CGG annonce ses résultats du deuxième trimestre 2020

Un trimestre marqué par l’impact du Covid-19 et la baisse du prix du pétrole

Ajustement rapide de la structure des coûts

PARIS, France – 29 juillet 2020 – CGG (ISIN: FR0013181864), leader mondial dans les Géosciences, annonce ses résultats consolidés, non-audités, du T2 2020.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :

« Le marché des géosciences a poursuivi sa détérioration ce trimestre, les clients redéfinissant leurs portefeuilles à la suite d’une nouvelle révision en baisse de leurs dépenses E&P. Nos priorités restent centrées sur la sécurité de nos employés, la préservation de la trésorerie et la bonne continuité opérationnelle de nos opérations, par ailleurs excellente ce trimestre malgré la propagation mondiale du COVID-19. Nous mettons en place rapidement les mesures nécessaires pour adapter notre structure de coûts à cet environnement, tout en nous concentrant sur nos technologies différenciées et nos investissements multi-clients clés. Avec un bilan sain, des plans d’adaptation et une stratégie solides, je reste convaincue que CGG est bien positionnée pour réussir à traverser ces crises et continuer de servir avec succès ses clients dans leurs objectifs d'optimisation de leur production, d'évaluation des réservoirs et d'exploration de proximité. »

T2 2020 : Chiffre d’affaires et EBITDAs impactés par les crises

Chiffres IFRS : Chiffre d’affaires de 239m$, résultat opérationnel de (32)m$ et résultat net de (147)m$

: Chiffre d’affaires de 239m$, résultat opérationnel de (32)m$ et résultat net de (147)m$ Chiffre d’affaires des activités de 202m$ , en baisse de 41% d’une année sur l’autre Geoscience : une activité résiliente malgré la baisse du carnet de commandes Multi-Clients : activité soutenue par le bon préfinancement des programmes Equipement : baisse de la demande et retard des livraisons liées au Covid-19

de , en baisse de 41% d’une année sur l’autre EBITDAs des activités de 68m$, en baisse de 60% et une marge de 34%

de en baisse de 60% et une marge de 34% Résultat Opérationnel des activités de (53)m$

Informations supplémentaires

EBITDAs ajusté* des activités de 76m$ , avant 7m$ de coûts cash non récurrents liés au plan Covid-19, en baisse de 56% et une marge de 37%

de , avant 7m$ de coûts cash non récurrents liés au plan Covid-19, en baisse de 56% et une marge de 37% Résultat Opérationnel ajusté* des activités de (5)m$, avant (49)m$ de charges non récurrentes qui incluent principalement (17)m$ de réévaluation à la juste valeur de certains actifs et à des charges limitées de $(24)m de dépréciation des écarts d’acquisition

* Les indicateurs ajustés représentent une information supplémentaire ajustée des charges non récurrentes liées à la détérioration économique et à la forte baisse du prix du pétrole

Solides liquidités

Liquidités à fin juin 2020 de 546m$ et dette nette – avant IFRS 16 de 626m$

de – avant IFRS 16 de Cash Flow libre des activités au T2 2020 de (5)m$

de Cash-flow net au T2 2020 de (77)m$ , qui inclut (25)m$ de coûts cash non récurrents au titre du Plan 2021 et du plan Covid-19

de , qui inclut (25)m$ de coûts cash non récurrents au titre du Plan 2021 et du plan Covid-19 Cash Flow net au S1 2020 de (60)m$, qui inclut (54)m$ de coûts cash non récurrents au titre du Plan 2021 et du plan Covid-19

Ajustement rapide de la structure de coûts

La baisse des coûts cash du Groupe attendues par les différents plans d’économie (Plan 2021 et plan Covid-19) est estimée à 35 millions$ en 2020 et à 135 millions$ sur une base annuelle, dont 90 millions$ de coûts cash.

en 2020 et à sur une base annuelle, dont de coûts cash. Coûts cash du plan Covid-19 estimés à (30) millions$ en 2020 dont (4) millions$ au S1 2020

(94) millions$ de charges exceptionnelles enregistrées au second trimestre 2020

La crise économique globale déclenchée par la pandémie du Covid-19 et la forte baisse du prix du pétrole et des dépenses E&P a conduit CGG a réalisé un test complet de dépréciation à fin juin 2020 et à mettre en œuvre très rapidement des mesures d’économies supplémentaires « plan Covid-19 ». (94) millions$ de charges exceptionnelles ont été enregistrées au second trimestre 2020:

(7) millions$ d’indemnités de départ de collaborateurs lié au plan Covid-19

d’indemnités de départ de collaborateurs lié au plan Covid-19 (17) millions$ non-cash de réévaluation à la juste valeur de l’activité Géosoftware disponible à la vente

non-cash de réévaluation à la juste valeur de l’activité Géosoftware disponible à la vente (24) millions$ non-cash liés à la dépréciation de l'écart d'acquisition de l’activité GeoConsulting dédiée principalement à l’exploration et à l’évaluation

non-cash liés à la dépréciation de l'écart d'acquisition de l’activité GeoConsulting dédiée principalement à l’exploration et à l’évaluation (37) millions$ non-cash réévaluation d’autres actifs ou passifs financiers liés principalement à la sortie de l’activité marine

non-cash réévaluation d’autres actifs ou passifs financiers liés principalement à la sortie de l’activité marine $(9) millions$ non-cash de dépréciation d’Impôts Différés Actifs

Charges non récurrentes (en millions$) T1 2020 T2 2020 S1 2020 Provisions coûts opérationnels (3) (7) (10) Multi-client dépréciation bibliothèque multi-clients (69) (69) Dépréciation d’actifs (17) (17) Dépréciation d’écarts d’acquisition (24) (24) Ajustement autres produits/ charges financiers (37) (37) Dépréciation des Impôts Différés Actifs (9) (9) Total (72) (94) (166)





Chiffres clés – deuxième trimestre 2020 Chiffres clés IFRS 2019 2020 En million $ Q2 Q2 Chiffres d’affaires 335 239 Résultat Opérationel 51 (32) Mise en équivalence 0 0 Coût de l’endettement financier net (33) (33) Autres produits (charges) financiers 0 (36) Impôts (3) (33) Résultat net des activités poursuivies (15) (134) Résultat net des activités abandonnées (113) (13) Résultat net Groupe (98) (147) Cash Flow Opérationnel IFRS (124) 81 Cash Flow Net IFRS (31) (77) Dette nette 883 783 Dette nette avant credits-baux 694 626 Capitaux employés 2.435 2.129 Chiffres clés des activités – deuxième trimestre 2020 Chiffres clés des activités 2019 2020 En millions $ Q2 Q2 Chiffre d’affaires des activités 340 202 EBIDTAs des activités 170 68 Taux de marche d’EBIDTDAs 50% 34% Résultat opérationel des activités 53 (53) Taux de marge opérationnelle 16% (26)% Ajustement lié à IFRS 15 (1) 21 Résultat opérationnel IFRS 51 (32) Cash Flow Opérationnel des activités 124 81 Cash Flow Libre des activités (31) (77) Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant NRC 170 76 Taux de marche d’EBIDTDAs 50% 37% Résultat opérationnel des activités ajusté avant NRC 53 (5) Taux de marge opérationnelle 16% (2)% Chiffres clés – premier semestre 2020 Chiffres clés IFRS 2019 2020 En millions $ Juin Juin YTD YTD Chiffres d’affaires 607 491 Résultat Opérationnel 71 (72) Mise en équivalence 0 0 Coût de l’endettement financier net (66) (66) Autres produits (charges) financiers 1 (30) Impôts (6) (38) Résultat net des activités poursuivies (0) (205) Résultat net des activités abandonnées (128) (40) Résultat net Groupe (128) (245) Cash-Flow Opérationnel IFRS (328) 226 Cash-Flow Net IFRS (13) (60) Dette nette 883 783 Dette nette avant credits baux 694 626 Capitaux employés 2.435 2.129 Chiffres clés des activités – premier semestre 2020 Chiffres clés des activités 2019 2020 en millions $ Juin Juin YTD YTD Chiffre d’affaires des activités 623 473 EBIDTAs des activités 290 191 Taux de marge d’EBIDTDAs 47% 40% Résultat opérationel des activités 64 (84) Taux de marge opérationnelle 10% (18)% Ajustement lié à IFRS 15 7 12 Résultat opérationnel IFRS 71 (72) Cash Flow Opérationnel des activités 328 226 Cash Flow Libre des activités 13 (60) Supplementary information Informations supplémentaires EBIDTAs des activités 290 200 Taux de marche d’EBIDTDAs 47% 42% Résultat opérationnel des activités ajusté avant NRC 64 36 Taux de marge opérationnelle 10% 8% Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS - deuxième trimestre 2020 Compte de résultat Segment IFRS15 IFRS Figures En millions $ figures ajustments Chiffres d’affaires 202 36 239 Résultat opérationnel (53) 21 (32) Eléments de flux de trésorerie Segment IFRS15 IFRS Figures En millions $ figures ajustments EBITDAs 68 36 105 Variation de BFR et de Provisions 15 (36) (21) Cash-Flow Opérationnel 81 0 81 VNC de la librairie de données MC Segment IFRS15 IFRS Figures En millions $ figures ajustments Opening Balance Sheet Mar,20 318 157 475 Closing Balance Sheet Jun,20 340 140 480 Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – premier semestre 2020 Compte de résultat Segment IFRS15 IFRS Figures En millions $ figures ajustments Chiffres d’affaires 473 18 491 Résultat opérationnel (84) 12 (72) Eléments de flux de trésorerie Segment IFRS15 IFRS Figures En millions $ figures ajustments EBITDAs 191 18 209 Variation de BFR et de Provisions 36 (18) 18 Cash-Flow Opérationnel 226 0 226 VNC de la librairie de données MC Segment IFRS15 IFRS Figures En millions $ figures ajustments Bilan d’ouverture, Dec 19 376 155 531 Closing Balance, Juin 20 340 140 480 Résultats du deuxième trimestre 2020 des activités Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) GGR 2019 2020 En millions $ Q2 Q2 Chiffre d’affaires des activités 220 144 Geoscience (SIR) 93 83 Multi-Client 127 62 Préfinancements 49 46 Après-ventes 78 15 EBITDAs des activités 149 74 Taux de marge 68% 51% Résultat opérationnel des activités 40 (39) Taux de marge 18% (27)% Mise en équivalence 0 0 Capitaux employés (en milliards $) 2,0 1,7 Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant NRC 149 81 Taux de marge 68% 56% Résultat opérationel des activités ajusté avant NRC 40 9 Taux de marge 18% 6% Autres chiffres clés Investissements cash multi-clients (m$) (56) (73) Taux de préfinancement cash multi-client (%) 88% 63%

Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 144 millions$, en baisse de 35% d’une année sur l’autre.

Le chiffre d’affaires de Géoscience est de 83 millions$, en baisse de 11% d’une année sur l’autre. L’activité du deuxième trimestre a été affectée par le ralentissement général de l’économie et ses effets sur les dépenses des clients. La continuité des activités géoscience, la préservation de la rentabilité, le maintien du leadership technologique et le soutien aux clients ont été au centre des préoccupations tout au long du trimestre. De nouvelles activités en géothermie, en surveillance du carbone et en sciences de l’environnement ont été lancées.

Le chiffre d’affaires en données Multi-Clients est de 62 millions$, en baisse de 52% d’une année sur l’autre.

Les revenus associés au préfinancement de nos projets Multi-clients ont atteint 46 millions$ ce trimestre. Nous avons travaillé sur quatre programmes Multi-clients au cours de ce trimestre, dont un programme terrestre aux États-Unis - Central Basin Platform -, une étude marine streamer au Brésil - Nébula -, une étude marine streamer - Gippsland - en Australie et une étude marine fond de mer à partir de nodes en mer du Nord, au Royaume-Uni dans la région de Cornerstone. Les investissements Multi-clients étaient de 73 millions$ ce trimestre et le taux de préfinancement de 63%.

Les après-ventes de 15 millions$ sont en baisse de 80% d’une année sur l’autre.

La valeur nette comptable de la bibliothèque multi-clients à fin Juin 2020 est de 340 millions$ (480 millions$ après ajustements IFRS 15) dont 85% offshore et 15% onshore.

L’EBITDAs des activités de GGR est de 74 millions$, en baisse de 50% soit un taux de marge de 51%.

L’EBITDAs ajusté des activités de GGR est de 81 millions$ avant (7) millions$ de dépenses liées au plan Covid-19.

Le résultat opérationnel des activités de GGR est de (39) millions$.

Le résultat opérationnel ajusté des activités de GGR est de 9 millions$ soit une marge de 6%, avant charges non récurrentes de (48) millions$.

Les capitaux employés de GGR sont en baisse à 1,7 milliards$ à fin Juin 2020.

Equipment 2019 2020 En millions $ Q2 Q2 Chiffre d’affaires des activités 124 58 En terrestre 90 45 En marine 19 10 EN outil de puits 9 3 Hors du secteur pétrolier 6 1 EBITDAs des activités 27 0 Taux de marge 22% 0% Résultat opérationnel des activités 20 (7) Taux de marge 16% (12)% Capitaux employés (en milliard $) 0,6 0,5 Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant NRC 27 1 Taux de marge 22% 2% Résultat opérationnel des activités ajusté avant NRC 20 (6) Taux de marge 16% (11)%

Le chiffre d’affaires des activités de l’Equipement s’élève à 58 millions$, en baisse de 53% d’une année sur l’autre et le chiffre d’affaires externe est de 58 millions$.

Les ventes d’équipements terrestre ont représenté 78% des ventes totales, soutenues par la livraison de plus de 60 000 capteurs terrestres 508XT ce trimestre et de 10 Vibrateurs Nomad 90 principalement Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Au cours du trimestre Sercel a également livré son premier – WING - système d’acquisition terrestre sans fil.

Les ventes d’équipements marine ont représenté 17% des ventes totales, principalement des pièces détachées pour streamers Sentinel dans un marché de l’acquisition de données marines qui reste bas. Les ventes pour les outils de puits sont de 3 millions$.

L’EBITDAs des activités de l’Equipement était à l’équilibre ce trimestre.

L’EBITDAs ajusté des activités de l’Equipement était de 1 million$ avant (1) million$ de dépenses liées au plan Covid-19.

Le résultat opérationnel des activités de l’Equipement est de (7) millions$.

Le résultat opérationnel ajusté des activités de l’Equipement est de (6) millions$ avant (1) million$ de charges non récurrentes.

Les capitaux employés de l’Equipement sont en baisse, à 500 millions$ à fin Juin 2020.

Résultats financiers du deuxième trimestre 2020

Compte de résultat consolidés 2019 2020 En millions $ Q2 Q2 Taux de change euro/dollar 1,12 1,10 Chiffre d’affaires des activités 340 202 GGR 220 144 Equipement 123 58 Elim & Autres (3) (1) Marge brute des activités 88 27 EBITDAs des activités 170 68 GGR 149 81 Equipement 27 1 Coûts Corporate (6) (6) Elim & Autres 0 0 Plan COVID-19 0 (7) Résultat operational des activités 53 (53) GGR 40 9 Equipement 20 (6) Corporate (6) (7) Elim & Autres 0 (1) Charges non récurrentes 0 (49) Ajustement lié à IFRS 15 (1) 21 Résultat opérationel IFRS 51 (32) Mise en équivalence 0 0 Coût de l’endettement financier net (33) (33) Autres produits (charges) financiers 0 (1) Impôts (3) (24) NRC (Impôts & Autres items financiers) (46) Résultat net des activités poursuivies 15 (134) Résultat net des activités abandonnées (113) (13) Résultat net Groupe (98) (147) Résultat net part du Groupe) (101) (147) Résultat net par action en $ (0,14) (0,21) Résultat net par action en € (0,12) (0,19)

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 202 millions$, en baisse de 41% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 41% pour Géoscience, 30% pour Multi-Clients (soit 71% du total pour GGR) et de 29% pour l’Equipement.

L’EBITDAs des activités du Groupe est de 68 millions$, après prise en compte de (7) millions$ de couts cash non récurrents liés au plan Covid-19, soit un taux de marge de 34%.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de (53) millions$ après (49) millions$ de charges non récurrentes liées principalement à (17) millions$ de mise à la juste valeur de certains actifs et à des charges limitées de $(24) millions$ de dépréciation du goodwill.

L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de 21 millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de (32) millions$.

Le coût de la dette s’élève à (33) millions$. Le montant total d’intérêts payés au cours du trimestre atteint (32) millions$.

Les autres produits/charges financiers sont de (36) millions$ dont (37) millions$ de réévaluation d’autres actifs ou passifs financiers.

La charge d’impôts ce trimestre est particulièrement élevée à hauteur de (33) millions$ et s’explique principalement par la mise à la juste valeur des impôts différés actifs dans le nouvel environnement pour (9) millions$.

Le résultat net des activités poursuivies est en perte de (134) millions$.

Activités abandonnées

Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées. Les principaux agrégats sont les suivants :



- Le chiffre d’affaires des activités abandonnées est de 5 millions$ au deuxième trimestre

- Le résultat net des activités abandonnées est de (13) millions$.

- Le Net Cash-Flow les activités abandonnées est de 0 million$ avant Plan 2021.

Le résultat net Groupe est en perte de (147) millions$.

Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de (147) millions$ / (134) millions€.

Le résultat net ajusté des activités poursuivies du Groupe est de (40) millions$, avant (94) millions$ de charges non récurrentes.

Cash-Flow

Eléments de flux de trésorerie 2019 2020 En millions $ Q2 Q2 Cash flow opérationnel des activités 124 81 Investisements (74) (89) Industriel (9) (4) R&D (8) (12) Multi-Client (Cash) (56) (73) Marine MC (51) (62) Terrestre MC (5) (11) Produits des cessions d’actifs 0 0 Cash-Flow libre des activités 51 (8) Paiement du principal des contrats de location (13) (15) Intérêts verses de la dette (33) (32) Plan 2021 (16) (22) Cash-flow libre des activités abandonnées (20) (0) Net Cash flow (31) (77) Cash- flow affectés aux investissements 0 0 Taux de change et autres (3) (1) Augmentation / (diminution) des liquidités (34) (78) Informations supplémentaires Plan Cash Covid-19 (3) Cash-Flow libre des activités avant plan COVID-19 51 (5)

Le cash-flow opérationnel des activités s’établit à 81 millions$, en baisse de 35% comparé à 124 millions$ au deuxième trimestre 2020.

Les investissements du Groupe sont de 89 millions$, en hausse de 20% d’une année sur l’autre :

Les investissements industriels s’élèvent à 4 millions$, en baisse de 56%

s’élèvent à 4 millions$, en baisse de 56% Les investissements en recherche et développement s’élèvent à 12 millions$, en hausse de 50%

s’élèvent à 12 millions$, en hausse de 50% Les investissements cash multi-clients s’élèvent à 73 millions$, en hausse de 30%.

Le cash-flow libre des activités avant paiement du principal des contrats de crédit-bail est de (8) millions$ ce trimestre contre 51 millions$ au deuxième trimestre 2020.

Après paiement du principal des contrats de crédit-bail de (15) millions$, paiement des intérêts cash de la dette pour (32) millions$, des coûts cash associés au plan 2021 pour (22) millions$, des coûts cash du plan Covid-19 pour (3) millions$ et du cash-flow libre à l’équilibre des activités abandonnées, le cash-flow net est de (77) millions$ par rapport à (31) millions$ au deuxième trimestre 2019.

Résultats financiers du premier semestre 2020

Compte de résultat consolidés 2019 2020 En millions $ Juin Juin YTD YTD Taux de change euro/dollar 1,13 1,10 Chiffre d’affaires des activités 623 473 GGR 401 342 Equipement 228 133 Elim & Autres (6) (2) Marge brute des activités 137 97 EBITDAs des activités 290 191 GGR 254 204 Equipement 51 9 Coûts Corporate (14) (12) Elim & Autres 0 (1) COVID-19 plan 0 (9) Résultat operational des activités 64 (84) GGR 45 57 Equipement 35 (6) Corporate (16) (13) Elim & Autres 0 (2) Charges non récurrentes 0 (120) Ajustement lié à IFRS 15 (7) 12 Résultat opérationel IFRS 71 (72) Mise en équivalence 0 0 Coût de l’endettement financier net (66) (66) Autres produits (charges) financiers 1 7 Impôts (6) (29) NRC (Impôts & Autres items financiers) (46) Résultat net des activités poursuivies 0 (205) Résultat net des activités abandonnées (128) (40) Résultat net Groupe (128) (245) Résultat net part du Groupe) (135) (247) Résultat net par action en $ (0,19) (0,35) Résultat net par action en € (0,17) (0,31)

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 473 millions$, en baisse de 24% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 37% pour Géoscience, 35% pour Multi-Clients (soit 72% du total pour GGR) et de 28% pour l’Equipement.

Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 342 millions$, en baisse de 15% d’une année sur l’autre.

Le chiffre d’affaires Géoscience est de 176 millions$, en baisse de 4% d’une année sur l’autre, en raison d’une baisse du carnet de commandes.

est de 176 millions$, en baisse de 4% d’une année sur l’autre, en raison d’une baisse du carnet de commandes. Le chiffre d’affaires pour les données Multi-Clients est de 166 millions$ en baisse de 23% d’une année sur l’autre. Les revenus associés au préfinancement de nos projets Multi-clients sont de 103 millions$, soit une hausse de 13% d’une année sur l’autre. Les investissements Multi-clients sont de (140) millions$, en hausse de 46% d’une année sur l’autre. Le taux de préfinancement est de 74%.

Les après-ventes sont de 62 millions$ en baisse de 50% d’une année sur l’autre.

Les ventes d’équipements du premier semestre 2020 se sont élevées à 133 millions$ en baisse de 42% dans un marché des équipements touché par la pandémie du Covid-19.

L’EBITDAs des activités du Groupe après pris en compte de (10) millions$ de dépenses liées au plan Covid-19 est de 191 millions$, en baisse de 34% d’une année sur l’autre et le taux de marge est de 40%. La marge d’EBITDAs de GGR est de 58% et celle de l’Equipement est de 6%.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de (84) millions$, dont (120) millions$ de charges non récurrentes.

L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de 12 millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de (72) millions$.

Le coût de la dette s’élève à (66) millions$. Le montant total d’intérêts payés au cours du semestre atteint (40) millions$.

Les autres produits/charges financiers sont de (30) millions$ dont (37) millions$ de réévaluation d’autres actifs ou passifs financiers.

Les impôts sont de (38) millions$ et incluent notamment la mise à la juste valeur dans le nouvel environnement d’impôts différés actifs pour (9) millions$.

Le résultat net des activités poursuivies est de (205) millions$.

Activités abandonnées

Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées. Les principaux agrégats sont les suivants:



- Le chiffre d’affaires des activités abandonnées est de 19 millions$.

- Le résultat net des activités abandonnées est de (40) millions$

- Le cash-flow des activités abandonnées sur le semestre est de 9 millions$ avant Plan 2021.

La perte nette du Groupe au premier semestre 2020 est de (245) millions$.

La perte nette part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de (247) millions$ / (223) millions€ au premier semestre 2020.

Le résultat net ajusté des activités poursuivies du Groupe au premier semestre 2020 est de (39) millions$, avant (166) millions$ de charges non récurrentes.

Cash-Flow

Eléments de flux de trésorerie 2019 2020 En million $ Juin Juin YTD YTD Cash-flow opérationnel des activités 328 226 Investissements (131) (177) Industriel (20) (12) R&D (16) (24) Multi-Client (Cash) (96) (140) Marine MC (81) (113) Terrestre MC (15) (27) Produits des cessions d’actifs 0 0 Cash-flow libre des activités 196 50 Paiement du principal des contrats de locations (29) (29) Intérêts verses de la dette (40) (40) Plan 2021 (41) (50) Cash-flow libre des activités abandonnées (73) 9 Net Cash flow 13 (60) Cash-Flow affectés aux investissements 0 0 Taux de change et autres (6) (5) Augmentation (diminution) des liquidités 7 (65) Informations supplémentaires Plan Cash Covid-19 (4) Cash-flow libre des activités avant plan COVID-19 196 54

Le cash-flow opérationnel des activités s’établit 226 millions$, en baisse de 31% comparé à 328 millions$ au premier semestre 2019.

Les investissements du Groupe sont de (177) millions$, en hausse de 35%:

les investissements industriels s’élèvent à (12) millions$, en baisse de 40%,

s’élèvent à (12) millions$, en baisse de 40%, les investissements en recherche et développement sont de (24) millions$ en hausse de 50%,

sont de (24) millions$ en hausse de 50%, et les investissements cash multi-clients s’élèvent à (140) millions$, en hausse de 46%.

Le cash-flow libre des activités poursuivies avant paiement du principal des contrats de crédit-bail est de 50 millions$ ce semestre contre 196 millions$ au premier semestre 2019.

Après paiement du principal des contrats de crédit-bail pour (29) millions$, paiement des intérêts cash de la dette pour (40) millions$, paiement des coûts cash du Plan 2021 et du plan Covid-19 pour (54) millions$, et un cash-flow libre des activités abandonnées de 9 millions$, le cash-flow net du Groupe au S1 2020 est de (60) millions$ contre 13 millions$ au S1 2019.

Bilan

La dette brute du Groupe avant IFRS 16 s’établit à 1 172 millions$ à fin Juin 2020 et la dette nette ressort à 626 millions$.

La dette brute du Groupe après IFRS 16 s’établit à 1 329 millions$ à fin Juin 2020 et la dette nette ressort à 783 millions$.

La liquidité du Groupe est de 546 millions$ à fin Juin 2020.

Conférence téléphonique T2 2020



Une conférence téléphonique analystes en langue anglaise est programmée ce jour à 8h00 (Paris) – 7h00 (Londres)

Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l’audio webcast :

Depuis votre ordinateur sur le site:



www.cgg.com





Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com .

Pour les analystes, merci de composer 5 à 10 minutes avant l’heure prévue l’un des numéros suivants :

Appels France

Appels UK

Code +33(0) 1 70 70 07 81

+44(0) 844 4819 752



1391217

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 4600 employés dans le monde, CGG fournit une gamme complète de données, de services et d'équipements pour la découverte et le développement responsables des ressources naturelles. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

Contacts :

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : christophe.barnini@cgg.com





ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

AU 30 JUIN 2020

Comptes consolidés

Comptes de résultat intermédiaires consolidés non audités

Six mois clos le 30 juin Montants en millions de dollars US, excepté pour les données par actions en dollars US 2020 2019 Chiffre d’affaires 491,2 606,7 Autres produits des activités ordinaires 0,5 0,4 Total produits des activités ordinaires 491,7 607,1 Coût des ventes (382,5) (462,5) Marge brute 109,2 144,6 Coûts nets de recherche et développement (7,5) (12,3) Frais commerciaux (17,2) (21,7) Frais généraux et administratifs (36,3) (37,2) Autres produits et charges, nets (120,3) (2,2) Résultat d’exploitation (72,1) 71,2 Coût de l’endettement financier brut (67,2) (67,4) Produits financiers sur la trésorerie 1,5 1,6 Coût de l’endettement financier net (65,7) (65,8) Autres produits et charges financiers (30,0) 0,5 Résultat avant impôt (167,8) 5,9 Impôts sur les bénéfices (37,6) (5,6) Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence (205,4) 0,3 Résultat des sociétés mises en équivalence 0,1 0,1 Résultat net des activités poursuivies (205,3) 0,4 Résultat net des activités abandonnées (40,0) (128,5) Résultat net de l’ensemble consolidé (245,3) (128,1) Attribué aux : Actionnaires de la société mère (246,6) (134,6) Participations ne donnant pas le contrôle 1,3 6,5 Résultat net par action – Base (0,35) (0,19) – Dilué (0,35) (0,19) Résultat net par action pour les activités poursuivies – Base (0,29) (0,00) – Dilué (0,29) (0,00) Résultat net par action pour les activités abandonnées – Base (0,06) (0,19) – Dilué (0,06) (0,19)

États de situation financière consolidés non audités

Montants en millions de dollars US, sauf indication contraire 30 juin 2020 31 décembre 2019 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 545,7 610,5 Clients et comptes rattachés, nets 250,9 436,0 Stocks et travaux en cours, nets 212,3 200,1 Créances d’impôt 81,7 84,9 Autres actifs courants, nets 98,7 116,7 Actifs détenus en vue de la vente 135,1 316,6 Total actif courant 1 324,4 1 764,8 Impôts différés actif 12,2 19,7 Participations et autres immobilisations financières, nettes 40,5 27,4 Sociétés mises en équivalence 3,7 3,0 Immobilisations corporelles, nettes 276,8 300,0 Immobilisations incorporelles, nettes 639,1 690,8 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 177,9 1 206,9 Total actif non-courant 2 150,2 2 247,8 TOTAL ACTIF 3 474,6 4 012,6 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Dettes financières – part court terme 55,8 59,4 Fournisseurs et comptes rattachés 97,1 117,4 Dettes sociales 125,1 156,6 Impôts sur les bénéfices à payer 75,9 59,3 Acomptes clients 22,2 36,9 Provisions – part court terme 29,8 50,0 Autres passifs financiers courants 33,6 — Autres passifs courants 237,0 327,3 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés 5,4 259,2 Total passif courant 681,9 1 066,1 Impôts différés passif 17,1 10,4 Provisions – part long terme 52,5 58,1 Dettes financières – part long terme 1 273,0 1 266,6 Autres passifs financiers non courants 52,5 — Autres passifs non courants 51,6 4,0 Total dettes et provisions non-courantes 1 446,7 1 339,1 Actions ordinaires : 1 194 133 367 actions autorisées et 711 323 839 actions d’une valeur nominale de 0,01 EUR par action en circulation au 30 juin 2020 8,7 8,7 Primes d’émission et d’apport 1 687,1 3 184,7 Réserves (279,6) (1 531,1) Autres réserves (20,8) (23,5) Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (0,8) (0,7) Ecarts de conversion (67,6) (56,3) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 306,9 1 561,7 Participations ne donnant pas le contrôle 39,1 45,7 Total capitaux propres 1 346,0 1 607,4 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 3 474,6 4 012,6

Tableaux des flux de trésorerie intermédiaires consolidés non audités

Six mois clos le 30 juin Montants en millions de dollars US 2020 2019 EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (245,3) (128,1) Moins : Résultat net des activités abandonnées (40,0) (128,5) Résultat net des activités poursuivies (205,3) 0,4 Amortissements et dépréciations 100,8 65,1 Amortissements et dépréciations des études multi-clients 186,4 139,2 Amortissements et dépréciations capitalisés en études multi-clients (8,4) (4,0) Augmentation (diminution) des provisions 1,2 (0,6) Coûts des paiements en actions 2,6 2,5 Plus ou moins-values de cessions d’actif 0,1 0,1 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,1) (0,1) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence — — Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie 30,0 0,8 Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 107,3 203,4 Moins : coût de la dette financière 65,7 65,8 Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) 37,6 5,6 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 210,6 274,8 Impôt décaissé (1,1) (13,0) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 209,5 261,8 Variation du besoin en fonds de roulement 16,7 66,5 - Variation des clients et comptes rattachés 77,1 90,6 - Variation des stocks et travaux en cours (18,5) (4,4) - Variation des autres actifs circulants (1,5) (23,2) - Variation des fournisseurs et comptes rattachés (2,4) 19,8 - Variation des autres passifs circulants (38,0) (16,3) Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 226,2 328,3 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études multi-clients (36,6) (36,4) Investissement en trésorerie dans les études multi-clients, nettes de trésorerie (139,9) (95,8) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 0,1 — Plus ou moins-values sur immobilisations financières 0,2 — Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise (0,4) — Variation des prêts et avances donnés/reçus — — Variation des subventions d’investissement — — Variation des autres actifs financiers non courants 9,7 (1,4) Flux de trésorerie affectés aux investissements (166,9) (133,6)





Six mois clos le 30 juin Montants en millions de dollars US 2020 2019 FINANCEMENT Remboursement d'emprunts — — Nouveaux emprunts — — Paiement au titre des contrats de location (28,8) (28,7) Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires — Charges d’intérêt payées (39,5) (40,1) Augmentation de capital : - par les actionnaires de la société mère — — - par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées — — Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires de la société mère — — - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (7,2) (3,8) Acquisition et cession des actions auto-détenues — — Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (75,5) (72,6) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie (7,5) (0,3) Incidence des variations de périmètre — — Variation de trésorerie des activités abandonnées (41,1) (114,7) Variation de trésorerie (64,8) 7,1 Trésorerie à l'ouverture 610,5 434,1 Trésorerie à la clôture 545,7 441,2

Analyse par Secteur d’activité (activités poursuivies)

Pour le semestre clos le 30 juin 2020 En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés (en milliards de dollars US) GGR Equipement Eliminations et Autres Données des activités Ajustements IFRS 15 Total Consolidé / Données Publiées Chiffre d’affaires tiers 341,9 131,0 - 472,9 18,3 491,2 Chiffre d’affaires inter-secteur (1) - 1,8 (1,8) - - - Chiffre d’affaires total 341,9 132,8 (1,8) 472,9 18,3 491,2 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (85,0) (14,9) (0,9) (100,8) - (100,8) Dotation aux amortissements multi-clients (180,4) - - (180,4) (6,0) (186,4) Résultat d’exploitation (2) (61,3) (7,2) (15,9) (84,4) 12,3 (72,1) EBITDAS 197,1 8,1 (14,2) 191,0 18,3 209,3 Résultat des sociétés mises en équivalence 0,1 - - 0,1 - 0,1 Résultat avant intérêts et taxes (2) (61,2) (7,2) (15,9) (84,3) 12,3 (72,0) Acquisition d’immobilisations (hors multi-clients) (3) 23,5 11,5 1,6 36,6 - 36,6 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients, nettes de trésorerie 139,9 - - 139,9 - 139,9 Capitaux employés (4) 1,7 0,5 (0,1) 2,1 - 2,1 Total Actif (4) 2,3 0,6 - 2,9 - 2,9

Correspond aux ventes d’équipement au segment Acquisition de Données Contractuelles qui est classé dans les activités abandonnées, La colonne « Éliminations et autres » correspond aux frais de siège, Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (24,1) millions de dollars US pour l’exercice clos le 30 juin 2020, La colonne « Éliminations et autres » correspond à la variation des fournisseurs d’immobilisations, Les capitaux employés et actifs relatifs aux activités abandonnées sont compris dans la colonne « Éliminations et autres »,

Pour le semestre clos le 30 juin 2019 En millions de dollars US sauf pour les actifs et les capitaux employés (en milliards de dollars US) GGR Equipement Eliminations et Autres Données des activités Ajustements IFRS 15 Total Consolidé / Données Publiées Chiffre d’affaires tiers 400,5 222,2 – 622,7 (16,0) 606,7 Chiffre d’affaires inter-secteur (1) – 6,0 (6,0) – – – Chiffre d’affaires total 400,5 228,2 (6,0) 622,7 (16,0) 606,7 Dotation aux amortissements (hors multi-clients) (49,1) (15,7) (0,3) (65,1) – (65,1) Dotation aux amortissements multi-clients (162,6) – – (162,6) 23,4 (139,2) Résultat d’exploitation (2) 44,9 34,7 (15,9) 63,7 7,5 71,2 EBITDAS 254,0 50,5 (14,6) 289,9 (15,9) 274,0 Résultat des sociétés mises en équivalence 0,1 – – 0,1 – 0,1 Résultat avant intérêts et taxes (2) 44,9 34,7 (15,8) 63,8 7,5 71,3 Acquisition d’immobilisations (hors multi-clients) (3) 26,2 9,3 0,9 36,4 – 36,4 Investissement en trésorerie dans les études multi-clients, nettes de trésorerie 95,8 – – 95,8 – 95,8 Capitaux employés (4) 2,0 0,6 (0,2) 2,4 – 2,4 Total Actif (4) 2,2 0,7 0,7 3,6 3,6

Correspond aux ventes d’équipement au segment Acquisition de Données Contractuelles qui est classé dans les activités abandonnées. La colonne « Éliminations et autres » correspond aux frais de siège. Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comprennent des coûts de développement capitalisés de (16,4) millions de dollars US pour l’exercice clos le 30 juin 2019. La colonne « Éliminations et autres » correspond à la variation des fournisseurs d’immobilisations. Les capitaux employés et actifs relatifs aux activités abandonnées sont compris dans la colonne « Éliminations et autres ».

Pièce jointe