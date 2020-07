Selskabsmeddelelse nr. 35

Vejle, den 28. juli 2020

Waturu Holding A/S ejer 90% af Aquaturu A/S, som forventes børsnoteret til 195 - 205 MDKK primo Q4 2020

Betydning for investorerne i Waturu Holding A/S

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 31, er der igangsat en børsnoteringsproces af datterselskabet Aquaturu A/S, der er 90% ejet af Waturu Holding A/S.

Selskabet forventes børsnoteret på Nasdaq First North Growth Marked primo Q4 2020.

Selskabet planlægges noteret til en markedsværdi på 170 MDKK før nyt kapitaludbud på 25-35 MDKK og selskabet vil således, efter gennemførelsen af et maksimum udbud ved noteringstidspunktet, have en teknisk markedsværdi på 205 MDKK.

Formand Thomas Marschall udtaler:

”Børsnoteringen af Aquaturu A/S viser, at den underliggende teknologiplatform, kan bruges inden for en række brancher og på vegne af investorerne i Waturu Holding A/S, ser vi frem til at understøtte Aquakultur branchen med ny intelligent teknologi, som kan sikre branchen endnu bedre profit og bæredygtighed, da det er vores forventning, at vores teknologi kan medvirke til at nedsætte brugen af antibiotika i produktionen”.

Om Aquaturu A/S

Aquaturu A/S har udviklet en ny anti alge- og bakterieløsning til landbaseret fiskeopdræt, som kan nedsætte bakterie- og algeniveauet. Løsningen skal sikre producenter af fisk, højere omsætning via højere overlevelsesrate samt lavere omkostninger via besparelser til medikamenter, antibiotika og kemikalier. Markedet er globalt og voksende og der findes ca. 25-30.000 anlæg til landbaseret fiskeopdræt.



For mere information besøg hjemmeside: Aquaturu.com



Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Vejlensisk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3rd,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com



Nasdaq First North Growth Market

