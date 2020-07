RÉSULTATS



2ÈME TRIMESTRE 2020



Chiffre d’Affaires Consolidé : 55,0 M€



Croissance Consolidée : + 2,6 %



Croissance Organique à périmètre constant : + 1,9 %



Rentabilité (marge d’EBITDA) : 14,4 %



1ER SEMESTRE 2020

Chiffre d’Affaires Consolidé : 112,1 M€

Croissance Consolidée : + 7,7 %

Croissance Organique à périmètre constant : + 6,0 %

Rentabilité (marge d’EBITDA) : 13,1 %



ANALYSES



La croissance organique du 1er semestre 2020 à périmètre et taux de change constants de + 6 % se répartit comme suit :



- Software : - 9,1 %



- Services : + 7,9 %



La division Software est en décroissance, principalement à cause du report de chiffre d’affaires licences qui avait été budgété pour le premier semestre.



La division Services a réagi à la crise avec des tendances différentes selon les pays.



2 pays se sont démarqués plus particulièrement :



- Le BeLux (-0,4 %) qui n’a pas eu de croissance à cause de la filiale Tipik, en charge du développement des systèmes d’information lié à l’organisation d’événements au sein de l’Union Européenne.



- Le Royaume-Uni (+ 18,9 %) dont l’activité a été dynamisée par le marché du pétrole.



PERSPECTIVES 2020



Sword Group prévoit une croissance organique de 5 %+ (versus 12 % budgété) associée à une marge d’EBITDA de 13 % (sans changement par rapport au budget initial).



PROJET DE CESSION DES ACTIVITÉS FRANCE



La société Argos Wityu et Sword Group sont entrés en négociations en vue de l’acquisition par Argos Wityu des activités France du Groupe Sword.



Le périmètre concerné par l’opération envisagée englobe :



- Les activités de Services actuellement gérées par les filiales françaises sur le territoire français,



- Les activités internationales de Software auprès des Offices Nationaux de Marques et Brevets.



Ce périmètre, dont la rentabilité est aux normes du Groupe génère une tendance de chiffre d’affaires de 60 M€ sur l’année 2020.



Argos Wityu est un fonds européen dont la stratégie d’investissement favorise la croissance des entreprises, et qui investit en particulier dans le secteur des nouvelles technologies. Tout en préservant les acquis et expertises développés par le Groupe



en France, Argos Wityu et l’équipe de direction actuelle de Sword France portent un ambitieux projet de développement.



Sword Group se focalisera quant à lui :



- En France, sur les activités de Software en général,



- Dans le domaine du GRC (Gestion des Risques et Compliance), sur des acquisitions apportant des produits complémentaires à ceux actuellement gérés par cette division,



- Au Royaume-Uni, sur les Services à travers une croissance agressive principalement organique mais également portée par des acquisitions ciblées,



- Dans les autres pays, sur la poursuite de sa croissance organique accompagnée d’éventuelles acquisitions.



[L’opération reste soumise à l’information-consultation des représentants du personnel et à l’obtention de l’accord des autorités anti-trust.]



