stk. 5 (ændring til ”vederlag”) samt § 16, stk. 9 (ændring til ”vederlag”) samt generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen til brug for vedtægternes registrering.

Erhvervsstyrelsen anmodes herefter om registrering af det vedtagne.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: Birger Krøgh Nielsen, CFO, telefon +45 89 89 64 44.

