Londra, 29 Luglio, 2020

Nel 2020, CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha ottenuto per il settimo anno consecutivo una valutazione di AAA secondo i rating ESG di MSCIi. La Società è stata inserita negli indici MSCI ESG Leaders dopo la verifica annuale degli indici di sostenibilità legati ad aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) eseguita da MSCI, uno dei principali fornitori di ricerche e dati che misurano le perfomance delle aziende. MSCI ESG Research fornisce rating di sostenibilità relativi a società pubbliche globali e ad alcune aziende private valutandoli su una scala da AAA (leader) a CCC (lenti a reagire), in base all’esposizione ai rischi negli ambiti ESG specifici per il settore e alla capacità di gestire tali rischi rispetto a società analoghe del medesimo comparto.

MSCI ESG Research fornisce ricerche, valutazioni e analisi approfondite sulle attività legate ad aspetti ambientali, sociali e di governance di migliaia di aziende in tutto il mondo. Questa metodologia di ricerca è concepita per fornire agli investitori istituzionali approfondimenti critici per individuare rischi e opportunità che metodologie tradizionali di ricerca sugli investimenti potrebbero non evidenziare. I dati, le analisi e i rating di sostenibilità ESG di MSCI vengono utilizzati anche per costruire gli indici di sostenibilità ESG di MSCI prodotti da MSCI ESG Research. CNH Industrial è stata giudicata leader tra le 30 aziende nel settore macchine agricole, macchine movimento terra e autocarri pesanti, nell’indice MSCI ACWI.

Le iniziative a favore della sostenibilità sono integrate in tutte le aree di attività di CNH Industrial e le priorità chiave della Società sono suddivise in quattro categorie principali: Carbon Footprint, con iniziative volte a ridurre le emissioni di CO 2 ; Sicurezza sul lavoro, con attività nell’ambito salute e sicurezza sul posto di lavoro; Life Cycle Thinking, con progetti di promozione di un’economia circolare; e People Engagement, con attività volte a favorire il coinvolgimento delle persone con il fine ultimo di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati. Nell’aprile di quest’anno CNH Industrial ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2019 e un nuovo numero di “A Sustainable Year”, una pubblicazione destinata al grande pubblico che fornisce un ragguaglio su alcuni progetti intrapresi dall’Azienda e dai suoi dipendenti nel 2019.

Quest’ultimo risultato segue la conferma di CNH Industrial quale leader per il nono anno consecutivo negli indici Dow Jones Sustainability (DJSI) World e Europe, nonché leader nei programmi CDP Climate Change e CDP Water Security. La Società al 31 dicembre 2019 è inoltre inclusa nei seguenti indici: FTSE4Good Index Series, ECPI Global Agriculture Liquid, ECPI World ESG Equity, ECPI Global Developed ESG Best in Class, ECPI Euro ESG Equity, Euronext Vigeo Europe 120, Euronext Vigeo Eurozone 120, STOXX Global ESG Leaders Index, STOXX Global ESG Environmental Leaders Index, STOXX Global ESG Social Leaders Index, STOXX Global ESG Governance Leaders Index, STOXX Global ESG Impact Index, STOXX Global Low Carbon Footprint, STOXX Global Reported Low Carbon Indexii e Integrated Governance Index (IGI).

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand di CNH Industrial è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

