COMMUNIQUE DE PRESSE

Information financière trimestrielle au 30 juin 2020

IFRS – Information réglementée – Non Auditée

Cegedim : Au premier semestre 2020, un chiffre d’affaires en recul de 2,5%, en données organiques

Croissance organique de 3,3% du chiffre d’affaires au premier trimestre 2020

Chiffre d’affaires en recul organique de 8,0% au deuxième trimestre 2020

Objectif d’un chiffre d’affaires 2020 quasiment stable par rapport à celui de 2019

Boulogne-Billancourt, France, le 28 juillet 2020 après bourse

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, enregistre au second trimestre 2020, un chiffre d’affaires consolidé de 114,7 millions d’euros, en recul de 9,4% en données publiées et de 8,0% en données organiques par rapport à la même période en 2019. Ainsi, après un premier trimestre en croissance, le chiffre d’affaires consolidé sur le premier semestre 2020, s’établit à 236,2 millions d’euros, en recul de 3,9% en données publiées et de 2,5% en données organiques par rapport à la même période en 2019.

Evolution du chiffre d’affaires

·Au deuxième trimestre 2020

Deuxième trimestre en millions d’euros 2020 2019 Var. Organique Var. Publiée Assurance santé, RH et e-services 77,7 83,3 -8,1% -6,7% Professionnels de santé 36,2 42,5 -7,9% -14,8% Corporate et autres 0,9 0,8 +4,2% +4,2% Cegedim 114,7 126,6 -8,0% -9,4%

Au deuxième trimestre 2020, Cegedim a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 114,7 millions d’euros, en recul de 9,4% en données publiées. Hors effet défavorable de conversion de devises de 0,2% et effet défavorable de périmètre de 1,2%, le chiffre d’affaires a reculé de 8,0%.

L’effet défavorable de conversion de devises de 0,2 million d’euros, soit 0,2%, reflète principalement l‘appréciation de la Livre sterling (11,2% du chiffre d’affaires Groupe) face à l’euro.

L’effet défavorable de périmètre de 1,6 million d’euros, soit 1,2%, est principalement dû à la cession de la quasi-totalité du fonds de commerce de Pulse Systems Inc aux Etats-Unis en août 2019, partiellement contrebalancée par l’acquisition des sociétés Cosytec en France en juillet 2019, et NetEDI au Royaume-Uni en août 2019.

En organique, la division Assurance santé, RH et e-services recule de 8,1% et la division Professionnels de santé de 7,9%.

·Au premier semestre 2020

Premier semestre en millions d’euros 2020 2019 Var. Organique Var. Publiée Assurance santé, RH et e-services 160,3 162,5 -2,7% -1,3% Professionnels de santé 74,1 81,6 -2,2% -9,1% Corporate et autres 1,7 1,7 +0,3% +0,3% Cegedim 236,2 245,8 -2,5% -3,9%

Au premier semestre 2020, Cegedim a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 236,2 millions d’euros, en recul de 3,9% en données publiées. Il n’y a quasiment pas d’effet de conversion de devises. Hors effet défavorable de périmètre de 1,4%, le chiffre d’affaires a reculé de 2,5%.

L’effet défavorable de périmètre de 3,4 millions d’euros, soit 1,4%, est principalement dû à la cession de la quasi-totalité du fonds de commerce de Pulse Systems Inc aux Etats-Unis en août 2019, partiellement contrebalancée par l’acquisition des sociétés Cosytec en France en juillet 2019, et NetEDI au Royaume-Uni en août 2019.

En organique, la division Assurance santé, RH et e-services recule de 2,7% et la division Professionnels de santé de 2,2%.

Pandémie Covid-19

Face à la pandémie Covid-19, et de ses effets sur l’économie européenne, le Groupe a activé ses plans de continuité et suit attentivement les conséquences sur ses différentes activités. Le télétravail a été déployé dans tous les pays pendant la durée du confinement. L’ensemble des activités a pu être poursuivi dans de bonnes conditions, sans rupture de service, avec cependant des volumes moindres dans certains métiers, des interventions terrain annulées ou reportées, et une activité commerciale généralement ralentie par le confinement. La pose de congés payés a été privilégiée sur cette période et le recours au chômage partiel, qui a concerné un nombre restreint d’équipes, s’est achevé à la fin du premier semestre.

Analyse de l’évolution de l’activité par division

·Assurance santé, RH et e-services

Après un premier trimestre en croissance, le chiffre d’affaires de la division a reculé de 6,7% en données publiés au deuxième trimestre 2020 pour s’établir à 77,7 millions d’euros. En données organiques, le chiffre d’affaires est en recul de 8,1% sur la période. Ainsi au premier semestre 2020, le chiffre d’affaires recule en données publiées de 1,3% pour s’établir à 160,3 millions. En données organiques, le chiffre d’affaires est en recul de 2,7% sur la période.

Cette performance au premier semestre est principalement due à la baisse d’activité au deuxième trimestre chez Cegedim-Media (solutions de communication en officine y compris digitale) et de la baisse du volume des flux de tiers payant santé. Cette performance a été partiellement contrebalancée par le développement du BPO dans le monde de l’assurance santé et la croissance de l’activité de Cegedim SRH (solutions de gestion des ressources humaines), de Cegedim e-business (dématérialisation et digitalisation des échanges) et de Cegedim Health Data (Données et analyses pour le marché de la santé).

Les acquisitions de NetEDI et Cosytec ont contribué positivement à hauteur de 1,4% du chiffre d’affaires consolidé groupe du deuxième trimestre et du premier semestre 2020. Il n’y a quasiment pas d’impact de conversion de devises au deuxième trimestre et au premier semestre 2020.

·Professionnels de santé

Après un premier trimestre en croissance, le chiffre d’affaires de la division a reculé de 14,8% en données publiées au deuxième trimestre 2020 pour s’établir à 36,2 millions d’euros. Les effets de conversion de devises ont un impact négatif de 0,4%. L’effet de périmètre contribue négativement, à hauteur de 6,5%. En données organiques, le chiffre d’affaires a reculé de 7,9%. Ainsi au premier semestre 2020, le chiffre d’affaires recule en données publiées de 9,1% pour s’établir à 74,1 millions. Les effets de conversion de devises ont un impact négatif de 0,1%. L’effet de périmètre contribue négativement, à hauteur de 6,8%. En données organiques, le chiffre d’affaires a reculé de 2,2%.

L’effet défavorable de périmètre de 6,5% soit 2,8 millions d’euros au deuxième trimestre et de 6,8% soit 5,6 millions d’euros au premier semestre est essentiellement lié à la cession de la quasi-totalité du fonds de commerce de Pulse Systems Inc en août 2019.

Cette performance au premier semestre reflète une croissance au premier trimestre largement contrebalancée au second trimestre, par l’impact négatif du confinement sur les activités réalisées auprès des pharmacies en France et au Royaume-Uni. Il est à noter la très forte croissance de l’activé de prise de rendez-vous en ligne et de téléconsultation Maiia, et de celles de RESIP (base de données médicamenteuse BCB) et RM Ingénierie (Informatisation des paramédicaux en France).

· Corporate et autres

Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d’affaires de la division s’établit à 0,9 million d’euros, en croissance de 4,2% en données publiées et organiques par rapport à la même période de l’an dernier. Il n’y a pas d’effet de change et aucune variation de périmètre. Au premier semestre 2020, le chiffre d’affaires s’établit à 1,7 million d’euros, en progression de 0,3% en données publiées et organiques.





Faits marquants de la période

A l’exception de la pandémie Covid-19 évoquée au début de ce communiqué de presse, il n’y a eu, au cours du premier semestre 2020 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Opérations et événements importants post 30 juin 2020

A l’exception de la pandémie Covid-19 évoquée au début de ce communiqué de presse, il n’y a eu postérieurement à la clôture du 30 juin 2020 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Perspectives

Le Groupe dispose d’un modèle économique solide, d’une structure financière robuste avec un levier d’endettement(1) raisonnable, d’absence d’échéance de remboursement de dette avant octobre 2024, de 55 millions d’euros de crédit revolver non tiré et de 24 millions d’euros d’autorisations de découvert non utilisées.

Le Groupe évoluant très majoritairement dans le secteur de la santé et estimant probable un rattrapage d’activité en particulier sur le tiers payant santé et C-Media, le chiffre d’affaires 2020 devrait être quasiment stable par rapport à celui de 2019. Cet objectif pourrait être remis en cause en cas de dégradation sensible de la situation sanitaire en Europe au second semestre 2020.

Le Groupe n’anticipe pas d’acquisitions significatives en 2020 et ne communique pas de prévisions ni d’estimations du bénéfice.

Informations additionnelles

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2020 n’a pas été audité par les Commissaires aux Comptes et la présentation est disponible :

Sur le site : https://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx

Sur l’application mobile de la communication financière Cegedim IR, téléchargeable sur https://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx

Agenda financier 2020

Attention, la publication des résultats du premier semestre 2020 a été décalée au jeudi 24 septembre 2020.

24 septembre après bourse



25 septembre à 10h00



28 octobre après bourse



15 décembre heure à définir Résultats du premier semestre 2020



Réunion SFAF dans les locaux de la SFAF



Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020



Cegedim’s Investor Day





WEBCAST LE 28 JUILLET 2020 À 18H15 (HEURE DE PARIS) FR : +33 1 72 72 74 03 USA : +1 646 722 4916 UK : +442071943759 CODE PIN 56782118# Le webcast est accessible depuis l’adresse : www.cegedim.fr/webcast

(1) Le levier d’endettement est égal à l’EBITDA(2) divisé par l’endettement net(2)

(2) Indicateurs alternatifs de performance

L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements.

Le résultat opérationnel courant est défini comme la différence entre le « résultat opérationnel » et les « Autres produits et charges opérationnels non courants ».

Les « Autres produits et charges opérationnels non courants » peuvent comprendre notamment des dépréciations d’écarts d’acquisition et d’autres immobilisations incorporelles et corporelles, des résultats de cessions d’actifs immobilisés, des coûts de restructuration et des coûts relatifs aux mesures d’adaptation des effectifs.

L’endettement financier net est constitué de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus et le retraitement de la dette au coût amorti diminué de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.





Annexes

Répartition du chiffre d’affaires par trimestre et division

·Exercice 2020

en milliers d’euros T1 T2 T3 T4 Total Assurance santé, RH et e-services 82 667 77 655 160 322 Professionnels de santé 37 977 36 170 74 147 Corporate et autres 852 878 1 730 Chiffre d’affaires consolidé Groupe 121 496 114 703 236 199

·Exercice 2019

en milliers d’euros T1 T2 T3 T4 Total Assurance santé, RH et e-services 79 239 83 260 79 585 98 444 340 527 Professionnels de santé 39 100 42 472 38 014 40 201 159 788 Corporate et autres 882 842 836 869 3 430 Chiffre d’affaires consolidé Groupe 119 222 126 574 118 435 139 514 503 745

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique et division

·Au 30 juin 2020

en % du chiffre d’affaires consolidé France EMEA hors France Amériques Assurance santé, RH et e-services 95,1% 4,9% 0,0% Professionnels de santé 65,3% 34,4% 0,3% Corporate et autres 100,0% 0,0% 0,0% Cegedim 85,8% 14,1% 0,1%

Répartition du chiffre d’affaires par devise et division

·Au 30 juin 2020

en % du chiffre d’affaires consolidé Euro GBP USD Autres Assurance santé, RH et e-services 95,8% 3,3% 0,0% 0,9% Professionnels de santé 70,3% 26,5% 0,1% 3,1% Corporate et autres 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% Cegedim 87,8% 10,5% 0,0% 1,6%

Répartition du chiffre d’affaires par division

en % du chiffre d’affaires consolidé S1 2020 S1 2019 Assurance santé, RH et e-services 67,9% 66,1% Professionnels de santé 31,4% 33,2% Corporate et autres 0,7% 0,7% Cegedim 100,0% 100,0%





BNPA : Pour Bénéfice Net Par Action. Le BNPA est un indicateur financier spécifique que le Groupe définit comme le résultat net divisé par la moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation.



BPO (Business Process Outsourcing ou offres à services complets) : L'externalisation des processus métier (BPO) consiste à contracter des activités et fonctions non-cœur auprès d'un prestataire tiers. Cegedim fournit les services de BPO pour les ressources humaines, la gestion du cycle de revenu aux États-Unis et de prestation de gestion pour comptes de tiers pour les compagnies d'assurance, institutions de prévoyance et mutuelles.



Charges opérationnelles : Elles sont définies comme les achats consommés, les charges externes et les frais de personnel.



Corporate et autres : Cette division regroupe à la fois des activités inhérentes au statut de tête de Groupe coté, et des activités de support aux divisions du Groupe.



Données organiques : A périmètre et changes constants.



Croissance interne : La croissance interne recouvre la croissance résultant du développement d’un contrat existant, notamment du fait de la hausse des tarifs et/ou volumes distribués ou traités, des nouveaux contrats, des acquisitions d’actifs affectés à un contrat ou un projet particulier.



Croissance externe : La croissance externe recouvre les acquisitions intervenues sur l’exercice présent ainsi que celles ayant eu un effet partiel sur l’exercice passé, nettes de cessions, d’entités et/ou d’actifs.



Free cash flow : Le Free cash flow correspond au cash généré, net de la partie cash des éléments suivants : (i) variation du besoin en fonds de roulement opérationnel, (ii) opérations sur capitaux propres (variations de capital, dividendes versés et reçus), (iii) investissements nets de cessions, (iv) intérêts financiers nets versés et (v) impôts versés.



Marge opérationnelle : La marge opérationnelle est définie comme étant le ratio Résultat opérationnel /chiffre d’affaires.



Marge opérationnelle courante : Elle est définie comme étant le ratio Résultat opérationnel courant/chiffre d’affaires.



Transformation du business model : Cegedim a décidé à l’automne 2015 de migrer l’ensemble de ses offres vers le mode SaaS, de développer des offres à service complet (BPO) et d’accroître significativement ses efforts en matière de R&D. Cette volonté se traduit par un changement du business model du Groupe. En effet, la reconnaissance du chiffre d’affaires s’en trouve modifiée et la rentabilité, à court terme, est négativement impactée.



Trésorerie nette : La trésorerie nette est définie comme étant le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie moins le montant des découverts bancaires.

Glossaire

Disclaimer

Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 28 juillet 2020 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.

Les données figurant dans ce communiqué comprennent des indications sur les objectifs de performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent des risques et incertitudes. Pour plus d’informations sur les risques affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au Chapitre 7 « Gestion des risques », point 7.2 « Facteurs de risques » et au Chapitre 3 « Commentaires sur l’exercice » point 3.6 « Perspectives » du Document d’Enregistrement Universel 2019 déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2020 sous le numéro D.20-0218.







A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr

Jan Eryk UMIASTOWSKI

Cegedim

Directeur des Investissements

et Responsable Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 49 09 33 36

janeryk.umiastowski@cegedim.com

Céline PARDO & Irène SEMERARO

suPR

Relations Médias

Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

+33 (0)6 80 80 83 97

cegedim@supr-agency.com











Pièce jointe