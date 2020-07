CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS POUR FINS DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS.



MONTRÉAL, 29 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Minières Vanstar ( TSX.V – VSR ) aimerait faire une mise à jour quant aux travaux actuellement en cours sur les différents projets miniers de la société.

Concernant le projet Nelligan, la société est toujours en attente des résultats des derniers forages réalisés au cours de l’hiver dernier. Les délais - jugés fort déraisonnables par la société - sont en grande partie imputés à la lenteur et au peu de disponibilité des laboratoires d’analyses, lesquels se sont trouvés fortement sollicités par un nombre très importants de compagnies d’explorations minières suivant la réouverture des travaux d’exploration en Mai dernier.

« Évidemment, tout comme plusieurs actionnaires, nous sommes vraiment frustrés d’attendre les résultats de la dernière campagne de forages hivernale. Nous comprenons qu’il peut y avoir différentes raisons pour un retard aussi déraisonnable mais présentement, ça semble moins justifiable et nos actionnaires nous le font savoir… » a souligner le CEO de la société, Mr. Guy Morissette.

Également, la direction annonce que les travaux de forages ont récemment repris sur le projet Nelligan. Le programme d’été prévoit un minimum de 4,000 mètres pouvant être augmenté jusqu’à 5,000 mètres. Tous les résultats provenant de cette campagne estivale devraient être disponibles et dévoilés au cours de l’automne.

Pour le projet Félix, différentes cibles de forages ont été établis en fonction du relevé aérien magnétique réalisé en juin dernier. Plusieurs failles, zones de plis et formation de fer ont été localisées sur la propriété. Contrairement à ce qui avait été mentionné, le programme de forage prévu de 2,500 mètres pourrait ne pas pouvoir se faire au cours de l’automne prochain étant donné que l’accès au terrain est très difficile et que plusieurs des cibles se situent en terrain humide. Notre consultant Technominex suggère fortement d’attendre à la période hivernale.

Le projet Amanda a fait l’objet d’une vaste campagne géologique et de prospection depuis le début juillet 2020. Notre équipe géologique et technique a couvert le projet dans sa totalité afin de vérifier les zones d’intérêts géologiques et stratigraphiques ainsi que le data historique. Un relevé aérien magnétique d’environ 3,069 km est également prévu au cours des prochaines semaines. Le résultat de ces travaux, une fois compilés et interprétés, pourraient faire l’objet d’un programme de forage d’ici la fin de l’automne ou au début de l’année 2021.

La direction de la société compte également réaliser son assemblée annuelle le plus tôt possible. Une date précise sera fixée suivant les disponibilités proposés par le fiduciaire.

M.Gilles Laverdière, géologue consultant et personne qualifiée selon la norme 43-101 a lu et approuvé le présent communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX ainsi que son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance du TSX) n’acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude de son contenu.

