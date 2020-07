SOLIDE RESISTANCE DE L’ACTIVITE

Croissance de +14,0% du chiffre d’affaires au 1 er semestre 2020

Croissance de +10,3% au 2 ème trimestre 2020

Progression du chiffre d’affaires équilibrée entre organique et externe

Dynamique de reprise favorable pour le 2 nd semestre

Tendances de long terme confirmées

SOLUTIONS 30 SE, leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies, publie ce jour son chiffre d’affaires du 1er semestre 2020.

En millions d’euros 1er semestre 2ème trimestre 2020 2019 Var. % 2020 2019 Var. % Total 362,8 318,4 +14,0% 174,3 158,0 +10,3% Dont France 224,3 203,3 +10,3% 107,9 102,0 +5,8% Dont Benelux 65,4 58,5 +11,9% 30,5 27,6 +10,4% Dont Autres Pays 73,1 56,6 +29,4% 35,9 28,4 +26,4%

Bonne résilience des marchés du Groupe

Après un bon début d’exercice, dans la continuité d’un quatrième trimestre 2019 très dynamique, les mesures de confinement, de restriction des déplacements et de fermetures d’un certain nombre d’établissements, ont perturbé l’activité de SOLUTIONS 30, entre mi-mars et mi-mai. Sur ces deux mois, le chiffre d’affaires était 35% inférieur aux niveaux constatés pré-Covid. L’impact des restrictions liées à la pandémie ont varié selon les pays, l’Allemagne et la Pologne ayant été relativement épargnées.

A la fin du confinement, les marchés du Groupe ont, pour la plupart, retrouvé rapidement leur niveau d’avant-crise et SOLUTIONS 30 renoue avec des taux de croissance plus soutenus, en particulier dans le secteur des télécommunications où l’effet rattrapage, qui était anticipé, s’est confirmé.

A ce jour, le Groupe constate une forte reprise des activités Télécom et Energie, et un retour progressif à la normale dans les autres secteurs. Compte tenu du caractère stratégique des réseaux dans l’environnement actuel, l’activité Télécom a connu un fort rebond dès la fin du mois de mai et les niveaux d’activité enregistrés au mois de juin sont les plus hauts jamais connus par le Groupe.

Un modèle économique flexible et réactif

Durant cette période, SOLUTIONS 30 a démontré l’efficacité de son modèle et sa capacité à s’adapter rapidement, dans un contexte de baisse marquée d’activité puis de net rebond.

Très rapidement, toutes les mesures ont été prises pour protéger la santé des salariés, tout en garantissant la continuité d’activité grâce à la mise en place de modes opératoires sécurisés. Grâce à une structure de coûts largement variabilisée et la mise en place de mesures d’activité partielle, le Groupe a réussi à préserver sa trésorerie et à rester profitable pendant les deux mois de crise.

La croissance continue malgré l’impact COVID

Compte tenu des éléments ci-dessus, le chiffre d’affaires de SOLUTIONS 30 s’établit à 362,8 M€, pour l’ensemble du 1er semestre 2020, en hausse de 14,0% (6,8% en organique) par rapport à la même période de 2019.

Pour le seul 2ème trimestre 2020, SOLUTIONS 30 enregistre un chiffre d’affaires de 174,3 M€, en hausse de 10,3% (+3,0% en organique). Cette performance s’explique principalement par la résistance puis le net rebond de l’activité Télécom, la qualité des réseaux ayant permis d’assurer le fonctionnement de l’économie et de nos sociétés.

En France, l’activité croit de 10.3% (9,2% en organique) au 1er semestre 2020 pour atteindre 224,3 M€. Au seul 2ème trimestre, le chiffre d’affaires est de 107,9 M€, en hausse de 5,8% (5,1% en organique). L’activité Télécom s’inscrit en hausse de 38% (37% en organique) et représente 74% du chiffre d’affaires du trimestre, soit 79,3 M€. L’activité Energie est impactée par la suspension des déploiements de compteurs intelligents qui a duré deux mois. Elle est donc en repli, à 17,5 M€ sur le trimestre contre un niveau d’activité particulièrement élevé de 28,2 M€ un an plus tôt. Les déploiements ont recommencé dès le 11 mai. L’activité IT, en repli de 26%, et les activités Monétique et Sécurité, en baisse de 40%, sont pénalisées par la fermeture des sites de clients (bureaux et commerces).

Au Benelux, l’activité est en hausse de 11,9% (0,6% en organique) au 1er semestre 2020, à

65,4 M€. SOLUTIONS 30 enregistre un chiffre d’affaires de 30,5 M€ au 2ème trimestre 2020, en hausse de 10,4% (-1,6% en organique). L’activité Télécom, qui représente 85% du chiffre d’affaires trimestriel, résiste et affiche une progression de 5,2%. Comme en France, les déploiements de compteurs intelligents se sont interrompus et pénalisent le chiffre d’affaires du trimestre qui s’établit à 1,2 M€. Dans l’IT, la mise en place de nouveaux services n’a pu compenser la baisse d’activité liée à la fermeture des bureaux et le chiffre d’affaires se contracte de 26%.

Dans les autres pays, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 progresse de 29,4% (4,6% en organique) et atteint 73,1M€, Au 2ème trimestre, le chiffre d’affaires augmente de 26,4% (-0,3% en organique) pour atteindre 35,9 M€. En Allemagne, où le Groupe continue de gagner des parts de marché, le chiffre d’affaires atteint 15,2 M€, en hausse de 13,6%. En Italie, pays fortement touché par la crise sanitaire, le chiffre d’affaires est en repli de 20,5%. Sous l’effet de la bonne dynamique des télécommunications (fibre et réseaux mobiles de 5ème génération), le chiffre d’affaires atteint 8,1 M€ en Espagne, en hausse de 20,3%. Enfin, le démarrage des activités en Pologne se poursuit et le territoire contribue au chiffre d’affaires trimestriel à hauteur de 6 M€.

Une dynamique de reprise favorable pour le 2nd semestre et des perspectives long terme confortées

Sur la fin du premier semestre et le début du second, SOLUTIONS 30 renoue avec des niveaux de croissance soutenus en rythme annuel, en particulier dans son activité Télécom qui représente 73% du chiffre d’affaires consolidé du semestre. Sans nouvelle dégradation importante de la situation sanitaire, le Groupe devrait donc réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres et rentable.

Ces derniers mois, SOLUTIONS 30 a renforcé son positionnement auprès de ses clients, en montrant sa capacité à les accompagner dans des marchés haussiers mais aussi dans un environnement plus tendu. SOLUTIONS 30 peut en outre compter sur ses solides fondamentaux pour continuer de fédérer un marché toujours fragmenté. Le Groupe entend donc poursuivre sa stratégie de conquête de parts de marché et consolider sa présence géographique à l’échelle européenne, en alliant croissance organique et externe.

A plus long terme, SOLUTIONS 30 profite de deux tendances de marché structurellement porteuses qui devraient capter une part significative des plans de relance à venir : l’essor de l’économie numérique et la transition énergétique. Dans ce contexte, le Groupe est confiant dans ses perspectives et dans sa capacité à atteindre un chiffre d’affaires de 1 milliard d’Euros à moyen terme.





A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 10 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



Contact

Analystes/investisseurs : Nathalie Boumendil | Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 | nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse : Samuel Beaupain | Tél : + 352 2 777 4210 | media.relations@solutions30.com



Glossaire

Croissance organique La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions 30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes.

La croissance du Groupe est détaillée dans le tableau ci-dessous :

S1 2019 S1 2020 Total Croissance organique des filiales historiques Croissance organique opérée par les sociétés acquises Croissance externe Total Total 318,4 16,7 4,8 22,9 362,8 Dont France 203,3 16,5 2,2 2,3 224,3 Dont Benelux 58,5 1,0 -0,7 6,6 65,4 Dont Autres Pays 56,6 -0,8 3,3 14,0 73,1

Ces chiffres ont été arrondis et leur somme peut ne pas être parfaitement conforme aux totaux.

Pièce jointe