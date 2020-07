July 29, 2020 01:00 ET

July 29, 2020 01:00 ET

MCH Group prévoit une réduction de moitié de son chiffre d’affaires en 2020

MCH Group prévoit actuellement une baisse de chiffre d’affaires de 230 à 270 millions de CHF (estimation précédente 130 à 170 millions de CHF) et une perte annuelle de plusieurs dizaines de millions de CHF pour l’exercice 2020. Cela représente une réduction de moitié de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Une reprise hésitante est attendue en 2021 et le chiffre d’affaires devrait augmenter de 70 à 100 millions de CHF par rapport à l’exercice 2020.

Cette dernière estimation est basée sur la persistance de la crise du coronavirus avec une augmentation des infections dans le monde entier, qui aura un fort impact sur l’activité commerciale également au second semestre 2020 et en 2021. Elle est empreinte de grandes incertitudes en raison de l’évolution toujours difficilement prévisible de la pandémie et de ses conséquences.

Ces chiffres prévisionnels ont un impact correspondant sur l’endettement net, le ratio de fonds propres et le montant des liquidités de MCH Group. Un paquet de mesures, tel que présenté à l’assemblée générale extraordinaire du 3 août 2020, est indispensable pour faire face aux conséquences de la crise du coronavirus, mener à bien la restructuration nécessaire et mettre en œuvre avec succès la réorientation stratégique.

C’est ce que souligne MCH Group dans son avis sur l’opposition de LLB Swiss Investment AG à la décision d’approbation de la Commission des OPA du 13 juillet 2020. Il fait remarquer que l’opposition ignore presque totalement la nécessité du paquet de mesures financières, parce que la partie opposante est manifestement désireuse de rendre une restructuration impossible afin de démanteler ensuite l’entreprise et de maximiser la valeur de sa participation au détriment de son personnel et des sites de Bâle et de Zurich.





Actualités en ligne





Contact:

MCH Group

Corporate Communications

Christian Jecker

Tél +41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

www.mch-group.com