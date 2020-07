Investissements axés sur la sécurité et la capacité pour renforcer le réseau ferroviaire, réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser la croissance économique



HOMEWOOD, Ill. , 28 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il prévoit investir environ 35 M$ US en Iowa en 2020 dans le cadre de ses investissements stratégiques visant à soutenir la demande croissante et à assurer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement. Les investissements cibleront le remplacement de traverses, ainsi que l’entretien de ponts, de passages à niveau, de ponceaux, de systèmes de signalisation et d’autres éléments d’infrastructure des voies, et continueront de soutenir la commande intégrale des trains.

« Nous prenons au sérieux notre rôle essentiel dans l’économie nord-américaine, et ces investissements en Iowa sont un élément clé de notre stratégie de soutien de la croissance. La Compagnie reste déterminée à accroître l’efficacité des chaînes d’approvisionnement qui soutiennent la croissance de l’Iowa compte tenu de son rôle crucial dans l’acheminement des marchandises courantes vers les marchés et les consommateurs. La sécurité est une valeur fondamentale pour le CN et en investissant dans l’entretien et le prolongement des voies, ainsi que dans l’augmentation de notre capacité, nous offrons aux clients une solution sûre et fiable dans le contexte actuel où la fluidité des chaînes d’approvisionnement est plus importante que jamais. »

- Derek Taylor, vice-président Région de l’Est, CN

« Depuis des années, le CN réalise d’importants investissements en Iowa. Ces investissements nous relieront aux marchés mondiaux et constitueront une base solide en vue d’une reprise économique rapide. Le réseau ferroviaire du CN aide nos fermiers, nos usines d’éthanol et, en définitive, les consommateurs de l’Iowa. »

- Tim Kraayenbrink, sénateur, État de l’Iowa

Ces investissements créeront une plus grande capacité qui encouragera l'utilisation du rail pour le transport sur de longues distances, réduisant du coup les émissions de GES de la chaîne d'approvisionnement de nos clients. Les trains de marchandises réduisent les émissions de GES de 75 % par rapport à ceux émis par les camions. En fait, ils permettent de remplacer plus de 300 camions, réduisant aussi les embouteillages, les accidents et les charges sur les infrastructures de transport public. De plus, la Compagnie continuera de déployer d’importantes technologies visant à améliorer la sécurité sur l’ensemble de son réseau, comme le programme d’inspection autonome de la voie, les wagons à freinage réparti et les portails d’inspection automatisée.

Le programme d’entretien porte notamment sur :

la pose de plus de 95 000 traverses neuves;

la reconstruction de la surface de 19 passages à niveau;

des travaux d’entretien de ponts, de ponceaux, de systèmes de signalisation et d’autres éléments d’infrastructure des voies.

L’Iowa en chiffres

Dépenses en immobilisations : plus de 200 M$ au cours des cinq dernières années

Effectif : environ 262 personnes

Milles de parcours en exploitation : 574

Partenariats communautaires : 47 000 $ en 2019

Dépenses à l’échelle locale : 24 M$ en 2019

Impôts et taxes en espèces versés : 4 M$ en 2019

Par l’entremise de sa filiale, le Chicago, Central & Pacific Railroad, le CN exploite un réseau qui parcourt l’Iowa depuis la rivière Missouri à l’ouest jusqu’au Mississippi à l’est. Le CN y dessert des entreprises locales et achemine une vaste gamme de produits fabriqués et industriels, comme des denrées alimentaires, de la machinerie, du matériel électrique, des produits chimiques et des métaux de première fusion. Les activités du CN liées à l’éthanol sont centrées en Iowa, où l’on trouve plusieurs usines le long de son réseau entre Dubuque et Sioux City et Council Bluffs.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats réels ou la performance réelle de la Compagnie par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca .