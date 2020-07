SAN FRANCISCO und BERLIN, July 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentful hat heute einen neuen Community-Tarif angekündigt, der den Entwicklern digitaler Erlebnisse einen beispiellosen kostenlosen Zugang zur branchenführenden Content-Plattform von Contentful bietet. Die Community von Contentful, die mehr als 400.000 Benutzer umfasst, erhält neue Technologiefunktionen, Schulungen und Ressourcen, um digitale Erlebnisse über alle Kanäle hinweg – einschließlich Websites, Apps, Wearables und digitaler Displays – zu schaffen und einzuführen.



COVID-19 hat Unternehmen dazu gezwungen, die Interaktion mit Kunden primär auf digitale Kanäle zu verlagern. Dieser Wandel hat Entwickler, Designer und Content-Ersteller unter Druck gesetzt, digitale Erlebnisse in Rekordgeschwindigkeit zu schaffen und bereitzustellen. Contentful hilft digitalen Entwicklern und Unternehmen, schnell und einfach zu beginnen, indem die Probleme mit Software-Testversionen durch einen „unbegrenzt kostenlosen“ Tarif und erweiterte Schulungsressourcen beseitigt werden.

„Die Pandemie hat Unternehmen enorm unter Druck gesetzt, ihre digitalen Fähigkeiten noch schneller zu erweitern“, so Steve Sloan, CEO von Contentful. „Um die nächste Generation digitaler Erlebnisse zu schaffen, benötigen Entwickler moderne Tools und Schulungen, mit denen sie neue Technologien einfach erlernen können. Wir sind der Meinung, dass jeder in der Lage sein sollte, ohne Schwierigkeiten zu entwickeln. Daher bietet unser neuer Community-Tarif unbegrenzt kostenlosen Zugriff auf die branchenführende Content-Plattform in Verbindung mit einem großartigen Schulungsprogramm. Dadurch können mehr Unternehmen mit digitalen Fähigkeiten schnell in das ‚Digital-First‘-Zeitalter starten.“

Contentful ist ein Pionier auf dem Gebiet der cloud-nativen und offenen API-First-Plattformen, aus denen der moderne Technologie-Stack besteht. Das Unternehmen ermöglicht einen agilen Ansatz für die Entwicklung und Weiterentwicklung von digitalen Erlebnissen, der fünf- bis neunmal schneller ist als mit herkömmlichen Content-Management-Systemen. Contentful kündigte letzten Monat eine Series-E-Finanzierung in Höhe von 80 Millionen US-Dollar an, und der wachsende Kundenstamm umfasst 28 % der Fortune 500 und 2.200 zahlende Kunden weltweit.

Der Community-Tarif von Contentful hat sich sofort auf 130.000 Konten ausgewirkt, sodass mehr Entwicklern modernste Technologie wie GraphQL zur Verfügung steht, deren Nutzung durch Contentful Kunden im vergangenen Jahr um 400 % gestiegen ist. Entwickler können sofort mit der Nutzung der Plattform beginnen, die unbegrenzt kostenlose Schulungen, kostenlose Zertifizierungen und die kostenlose Nutzung der Content-Tools von Contentful zur Verfügung stellt. Es gibt keine 14-tägige Testversion, und es ist keine Kreditkarte erforderlich.

„Der wahre Wert entsteht, wenn Entwickler ein Projekt veröffentlichen und seine Wirkung steigern“, so Paolo Negri, CTO von Contentful. „Mit diesem Angebot geben wir Entwicklern die Tools, Schulungen und Infrastruktur, um dies ohne einen kostenpflichtigen Tarif zu erreichen. Mehr Content-Typen, mehr Datensätze und GraphQL machen diesen kostenlosen Tarif großzügiger als einige von Wettbewerbern angebotene kostenpflichtige Optionen.“

Contentful optimiert kostenpflichtige Tarife für wachsende Organisationen und Unternehmen

Contentful macht es Unternehmen mit einem optimierten Self-Service-Team-Tarif und erweiterten Enterprise-Optionen auch einfacher aufzurüsten, während sie wachsen. Diese Angebote passen sich während der gesamten digitalen Entwicklung an die Kundenanforderungen an und erleichtern Unternehmen die Skalierung, wenn sie Content-basierte digitale Erlebnisse in erweiterten Anwendungsfällen bereitstellen.

Teams und kleine Unternehmen können die Entwicklung mithilfe eines Self-Service-Tarifs beschleunigen, der es ihnen ermöglicht, zunächst kostenlos zu entwickeln und dann ein Upgrade auf Basis ihrer Projektanforderungen durchzuführen. Sie benötigen dazu lediglich eine Kreditkarte. Dieses Angebot umfasst erweiterte Autorenrollen und Gebietsschemas zur Unterstützung grundlegender Publishing-Workflows.

„Die leistungsstarken APIs und die benutzerfreundliche Oberfläche von Contentful waren entscheidend für die Entwicklung und Einführung von Cloudflare TV im Rahmen eines sehr engen Zeitplans“, so Zaid Farooqui, Product Manager von Cloudflare, Inc.

Die Enterprise-Tarife von Contentful sind auf die Unterstützung erweiterter Anwendungsfälle zugeschnitten und bieten eine vereinfachte Preisgestaltung, die an die Kundenanforderungen angepasst werden kann. Diese Tarife ermöglichen es Unternehmen, ihre Content-Plattform von einem Team oder einer Geschäftseinheit auf das gesamte Unternehmen zu skalieren, und unterstützen nahtlose digitale Erlebnisse in jeder Phase des Kundenlebenszyklus.

„Die Plattform von Contentful für Unternehmen ist eine flexible, erweiterbare Lösung, die es uns ermöglicht, den Wert zu liefern, den unsere Kunden erwarten, und zwar schnell und selbst bei den komplexesten digitalen Anwendungsfällen“, so Matthew Morey, SVP of Technology bei Valtech.

