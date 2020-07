Signature de contrats marquant le changement d’échelle de l’activité commerciale et industrielle de McPhy comme les projets Djewels et Zero Emission Valley

La Motte-Fanjas, le 28 juillet 2020 - 17h45 CEST - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2020.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : « Le début d’année 2020 a été marqué par une succession de succès commerciaux, témoignant de l’industrialisation du secteur de l’hydrogène, en France comme à l’international. McPhy, dont la candidature a été retenue pour équiper des projets tels que Zero Emission Valley dans la mobilité en France ou Djewels dans l’industrie aux Pays-Bas, a su consolider son positionnement de partenaire technologique et industriel majeur du marché de l’hydrogène. Quel que soit le secteur d’activité, les équipes McPhy ont su accompagner nos clients dans leur démarche de transition basée sur l’hydrogène zéro-carbone, et ce malgré les impacts de la pandémie de Covid-19. »

Compte de résultat simplifié

(en millions d’euros) S1 2020 S1 2019 2019 Chiffre d’affaires 5,4 4,3 11,4 Autres produits 0,3 0,4 4,1 Produits des activités courantes 5,7 4,7 15,5 Achats consommés (2,9) (1,8) (6,1) Charges de personnel (4,1) (3,5) (7,1) Autres charges opérationnelles (2,2) (3,0) (6,1) Dotations aux amortissements et provisions (0,6) (0,4) (2,6) Résultat opérationnel courant (4,1) (4,1) (6,5) Autres produits et charges opérationnels 0,0 (0,0) (0,0) Résultat opérationnel (4,1) (4,1) (6,5) Résultat financier (0,1) (0,1) 0,4 Charges d’impôt sur le résultat (0,0) (0,0) (0,0) Résultat net (4,3) (4,2) (6,3)

Revue limitée des comptes consolidés semestriels arrêtés par le conseil d’administration du 28 juillet 2020

Résultats du premier semestre 2020

Malgré la crise sanitaire liée à la Covid-19, le chiffre d’affaires de McPhy enregistre une hausse de 24% et atteint 5,4 M€ contre 4,3 M€ au premier semestre 2019. La marge brute sur consommation de matière reste stable à 46% par rapport à 2019.

Pour réussir sa phase d’industrialisation, le Groupe a renforcé ses équipes depuis le 30 juin 2019. Le recrutement net de 9 personnes sur un an porte ainsi l’effectif au 30 juin 2020 à 101 collaborateurs et les charges de personnel se sont élevées à 4,1 M€ sur le premier semestre, soit une augmentation de 0,6 M€ par rapport au premier semestre 2019.

Afin de maintenir le leadership technologique de McPhy sur ses marchés, l’effort de R&D a été renforcé et s’est élevé à près de 2,0 M€ sur la période (1,5 M€ au premier semestre 2019). Nettes de l’effet du crédit d’impôts et des subventions, ces dépenses sont en augmentation de 0,5 M€ par rapport à la même période l’année précédente.

Le Groupe a mis en place toutes les mesures nécessaires pour faire face à la crise de Covid-19, minimiser les impacts sur sa trésorerie et préserver la continuité de son exploitation. McPhy a ainsi contractualisé des lignes de crédit additionnelles garanties par l’État français pour un montant de 4 M€ et a renforcé sa flexibilité financière en renouvelant une ligne de financement en fonds propres auprès de Kepler Cheuvreux, le 10 avril 2020.

Au 30 juin 2020, McPhy dispose de 24 M€ de trésorerie, en nette hausse comparativement au premier semestre 2019, ce qui résulte des tirages réalisés sur ces lignes de crédit et de financement en fonds propres pour un montant de 9,1 M€.

Faits marquants du premier semestre 2020

Une bonne dynamique commerciale pour McPhy avec des prises de commandes en France et à l’international

Commandes prises et annoncées sur le premier semestre :

Commande d’une plateforme d’électrolyse de 20 MW dotée de la technologie « Augmented McLyzer » pour équiper la plus grande unité de production d’hydrogène zéro-carbone en Europe, déployée par Nouryon et Gasunie (projet « Djewels »). Commande d’un Starter Kit pour équiper le volet « mobilité » d’un écosystème hydrogène zéro-émission en région Centre-Val de Loire 1 . Commande et installation à distance de générateurs d’hydrogène et d’oxygène Piel by McPhy destinés à la préparation de pièces métalliques du groupe industriel Diax. Commande de trois stations McFilling en tranche ferme et de deux autres stations et de plusieurs électrolyseurs en tranche additionnelle par la société de projet Hympulsion pour équiper le projet Zero Emission Valley, plus important déploiement de mobilité hydrogène zéro-émission en France (région Auvergne Rhône Alpes).



Commandes de juillet 2020 :

Commande d’une chaîne complète de production et de distribution d’hydrogène zéro-carbone composée d’une station modularisée et évolutive distribuant 200 kg d’hydrogène par jour et d’un électrolyseur McLyzer d’une capacité de production d’hydrogène zéro-carbone de plus de 400 kg par jour.



Les équipes opérationnelles pleinement mobilisées pour la mise en service de nombreux projets dans la mobilité et l’industrie

A Chambéry : inauguration d’une station hydrogène équipée d’un électrolyseur McPhy pour le programme Zero Emission Valley

Équipée d’un électrolyseur de technologie McLyzer de McPhy fourni à Atawey, cette station produisant de l’hydrogène vert sur site, a été inaugurée mi-février 2020.



Inauguration d’une plateforme de production de 2 MW d’hydrogène zéro-carbone d’Apex Energy équipée par McPhy

Apex Energy a achevé, le 12 juin 2020, la construction d’une plateforme de production d’hydrogène à Rostock-Laage en Allemagne. Cette unité de production d’hydrogène alimentera le siège social et une zone commerciale en électricité et en chauffage, grâce à une pile à combustible.

McPhy a livré et installé une plateforme d’électrolyse d’une capacité de 2 MW (McLyzer 400-30), produisant plus de 300 tonnes d’hydrogène zéro-carbone par an à partir d’énergies renouvelables.

Inauguration d’une station McFilling 20-350 (ou « Starter Kit ») au Mans

Premier projet avec Total, la station hydrogène du Mans, installée et mise en service par McPhy en mars 2020, a été inaugurée aux côtés des partenaires du projet le 8 juillet 2020.

La station McFilling 20-350 offre une solution de recharge aux véhicules avec une pression de 350 bar, ainsi qu’une solution de recharge partielle aux véhicules nécessitant une pression de 700 bar.

Cette station permettra d’alimenter, entre autres, le premier bus hydrogène testé par la métropole du Mans et un véhicule de course.

Prochaine publication

Publication du Chiffre d’affaires 2020, le 26 janvier 2021, après clôture des marchés.

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

