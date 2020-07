Copenhagen Capital A/S

July 28, 2020 10:49 ET

I henhold til § 29 i lov om værdipapirhandel har Copenhagen Capital A/S modtaget meddelelse om, at H.C. Holding Investeringsaktieselskab med nærtstående gennem køb af præferenceaktier har ændret sin samlede ejerandel i Copenhagen Capital A/S.



H.C. Holding Investeringsaktieselskab med nærtstående har oplyst at eje 14.457.039 stk. præferenceaktier i selskabet, svarende til 15,00% af den samlede kapital i selskabet.

