Communiqué de presse

Amiens, le 28 juillet 2020

Crédit Agricole Brie Picardie :

Une banque forte et engagée avec des bases solides





Résultats à fin juin 2020*

Progression significative de la collecte globale : + 2,2 milliards d’euros sur un an glissant

Renforcement des ratios de liquidité et de solvabilité très au-delà des exigences réglementaires

Mobilisation forte en faveur des clients et des territoires : geste mutualiste d’assurance, reports d’échéances et Prêts Garantis par l’Etat pour les clients touchés par la crise, création du fonds de capital Regain 340

Lancement du livret « j’aime mon territoire » : une solution d’épargne utile où chaque euro est investi localement





Développement commercial

L’encours de collecte bilancielle augmente de 13,1 % sur un an glissant pour dépasser 20 milliards d’euros à fin juin 2020, traduisant la confiance des clients envers la Caisse Régionale. Cet encours permet ainsi de financer l’économie locale en circuit court, en donnant du sens au placement des clients, qui servent à financer l’économie de proximité. L’encours de collecte hors bilan recule quant à lui de 1,5 % dans un contexte économique défavorable. Ainsi, au 30 juin 2020, la collecte globale dépasse la barre symbolique des 30 milliards d’euros et affiche une progression de 7,8 % par rapport au 30 juin 2019.

Sur le 1er semestre, les projets du territoire sont soutenus par des crédits de la Caisse Régionale à hauteur de 1,9 milliard d’euros, dont 1,2 milliard d’euros consacrés aux seuls projets d’habitat. Au 30 juin 2020, les crédits d’équipements et les crédits à la consommation ont particulièrement été touchés par la crise sanitaire, avec un recul respectif de 21,0 % et 30,5 % par rapport au S1-19. Néanmoins, les crédits à l’habitat affichent une augmentation des réalisations de 10,7 % au S1-20, bénéficiant notamment d’une reprise vigoureuse postérieurement à la période de confinement. Ainsi, les encours de crédits poursuivent une croissance de 5,2 % sur un an glissant et atteignent près de 25 milliards d’euros à fin juin 2020.

Le Crédit Agricole Brie Picardie affirme sa position de leader sur son territoire avec une part de marché des encours de collecte du marché de 30 % et une part de marché des encours de crédits du marché de 35 % à fin avril 2020**.

Encours

(en milliards d’euros) Juin

2019 Juin

2020 Variation

en % Encours de collecte globale 28,1 30,3 + 7,8 % Encours de crédits 23,6 24,9 + 5,2 %

L’activité d’assurances dommages et prévoyance continue son développement en totalisant près de 656 000 contrats à fin juin 2020, soit une augmentation de 1,8 % par rapport à fin juin 2019. Les assurances de biens particuliers et les assurances de personnes ont évolué respectivement de + 2,7 % et de + 2,4 %, maintenant ainsi la progression de cette activité sur la période.

La Caisse Régionale, forte de ses valeurs mutualistes, récompense les jeunes diplômés (de 16 à 26 ans) en leur offrant des bons cadeaux d’une valeur de 50 euros.

Sur le premier semestre 2020, la Caisse Régionale a accueilli plus de 20 000 nouveaux clients et comptabilise à fin juin près de 1,1 million de clients, dont 390 000 sont sociétaires (soit + 4,40 % sur un an).

Résultats financiers

Sur les six premiers mois de l’année 2020, le Produit Net Bancaire a atteint 251,1 millions d’euros, en retrait de 21,4 % par rapport aux six premiers mois de l’année 2019, du fait du non versement du dividende par Crédit Agricole SA suite aux recommandations de la Banque Centrale Européenne du 27 mars 2020 (cf. communiqué financier du 27 avril 2020). Retraité d’éléments non récurrents, le PNB diminue de 2,9 %, notamment du fait d’une activité réduite pendant la période de confinement et de la pression continue des taux bas.

Les charges de fonctionnement ont été maîtrisées pour s’établir à 159,7 millions d’euros, et comprennent tous les investissements effectués pour protéger les clients et les collaborateurs durant cette période particulière. La Caisse Régionale maintient et confirme sa politique d’investissement dans le capital humain, immobilier et digital.

Au 30 juin 2020 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,24 % (contre 1,31 % au 30 juin 2019), pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) à près de 27 milliards d’euros. La Caisse Régionale maintient ainsi un taux de défaut très inférieur à celui du marché français. Le coût du risque s’établit à 18,9 millions d’euros. La Caisse Régionale poursuit ainsi ses dotations sur crédits sains et maintient un taux de couverture des crédits en défaut élevé à 131,0 % à fin juin 2020, contre 127,1 % au 31 décembre 2019, très supérieur à celui du marché français.

Après impôts sur les sociétés, le résultat net social de la Caisse Régionale s’établit à 41,2 millions d’euros au 30 juin 2020.

Base individuelle

(en millions d’euros) Juin

2019 Juin

2020 Variation

en % Produit Net Bancaire

Produit Net Bancaire hors non récurrent 319,5

271,7 251,1

263,9 - 21,4 %

- 2,9 % Charges de Fonctionnement Nettes 159,9 159,7 - 0,1 % Résultat Brut d’Exploitation 159,6 91,4 - 42,7 % Résultat Net 106,3 41,2 - 61,2 % Résultat Net hors non récurrent 111,8 104,2 - 6,8 %

En base consolidée et en normes internationales IFRS, le résultat net à fin juin 2020 s’établit à 48,2 millions d’euros, en diminution par rapport au 30 juin 2019, marqué par une activité freinée à cause de la crise sanitaire et par la non distribution des dividendes intragroupes.

Base consolidée

(en millions d’euros) Juin

2019 Juin

2020 Variation

en % Produit Net Bancaire 319,3 253,2 - 20,7 % Charges de Fonctionnement Nettes 164,7 165.9 + 0,7 % Résultat Brut d’Exploitation 154,6 87,3 - 43,5 % Résultat Net (part du Groupe) 115,4 48,2 - 58,3 %

Les capitaux propres consolidés atteignent à fin juin 2020, 3,9 milliards d’euros, pour un total bilan consolidé de 35,3 milliards d’euros. Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 65,9 % et 31,0 % de l’ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 milliards d’euros, noté A1 par Standard and Poor’s.

La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés : le ratio CRD est estimé à un taux proche de 20 % à fin juin 2020 pour un minimum de 10,7 % et la moyenne des Liquidity Coverage Ratio (LCR) fin de mois pour le premier semestre 2020 est de 143,7 % pour une exigence réglementaire de 100%.

Perspectives

Dans un contexte économique et social fragilisé par la crise sanitaire, la Caisse Régionale a su maintenir un haut niveau de performance tout en continuant d’accompagner les projets du territoire. Ses agences sont restées ouvertes à plus de 85 % à la clientèle pendant la période de confinement, permettant de continuer à servir les clients. Elle a également renouvelé son engagement mutualiste avec la création d’un livret et d’un dépôt à terme « j’aime mon territoire ». Aussi, la Caisse Régionale a versé ce trimestre, sous forme de geste mutualiste, 8 M€ aux clients assurés devant faire face à des pertes d’exploitation imprévues, non couvertes par le champ habituel de leur assurance.

Par ailleurs, la Caisse Régionale a annoncé le 10 juillet dernier avec deux autres partenaires bancaires la création du fonds de capital-développement REGAIN 340. Ce fonds de 200 M€ (dont 51 M€ déjà engagés) vise à accompagner les entreprises régionales saines touchées par la crise sanitaire.

Le CCI a connu une diminution de 24,4 % entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2020, contre - 34,4 % pour le Stoxx 600 banks. Le cours de clôture au 30 juin 2020 est de 23,05 euros, représentant 39,34 % de l’actif net par titre (58,60 €) au 30 juin 2020. Par ailleurs, l’assemblée générale du 22 avril 2020 a voté une rémunération de 1,15 euro par CCI et CCA. Conformément à la recommandation de la BCE du 27 mars 2020, la Caisse Régionale a décidé de s’abstenir de verser une rémunération aux CCI et CCA au moins jusqu’au 1er octobre 2020. Si cette rémunération est versée, le rendement sera de 5,0 % sur le cours du CCI au 30 juin 2020.

* Comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2020 examinés par le Conseil d’Administration du 28 juillet 2020 – Certification en cours par les commissaires aux comptes

** Dernière donnée disponible

Retrouvez toutes les informations réglementées publiées par la Caisse Régionale en application des dispositions de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site internet www.ca-briepicardie.fr .

Contact relations investisseurs : Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr , 03 22 53 31 34.

Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr , 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne près de 1,1 million de clients et plus de 390 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 210 agences de proximité réparties sur les trois départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de plus de 2 800 collaborateurs.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie regroupe plus de 900 administrateurs de Caisses locales, acteurs-clés disposant d’une connaissance aigüe de l’économie et des dynamiques locales. Ils représentent les clients-sociétaires et s’engagent chaque jour aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux habitants du territoire.

ANNEXE – Indicateurs Alternatifs de Performance

Indicateur Définition Collecte globale La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce. Charges de fonctionnement nettes Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers.



Taux de Couverture des défauts Le taux de couverture des défauts correspond aux provisions individuelles et provisions IFRS9 rapportées aux encours défauts vifs. Actif net par titre L’Actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux et le nombre de titres composant le



capital social (parts sociales, CCI et CCA).

Passage du PNB social publié au PNB social hors non récurrent

Base individuelle

(en millions d’euros) Juin

2019 Juin

2020 Variation

en % Produit Net Bancaire 319,5 251,1 - 21,4 % Retraitement de la provision épargne logement 3,8 5,0 + 31,6 % Retraitement du geste mutualiste assurance perte d’exploitation 0 4,0 NC Retraitement du dividende Rue La Boétie - 47,2 0 NC Retraitement des dotations/reprises de provision portefeuille de placement - 4,4 3,8 NC Produit Net Bancaire hors non récurrent 271,7 263,9 - 2,9 %

Pièce jointe