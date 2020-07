July 28, 2020 12:00 ET

July 28, 2020 12:00 ET

Communiqué de presse Lyon, le 28 juillet 2020 à 18 heures

Suspension de cours dans l’attente de la réalisation des opérations de restructuration financière d’ORAPI

La société ORAPI a demandé à Euronext Paris de procéder à la suspension de la cotation de son titre (FR0000075392 – ORAP) à partir du 29 juillet 2020, dans l’attente de la réalisation des opérations de restructuration financière et pour les besoins des opérations d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions, qui seront notamment soumises à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires d’ORAPI en date du 29 juillet 2020.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directeur Général Délégué

Henri Biscarrat

Tel : +33 (0)4 74 40 20 04

henri.biscarrat@orapi.com Communication Financière

Valentine Boivin

Tel : +33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr Communication ORAPI

Fabienne CHIFFLOT

Tel : +33 (0)6 60 36 46 81

fabienne.chifflot@orapi.com

Pièce jointe