UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachussets, 28 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), société d'oncologie de stade clinique qui développe des anticorps innovants et multispécifiques pleine longueur (Biclonics® et Triclonics™), a annoncé aujourd'hui la nomination d'Andrew Joe, docteur en médecine, au poste de directeur médical. Le Dr Joe est un médecin oncologue qui possède une vaste expertise du développement de thérapies d'immuno-oncologie, d'anticorps et de cancer ciblé, ainsi qu'une vaste expérience du leadership dans le développement des médicaments d'oncologie.



« Andrew est un leader en R&D accompli, et il jouera un rôle déterminant pour faire avancer notre portefeuille clinique d'anticorps multispécifiques, y compris notre programme principal, zénocutuzumab (« Zeno »), pour les cancers avec fusion du gène neuréguline 1 (NRG1) », a déclaré Bill Lundberg, M.D., président-directeur général et directeur financier principal de Merus. « L'expérience d'Andrew de l'approbation de thérapies moléculaires et cancereuses agnostiques des tumeurs, ainsi que des essais "grand panier", améliorera notre approche d'exécution clinique et de médecine personnalisée avec Zeno. »

Le Dr Joe supervisera toutes les stratégies et activités cliniques et réglementaires de Merus. Il apporte plus de 20 ans d'expérience dans le développement clinique de médicaments et la recherche translationnelle au sein de l'industrie et de la médecine universitaire. Le Dr Joe a récemment dirigé le programme d'immuno-oncologie chez Sanofi, qui comprenait le co-développement de LIBTAYO® (cemiplimab-rwlc) avec Regeneron pour les cancers de la peau, du poumon et d'autres formes. Auparavant chez Merck Sharp & Dohme Corp., il a dirigé l'équipe de développement des nouvelles indications KEYTRUDA® (pembrolizumab) en obtenant la première homologation d'un médicament agnostique à la tumeur/à l'histologie dans un cancer à forte instabilité des microsatellites (MSI-H), et la première homologation d'un médicament d'immuno-oncologie dans un cancer gynécologique avec tumeur maligne (cancer du col de l'utérus). Le Dr Joe a également joué un rôle clé chez Novartis pour l'homologation mondiale de Zykadia® (ceritinib) dans le cancer du poumon ALK-positif et chez Roche pour l'homologation mondiale de ZELBORAF (vemurafenib) dans le mélanome métastatique porteur de la mutation du gène BRAF. Le Dr Joe est professeur adjoint de médecine au Columbia University Irving Medical Center. Il a obtenu une licence de chimie et biologie au Massachusetts Institute of Technology et un Master à la Mount Sinai School of Medicine.

« Je suis ravi de rejoindre Merus à ce moment passionnant et crucial », a confié le Dr Joe. « Les premières données cliniques rapportées au sujet de Zeno dans les cancers de la fusion du gène NRG1 sont très prometteuses, et je suis impatient d'amener le programme vers un potentiel enregistrement. Je suis tout aussi enthousiaste au sujet des programmes cliniques et précliniques de phase 1 de la société et de leur potentiel à devenir des médicaments transformateurs significatifs pour les patients atteints d'un cancer. »

À propos de Merus

Merus est une entreprise d'oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques et trispécifiques humains pleine longueur, appelés Multiclonics®. Les Multiclonics® sont fabriqués selon les procédés standard de l'industrie. Des études précliniques et cliniques ont montré qu'ils possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites Internet de Merus : www.merus.nl et https://twitter.com/MerusNV .

Énoncés prospectifs

