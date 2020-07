Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2020

cBrain er valgt som leverandør på den nationale franske rammeaftale





København, 29. juli 2020











cBrain er kommet på listen over leverandører hos UGAP, Union des Groupements d'Achats Publics. UGAP er en offentlig myndighed under det franske økonomi- og finansministerium, som understøtter offentlige indkøb, herunder bl.a. en rammeaftale for indkøb af software.

Det er et vigtigt skridt for cBrain i Frankrig, at selskabet nu er kommet på UGAP’s rammeaftale.

cBrain udbyder F2 på rammeaftalen i form af et serviceabonnement, ofte kaldt software-as-a-service. På rammeaftalen udbyder cBrain endvidere de forskellige typer af konsulentydelser, som kan være relevante i forbindelse med anskaffelse og ibrugtagning af F2, herunder konfigurering af standardsoftwaren, undervisning af brugere og support. Konsulentydelser udbydes på timebasis.

Når offentlige myndigheder indkøber IT-løsninger, er det ofte både omfattende og tidskrævende, bl.a. fordi offentlige indkøb er underlagt et sæt af offentlige udbudsregler. Gennem UGAP har franske myndigheder nu mulighed for at indkøbe en komplet F2-løsning og tilknyttede konsulentydelser direkte på den nationale rammeaftale. Det er hermed blevet både langt nemmere og langt hurtigere for myndigheder i Frankrig at indkøbe F2.

UGAP’s rammeaftaler kan sammenlignes med de danske rammeaftaler, som administreres af Statens og Kommunernes Indkøbsservice, herunder SKI 02.19 Saas-Cloud aftale. Den danske SKI 02.19 Saas-Cloud aftale udgør i dag aftalegrundlaget for en stor del af cBrains leverancer til de offentlige myndigheder i Danmark, herunder ikke mindst cBrains omsætning af softwareabonnementer.

I Danmark har de offentlige indkøbsaftaler været en væsentlig faktor for cBrains succes. Det er derfor særdeles glædeligt, at cBrain også er kommet på den nationale rammeaftale i Frankrig, hvor F2, ligesom i Danmark, nu tilbydes som en abonnementsservice (software-as-a-service) til offentlige myndigheder.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

