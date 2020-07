Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 : 78,5 M€ (-7,4%)

S1 2019 S1 2020 Variation ASSET MANAGEMENT (*) 56,8 55,4 -2,4% LENDING & LEASING 28,0 23,1 -17,7% TOTAL LINEDATA 84,8 78,5 -7,4%

Chiffres arrondis et non audités

(*) Le segment « Autres », composé de l’assurance et épargne retraite, a été intégré dans l’AM







Neuilly-sur-Seine, le 28 juillet 2020 – Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit a réalisé un chiffre d’affaires de 78,5 M€ au 1er semestre 2020, en baisse de 7,4% par rapport au 1er semestre 2019.

Après un 1er trimestre en légère croissance, le Groupe a constaté un ralentissement de l’activité au cours du 2ème trimestre lié aux activités de consulting en raison de la fermeture de plusieurs sites clients pour des raisons sanitaires. Par ailleurs, les signatures de certains contrats clients en cours de finalisation ont été retardées.

La part récurrente du chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, qui représente 82% de l’activité globale contre 74% pour la même période de l’exercice précédent, atteint 64,5 M€ (+1,4 M€). Cette progression en pourcentage et en valeur illustre la robustesse du modèle économique de Linedata, qui favorise la résilience en particulier dans une conjoncture économique défavorable.

Pour les six premiers mois de l’année, la prise de commandes à 26,9 M€ (-0,6 M€) est quasi stable par rapport au 1er semestre 2019.

Analyse des performances par segment :

ASSET MANAGEMENT (T1 : 28,4 M€, +2,8% ; T2 : 27,0 M€, -7,3%)

Au 1er semestre 2020, le segment Asset Management affiche une bonne résistance avec une baisse d’activité limitée à 2,4%.

L’activité Software à 47,0 M€ est en recul de 2,7%, avec des performances contrastées. Les solutions de front office portées par le succès de la nouvelle version de Linedata Longview sont bien orientées. A contrario, le chiffre d’affaires du back office est en retrait sur la zone domestique en lien avec le décalage de projets clients.

Le pôle Services à 8,4 M€ est quasi-stable pour les six premiers mois de l’année, avec le maintien d’une bonne dynamique en Amérique du Nord. L’activité en Asie a connu un certain attentisme en raison du contexte particulier de la ville de Hong Kong.

LENDING & LEASING (T1: 11,9 M€, - 4,2% ; T2 : 11,2 M€, -28,4%)

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 du pôle Lending & Leasing est en diminution de 17,7% par rapport à la même période de 2019. Ce segment est nettement plus sensible aux effets négatifs de la crise du Covid-19 dans la mesure où l’activité récurrente ne représente que 75% de son revenu et que les projets d’implémentation et de customisation des plateformes Linedata Ekip et Linedata Capitalstream nécessitent la mise à disposition de ressources de consulting et d’études très importantes. En raison de l’accessibilité réduite des sites clients et de l’impossibilité de réaliser certaines tâches en télétravail, l’activité a connu une décélération forte au cours du second trimestre.

Perspectives

Linedata anticipe une reprise très graduelle de son activité au cours du 2ème semestre avec la réouverture progressive des sites clients et les signatures attendues de nouveaux projets.

Le Groupe avait pris des mesures de réduction de coûts dont l’effet sera perceptible dès le 2ème semestre 2020.

La diminution du revenu de la période écoulée n’aura qu’un impact limité sur la marge d’EBITDA du 1er semestre.

Prochaine communication : Résultats semestriels 2020, le 9 septembre 2020, après Bourse.

À PROPOS DE LINEDATA

Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 169,7 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP

linedata.com

Linedata

Direction Financière

+33 (0)1 73 43 70 27

infofinances@linedata.com Cap Value

+33 (0)1 80 81 50 00

info@capvalue.fr

www.capvalue.fr

Pièce jointe