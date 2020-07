Gebruikers van de Rabo Wallet kunnen automatisch punten sparen bij betaling met hun telefoon. De eerste spaaractie is gericht op tanken. Wanneer gebruikers éénmalig de Ease2pay Cashback Actie in de app activeren, sparen ze de rest van dit jaar bij iedere tanktransactie met de app 2 cent per liter. Dat kan per gebruiker een cashback van maximaal €10 opleveren. Rabo Wallet is daarmee de eerste app die het zegeltjes plakken of klantkaart scannen en periodiek uitbetalen van de gespaarde waarde helemaal heeft geautomatiseerd voor winkeliers.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay is een innovatieve betaaldienstverlener die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 29 juli 2020

Verdere informatie: EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619

Corporate website: www.ease2paynv.com

Bijlage