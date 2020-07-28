加州聖荷西, July 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業界領先的軟件定義 Secure Access 解決方案供應商 Pulse Secure 今日宣佈推出 Pulse Zero Trust Access (PZTA)。這項基於雲端的多租戶安全存取服務可讓機構為使用者提供簡單及可隨時隨地連接的 Zero Trust 多雲端及數據中心應用程式存取服務。



PZTA 以單一面板匯集資料、端至端分析、細化政策、自動配置，及進階緩減威脅簡化存取管理，讓企業可以進一步優化其與日俱增的流動員工及混合資訊科技資源。

隨著企業提升員工流動性及商業數碼化，使用者需要隨時隨地、可以任何裝置存取位於公司及雲端的應用程式。與此同時，網絡攻擊、資料外洩及合規責任亦高速增長，令信任及調適控制成為關鍵。PZTA 提供順暢的使用者存取服務，同時讓機構管理每項要求，即先自動核實身份、裝置及安全狀態，然後才將直接、加密的連接授予使用者裝置，以存取位於公眾雲端、私人雲端或數據中心的應用程式。

「資訊科技領導者在混合數碼紀元推動商業轉營，並同時在這個『超融合存取紀元』為任何使用者、任何裝置、隨時隨地使用任何應用程式時，捍衛資產。Pulse Zero Trust Access 專為彈性數碼工作場所而設，提供單一雲端服務，提升供應度和效率，同時減低風險。」Pulse Secure 的產品總裁 Rohini Kasturi 說。「Pulse Secure 自構思開始即集中提供提升工作效率、可見度及合規度的安全存取解決方案，讓公司遷移至雲端，以獲取效用運算的優勢。PZTA 體現我們不斷創新的承諾，同時為各種不同規模的公司提供最大的部署靈活性、規模、相互操作性和投資保護。」

PZTA 建築於 Pulse Secure 的嶄新雲端、多服務及多租戶平台，這個平台於 Microsoft Azure Cloud 在全球部署。PZTA 服務包括由 Pulse Secure 託管及管理的 Pulse ZTA Controller、客戶在公司或雲端部署的虛擬 Pulse ZTA Gateway，以及在每位使用者的 Microsoft Windows、Apple macOS 及 iOS，以及 Google Android 裝置本機運行的統一 Pulse ZTA Client。

架構、表現、資料私隱及調適控制優點

根據 Gartner Zero Trust Network Access (ZTNA) 市場指南︰*「ZTNA 令存取應用程式更靈活、靈敏，並可擴展範圍，讓數碼公司毋須在互聯網直接暴露內部應用程式，從而減低受到攻擊的風險。」 此外，「ZTNA 增強以傳統 VPN 技術存取應用程式，並消除以往職員及合作夥伴連接和協作需要的廣泛信任。安全及風險管理領導者應先試行 ZTNA 項目作為 SASE (Secure Access Service Edge) 策略或快速增長遙距存取的一部分。」

Pulse Zero Trust Access 與 Cloud Security Alliance 的 Software Defined Perimeter (SDP) 架構一致採用廣泛的身份及裝置驗證、獨立控制及數據面、中央細化政策管理，及微細分，以阻止未經授權存取及攻擊擴大。

每一使用者裝置存取均必須經過 Pulse Zero Trust Access 服務的明確驗證及授權，而 Pulse ZTA Gateway 則在客戶公司及雲端環境中部署，旨在盡量靠近應用程式或資源。最短距離可優化使用者體驗、減少等待時間，並協助大規模部署混合資訊科技。加密的應用程式資料只於 ZTA Client 與 ZTA Gateway 之間傳輸，因此客戶擁有全面的資料私隱和主權。

PZTA 透過中央部署及管理的政策，管理每項存取要求及時段。PZTA 建築於 Gartner 的 Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment (CARTA) 架構，融合情景及身份為主政策，並內置 User and Entity Behavior Analytics (UEBA)，以監控及評估每個時段的特徵，應用專有風險評分運算以識別違規、惡意及異常的活動，並快速採取緩減行動。

全面建於雲端的安全存取解決方案，為現有及新客戶而設

PZTA 讓任何規模的企業透過簡單、可擴展、基於雲端的服務，獲取全面的 Secure Access，而且只需數小時即可以實施。這項解決方案為企業提供靈活的部署方式和中央政策管理，讓企業從數據中心遷移應用程式至雲端，同時亦為純粹多雲端環境的機構提供全面的安全存取能力。這亦廣泛支援業界慣用的應用程式及熱門雲端應用程式，例如來自 Amazon、Atlassian、Box、Google、Microsoft、Oracle、Salesforce、SAP 及 Zoom 的應用程式。

PZTA 可以與 Pulse Secure 的遙距、流動及網絡存取解決方案組合並行，包括 Pulse Access Suite 。使用者透過統一、多管道的 Pulse ZTA Client 可以選擇裝置以 SDP、VPN 或 NAC 任何一種存取方式同時存取應用程式及資源，享受透明度高、無干擾的存取體驗。對於機構來說，PZTA 實施和運作效率高，除了提供投資保障之外，還可以綜合工具，以降低整體擁有成本。

PZTA 還提供更多功能︰

每項存取交易之前及期間均執行廣泛的身份、端點及安全狀態驗證，以拒絕未經授權使用者和易受攻擊的裝置存取

廣泛支援應用程式，包括以 HTTP、TCP/UDP 為本的應程式、多因素驗證 (MFA)、單一登入 (SSO) 及受保護連接選項

PZTA Controller 授權前使用者及裝置資料屏蔽，建立 Dark Cloud 防護以消除目標可見度，避免被攻擊者及惡意軟件發現

端至端分析快速提供警告、報告、審核、問題分流及調查進展。

「我們的合作夥伴和客戶對於 Zero Trust 及 Software Defined Network 的興趣日漸濃厚。這項 Pulse Secure 推出的嶄新雲端服務將會讓企業全面採用零信任網絡，同時提升可見度、合規性及使用者體驗。隨著人們越來越需要遙距工作，以及平衡工作和生活，我們集中提供 Pulse Secure 的 ZTA 解決方案，以協助客戶轉移至零信任，以獲取其功能和簡單易用的優勢。」Macnica Networks Corporation 的行政總裁 Jun Ikeda 說。

PZTA Service 現已供應

根據一項 2020 年 Zero Trust 進展報告 ，超過半數網絡安全決策者 (53%) 計劃於混合資訊科技部署中採用 Zero Trust 存取功能。PZTA 服務現在以每年每位使用者訂用費 MSRP 低至 180 美元，最多可支援 500 位使用者；若大量及多年訂用，更可獲折扣優惠。Managed Security Service Provider (MSSP) 可利用靈活部署選項，計劃讓 MSP 於其或其客戶的基礎架構託管 ZTA Controller，以及在任何混合環境託管 ZTA Gateway。

若要了解更多有關 PZTA 的資料，請瀏覽 www.pulsesecure.net/pzta 。企業、服務供應商及轉銷商可到此要求評估︰ www.pulsesecure.net/trynow/requestpzta/ 。

TWEET︰ Pulse Secure 推出 Pulse Zero Trust Access - 為多雲端及混合資訊科技環境而設的嶄新雲端服務，超越 VPN #PulseSecure #PZTA #HybridIT #SecureAccess #ZeroTrust #Security #CARTA

*Gartner，《Market Guide for Zero Trust Network Access》，分析師 Steve Rile 及其他，2020 年 6 月 8 日

Gartner 並不認可於其研究出版物中描述的任何供應商、產品或服務，亦不建議技術使用者只根據最高評分或其他最高項目選擇供應商。Gartner 研究出版物包括 Gartner's Research & Advisory 機構的意見，並不應構成事實陳述。Gartner 對此研究不作任何明示或暗示的保證，包括對適銷性或對特定目的適用性的任何保證。

關於 Pulse Secure

Pulse Secure 對於人、裝置、物件及服務提供簡單全面並以軟件為本的 Secure Access 解決方案，為客戶提高可見度、保護及工作效率。 我們獨特的套件及 SaaS 平台整合雲端、流動、應用程式及網絡存取功能，在 Zero Trust 的世代支援混合資訊科技。我們擁有覆蓋各個範疇的超過 24,000 間企業及服務供應商，他們信賴 Pulse Secure 讓其僱員可以在不同地方安全連接位於數據中心及多個雲端的應用程式及資料，並同時確保遵從商業規定。若要了解更多詳情，請瀏覽 www.pulsesecure.net 。