ROUYN-NORANDA, Québec, 28 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex ("Pershimex" ou la "Société") (TSX CROISSANCE: PRO) est heureuse d’annoncer les résultats de la campagne de forage réalisée à l’hiver 2020. Sur les 16 forages, 12 contenaient de l’or visible grossier et seulement 3 d’entre eux (PM-20-01, PM-20-08 et 09) ne contenaient pas de valeur aurifère significative. Les meilleures intersections minéralisées sont situées en plein cœur du pilier de surface, deux sondages (PM-20-04 et PM-20-16 A) ayant des azimuts inverses (l’un à l’opposé de l’autre, voir figure 1) ont interceptés des hautes teneurs en or et ce à moins de 20 mètres de la surface. Le sondage PM-20-04 a recoupé 33,3 g/t d’or sur 6,6 mètres alors que le sondage PM-20-16A a recoupé 10,4 g/t d’or sur 3,3 mètres. Les résultats obtenus confirment la présence de minéralisation aurifère à haute teneur dans le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou. Plus en profondeur, le sondage PM-20-13 a intercepté une nouvelle zone aurifère titrant à 2,07 g/t d’or sur 8,7 mètres incluant 3,6 g/t d’or sur 3,4 mètres (voir figure 2). Ces valeurs confirment la présence de minéralisation au-delà de l'enveloppe minéralisée précédemment exploitée par la mine Pershing-Manitou. Mentionnons que la récente campagne de forage est la première réalisée depuis 1942 dans les environs immédiats de la mine puisque seulement 1 100 mètres ont été forés à partir de la surface à cette époque. Plusieurs sondages (PM 20-09, 20-12 et 20-16) ont intercepté une galerie de développement de la mine à 27 mètres de la surface. Cette galerie de plus de 100 mètres en latérale a une épaisseur variant de 2 à 4 mètres. Le sondage PM-20-12 intercepte une zone minéralisée titrant à 7,42 g/t d’or sur 3,1 mètres situé juste avant la galerie souterraine. Il apparaît clairement que les zones à hautes teneurs en or (variant de 3 à 6 mètres d’épaisseur) sont incluses dans une importante enveloppe aurifère de plusieurs mètres d’épaisseur. Par exemple le sondage PM-20-17 a intercepté 1,02 g/t d’or sur 26 mètres. Cela confirme que la minéralisation n’est pas restreinte à une seule et même zone. Cette campagne de forage a permis de surmonter le défi que pose la présence d’or erratique grossier. Nous avons dû en cours de processus adapter nos méthodes d’échantillonnage ainsi que les méthodes de préparation et d’analyse en laboratoire. L’objectif de cette démarche était d’obtenir le moins de variation possible dans les résultats d’analyses.



Le tableau 1 présente les meilleures intersections aurifères obtenues en forage. Noter que nous avons seulement présenté les épaisseurs supérieures à 1,2 mètres dans le but d’alléger celui-ci. Les intersections ne représentent pas l’épaisseur réelle de la minéralisation.

Tableau 1: Intersections minéralisées



Sondage

#DDH De

(m) À

(m) Enveloppe minéralisée

(g/t Au) De (m) À

(m) Zone à haute teneur PM-20-03 22,5 30 2,13 g/t Au @

7,5 m 25 28,5 4,13 g/t Au @

3,5 m PM-20-04 9 35 8,89 g/t Au @

26 m 17,4 24 33,3 g/t Au @

6,6 m PM-20-05 35,7 46,5 0,7 g/t Au @

10,8 m 38 39,5 4,07 g/t Au@

1,5 m PM-20-10 5,6 55 0,85 g/t Au @

49,4 m 5,6 9,3 4,84 g/t Au @

3,7 m 30,3 31,8 4,07 g/t Au @

1,5 m 53,5 55 5,97 g/t Au @

1,5 m PM-20-11 10,5 40,8 0,58 g/t Au @

30,3 m 10,5 11,7 3,82 g/t Au @

1,2 m 39,3 40,8 6,24 g/t Au @

1,5 m PM-20-12 32,5 46,3 2,0 g/t Au @

12,3 m 33,6 36,7 7,42 g/t Au @

3,41 m PM-20-13 33 62,1 0,71 g/t Au @

29,1 m 58,3 61,1 3,48 g/t Au@

2,3 m 110,4 119,1 2,07 g/t Au @

8,7 m 110,4 113,8 3,6 g/t Au @

3,4 m PM-20-16A 15,1 25,9 3,37 g/t Au @

10,8 m 20,4 23,3 10,43 g/t Au @

3,3 m PM-20-17 46 72 1,02 g/t Au @

26 m 58 60,2 7,32 g/t @

2,2 m

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « Nous avons confirmé avec seulement 1 000 mètres de forage, la présence de minéralisation aurifère à haute teneur dans le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou. Forts de ces résultats nous pouvons maintenant débuter les travaux liés à la réalisation de la phase 2 ».

Corporation Ressources Pershimex – Aperçu rapide

Positionnement stratégique en Abitibi-Témiscamingue avec plus de 800 claims.



Détient 100% des droits de la propriété Courville sur laquelle se trouve l’ancienne Mine Pershing-Manitou.



Partenariat avec Dundee Precious Metals sur la propriété Malartic.

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101. Suivant un programme d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériels de référence certifiés ont été ajoutés parmi les échantillons de demi-carotte de calibre NQ avant d’être expédiés et analysés par le laboratoire ALS CHEMEX. de Val-d’Or, Québec suivant la méthode de pyro-analyse. Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue, président de Pershimex, personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président

Tél.: (819) 825-2303 Jacques Levesque, Chef des finances

Tél: (819) 797-4354



Figure 1 et 2 associée à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2950f672-6067-41b3-8a86-f40035c4c775/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdeb3206-5bda-4d4b-805c-b3cba22a30fc/fr